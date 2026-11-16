Óscar Tunjo empezó el Campeonato Asian Le Mans Cup con victoria: celebró en Paul Ricard tras una remontada

Óscar Tunjo consiguió la victoria en el circuito Paul Ricard durante la apertura del Campeonato Asian Le Mans Cup - crédito @oscartunjo/X

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El colombiano Óscar Tunjo abrió el Campeonato Asian Le Mans Cup 2026/2027 con una victoria en el circuito Paul Ricard, en Francia, tras remontar un problema mecánico y resistir la lluvia con una estrategia de neumáticos que lo llevó al primer puesto el sábado 14 de noviembre.

Tunjo compartió el prototipo número 75 del equipo alemán GEBHARDT Motorsport con Valentino Catalano. La dupla ocupaba la segunda posición y se mantenía en la disputa por los primeros lugares durante el inicio de la carrera de dos horas.

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El incidente ocurrió cerca de la mitad de la competencia, cuando Catalano perdió una rueda delantera y tuvo que regresar lentamente a los pits con el vehículo apoyado sobre solo tres neumáticos. El retraso comprometió las opciones de la escudería, que cambió las cuatro ruedas antes de entregar el volante al piloto caleño para la última hora.

Tunjo inició entonces la recuperación de posiciones hasta volver a la pelea por la punta. Su avance coincidió con la llegada de la lluvia, que alteró el estado del asfalto y obligó a los equipos a definir si modificaban sus compuestos.

La apuesta por los neumáticos slicks bajo la lluvia

Mientras varios rivales ingresaron a los pits para instalar neumáticos de lluvia, Valentino Catalano y GEBHARDT Motorsport mantuvieron el auto en pista con neumáticos slicks, diseñados para superficies secas. La elección exigía controlar el prototipo sobre el pavimento mojado frente a competidores con compuestos adaptados a esas condiciones.

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La estrategia resultó favorable cuando el circuito volvió a permitir el mejor rendimiento de los neumáticos secos. Tunjo continuó su remontada, alcanzó el primer lugar y cruzó la meta con una ventaja de cinco segundos sobre el equipo 23 Events Racing, segundo clasificado.

Óscar Tunjo celebrando con sus compañeros de equipo el triunfo en el inicio del Campeonato Asian Le Mans Cup - crédito Alcaldía de Cali

“Estamos muy felices con esta victoria. Sin duda, es una de las carreras más impresionantes de mi vida. Vivimos momentos muy difíciles cuando perdimos una rueda a mitad de competencia y parecía que nuestras posibilidades de ganar se habían terminado, pero nunca nos rendimos”, afirmó Tunjo tras la prueba.

El piloto sostuvo que permanecer en pista durante la lluvia fue una apuesta arriesgada que terminó por definir el triunfo. También agradeció el trabajo de Catalano y de toda la escudería GEBHARDT Motorsport.

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“Es una alegría inmensa conseguir la primera victoria del campeonato y llevar nuevamente la bandera de Colombia a lo más alto del podio en Europa”, agregó el corredor colombiano, citado por El País Cali.

Tunjo declaró que la elección de continuar sobre el pavimento mojado definió el triunfo final en la competencia - crédito @oscartunjo/X

Con un título bajo el brazo

Previamente, Óscar Tunjo se consagró campeón del IMSA VP Racing SportsCar Challenge el 1 de octubre , al asegurar el título de la temporada 2026 con un segundo puesto en la carrera 13, disputada en Road Atlanta, Estados Unidos. El resultado dejó al corredor caleño fuera del alcance de sus rivales a falta de una competencia.

La campaña estuvo marcada por 12 podios y seis victorias en 13 carreras, con solo una prueba fuera de los tres primeros lugares. Tunjo compitió durante todo el campeonato con Gebhardt Motorsport y comenzó el calendario en Daytona, antes de pasar por circuitos de Sebring, Canadá y Atlanta.

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Óscar Tunjo se coronó campeón de la IMSA VP Racing SportsCar Challenge en Estados Unidos - crédito @oscartunjo/X

“Estoy muy feliz de conseguir este título del IMSA. Como piloto latinoamericano, es un orgullo enorme”, expresó el colombiano después de la carrera. También agradeció a su equipo, sus patrocinadores y a quienes siguen su trayectoria: “Este logro también es de ustedes”.

“Ha sido un gran año desde el inicio de la temporada en Daytona, con momentos inolvidables en Sebring, Canadá y ahora aquí, en Atlanta, donde pudimos sellar el campeonato”, añadió el piloto vallecaucano, que posteriormente fue homenajeado por la Alcaldía de Cali tras el título en territorio norteamericano.