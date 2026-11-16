Carlos Caszely, leyenda de Chile, fue crítico con la selección Colombia por la falta de un creativo como James Rodríguez

El exdelantero cuestiona las decisiones de Jhon Arias en el amistoso disputado en Cali y señala la falta de remates al arco por parte de Chile - crédito Ernesto Guzmán/EFE

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Carlos Caszely, leyenda de Chile, consideró que a la selección Colombia le falta un creativo como James Rodríguez tras el triunfo 1-0 ante La Roja en el primer amistoso entre ambos equipos en Cali: “Yo creo que a Colombia le falta lo mismo que a Chile, un 10 creativo, un 10 como James Rodríguez, que no lo tiene”.

El exjugador de Colo Colo, Levante y Espanyol también evaluó la participación colombiana en el Mundial: “Lo vi muy bien; desgraciadamente, perdió en un partido que no debería haber perdido. Estuvo con seis o siete que venían de antes, con cuatro o cinco recambios”.

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Al referirse a la actuación de Jhon Arias en el primer partido, Caszely, en entrevista con El VBar Caracol, cuestionó las decisiones del volante y contrastó su producción con la de Chile: “El chico que juega en esa función es demasiado individualista y llegó poco al arco de Chile, pero Chile no llegó nunca al arco de Colombia. Esa es la gran preocupación, porque los técnicos dicen: ‘Nos paramos bien, defendimos bien’, pero el fútbol no se trata solamente de defender; los partidos se ganan con goles”.

Carlos Caszely afirma que a las selecciones de Colombia y Chile les falta un volante creativo con las características de James Rodríguez - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Caszely también comparó al jugador colombiano con James Rodríguez y Carlos Valderrama: “La llevaba y sacaba uno, y la llevaba, pero nunca lo ves meter un pelotazo largo, nunca lo ves meter un pase entre líneas, nunca lo vi buscar una pared, lo que hacía en su momento James Rodríguez, ni qué decir de Valderrama”.

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“Todavía no tiene un técnico para poder empezar un trabajo”

Carlos Caszely atribuyó la crisis de la selección chilena a la falta de recambio, la indefinición de un entrenador y el desorden de la Federación de Chile, después de que el equipo quedara fuera de tres mundiales consecutivos: “Hay un recambio de la generación dorada que todavía no está dando el ancho y todavía no tiene un técnico para poder empezar un trabajo para las próximas clasificatorias”.

El exdelantero sostuvo que Nicolás Córdova sigue como técnico interino porque la federación atraviesa un mal momento económico. Según explicó, contratar a un entrenador de alta categoría demandaría entre dos y tres millones de dólares, una cifra que la entidad no tendría disponible.

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Nicolás Córdova continúa como entrenador interino de Chile para los próximos amistosos, mientras se elige a alguien que pueda liderar el proceso rumbo a 2030 - crédito Prensa ANFP

Caszely propuso a Marco Antonio “Fantasma” Figueroa como una alternativa para asumir el cargo. Dijo que el entrenador tiene carácter para trabajar y que no toleraría la influencia de empresarios en la selección, aunque consideró que su estilo directo le resta respaldo dentro del fútbol chileno.

El exfutbolista planteó que Chile postergó la formación de nuevos jugadores mientras confiaba en la permanencia de la generación que ganó las Copas América de 2015 y 2016: “Pensaron que la generación dorada iba a durar toda la vida. Y no es así”.

La formación juvenil y la competencia local, en el centro del diagnóstico

El exdelantero describió a la administración del fútbol chileno como un escenario de disputas internas y falta de conducción. “Estamos en un profundo hoyo, que la directiva no hace absolutamente nada. Hay una pelea interna entre ellos”, declaró.

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Frente a la consulta sobre las medidas tomadas para revertir el deterioro deportivo, Caszely respondió: “Nada, absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada para poder ver una buena renovación”.

El exjugador cuestionó la escasa actividad de las divisiones menores chilenas. Indicó que los torneos de cadetes ofrecen entre 15 y 20 partidos al año, mientras que, según relató tras una conversación con una figura brasileña, en Brasil los jóvenes disputan entre 60 y 70 partidos por temporada.

Caszely sostiene que las metodologías de trabajo en las etapas formativas restringen la creatividad y el pensamiento de los jóvenes - crédito Prensa ANFP

Al referirse a los entrenamientos formativos, Caszely describió una metodología que, a su juicio, limita la creatividad de los futbolistas: “Lo primero que hacen los técnicos es: ‘Suéltala, suéltala, suéltala’. No lo dejan crear, no lo dejan pensar; creen que son máquinas”.

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El exjugador también vinculó la baja competitividad de los clubes con la presencia de siete extranjeros por plantel, muchos de ellos de entre 30 y 35 años. Para Caszely, esa política reduce las oportunidades de los futbolistas jóvenes chilenos y afecta el nivel de la selección.

“Yo siempre digo que el médico se hace médico estudiando, el matemático estudiando matemáticas y el futbolista jugando fútbol”, sostuvo. Añadió que un jugador que solo disputa diez o 15 minutos y luego deja de ser tenido en cuenta no puede adquirir la experiencia necesaria para competir en una selección de alto nivel.