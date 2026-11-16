Abelardo de la Espriella lanzó críticas a Gustavo Petro en alocución por sus primeros 100 días de Gobierno: “Derroté a un aliado de la guerrilla”

Abelardo de la Espriella lanzó críticas contra la gestión de Gustavo Petro durante su alocución presidencial por los primeros 100 días de Gobierno (AP/Presidencia)

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La confrontación política con el gobierno anterior fue uno de los ejes centrales del discurso que Abelardo de la Espriella dirigió a los colombianos este domingo 15 de noviembre. Durante su intervención, el mandatario cuestionó la gestión del expresidente Gustavo Petro, a quien responsabilizó por el deterioro de las finanzas públicas y por la situación de seguridad que, según afirmó, recibió al llegar a la Casa de Nariño.

La alocución, titulada ‘100 días y más de 100 milagros’, sirvió para que el jefe de Estado defendiera las primeras decisiones de su administración y expusiera las diferencias con el proyecto político de su antecesor. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de críticas directas al manejo económico del gobierno anterior y de señalamientos sobre sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

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Abelardo de la Espriella se refirió a las decisiones de su administración y al rumbo político que busca darle al país (Isaac Bechara/Presidencia)

De la Espriella aseguró que su llegada a la Presidencia representó un cambio frente al rumbo que llevaba el país. Al referirse a las elecciones, sostuvo que su contienda no fue contra un mandatario con una gestión institucional, sino contra un modelo que, desde su perspectiva, representaba una amenaza para Colombia.

“Yo no derroté a un buen gerente, ni a un hombre institucional en las elecciones. Derroté a un aliado de la guerrilla, a un auspiciador del narcoterrorismo. A un personaje que quería imponer un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todo el mundo y que lo único que ha traído es ruina y pobreza”.

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El presidente también lanzó cuestionamientos por la administración de los recursos públicos durante el periodo de Petro. En su intervención, afirmó que recibió un país con dificultades fiscales y atribuyó esa situación a decisiones que calificó de irresponsables. Además, sostuvo que las consecuencias de ese manejo todavía afectan las finanzas nacionales.

Gustavo Petro recibió varios cuestionamientos de su sucesor por el manejo de los recursos públicos durante su Gobierno (Octavio Guzmán/EFE)

“Derroté a un gobierno corrupto, derrochador e irresponsable que no sólo se apropió del erario, sino que lo saqueó, lo administró con una irresponsabilidad criminal y dejó al país al borde del colapso fiscal. Hoy pagamos las consecuencias de esa catástrofe deliberada”.

De la Espriella defendió la necesidad de un rescate fiscal

En otro momento de la alocución, el mandatario se refirió a la necesidad de recuperar la estabilidad económica y mencionó la Ley de Rescate Fiscal como parte de las decisiones que, según planteó, enfrenta su administración. Para respaldar su postura, invitó a los empresarios y a los ciudadanos a considerar cuál habría sido el panorama del país si no hubiera llegado a la Presidencia.

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“Los invito, queridos colombianos, empresarios, a todos, a pensar por un minuto qué habría pasado si yo no me hubiese lanzado a la presidencia de la República. Hoy no estaríamos hablando de una ley de rescate fiscal. Estaríamos hablando de exilio, de empresas quebradas o desvalorizadas y de un país absolutamente destruido”.

De la Espriella se pronunció sobre la Ley de Rescate Fiscal y las dificultades económicas que, según afirmó, heredó de la administración anterior (Captura de pantalla presidencia)

El jefe de Estado insistió en que los resultados de su gestión apenas comienzan a construirse y presentó sus primeros meses de Gobierno como un cambio de dirección para Colombia. En ese sentido, aseguró que los ciudadanos esperan respuestas concretas frente a los problemas que, según dijo, dejó la administración anterior.

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“Tengo absolutamente claro que mis compatriotas esperan resultados en mis decisiones, porque el país estaba absolutamente apabullado por el régimen corrupto anterior. Han sido cien días y mucho más de cien milagros… Y apenas estamos comenzando”.

Seguridad y decisiones frente a las organizaciones criminales

La política de seguridad fue otro de los asuntos abordados durante la intervención. De la Espriella reiteró que su Gobierno no contempla acercamientos con estructuras criminales por fuera de los límites constitucionales y legales. La declaración estuvo acompañada de una referencia a las instrucciones que impartió a la Fuerza Pública para recuperar el territorio y perseguir a los responsables de actividades delictivas. “Dejé claro que cualquier acercamiento futuro con organizaciones criminales deberá hacerse bajo el imperio de la Constitución y la ley”.

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El mandatario defendió la ofensiva contra esos grupos y aseguró que ya existen resultados durante los primeros 100 días de administración. También respondió a las críticas por el aumento de los ataques criminales, argumento que atribuyó a quienes cuestionan su estrategia de seguridad.

La política de seguridad fue uno de los asuntos centrales de la intervención del presidente, quien defendió las acciones de la Fuerza Pública (Lucas Molet/REUTERS)

“A nuestra fuerza pública le impartí una orden que no admite interpretaciones: protejan a los colombianos, recuperen el territorio y persigan a los criminales. Y los resultados comienzan a verse en apenas 100 días. Y claro, mis odiadores dicen que los ataques se han intensificado. Por supuesto, porque el gobierno anterior no se enfrentaba a la criminalidad; el gobierno anterior era cómplice y socio del narcoterrorismo. Hoy la fuerza pública ha golpeado algunas de las estructuras criminales más peligrosas del país”.

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