Colombia

Conductor borracho arrolló a militar que controlaba saqueo de otro vehículo de carga en Cauca

De acuerdo con el reporte oficial del caso, la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 del Ejército atendía una contingencia sobre la vía Panamericana cuando ocurrió el accidente que afectó a un integrante de la unidad

Habitantes de Patía se aglomeraron alrededor de un camión de carga accidentado para robar su mercancía. Personal del Ejército Nacional acudió al lugar para custodiar el vehículo e impedir el saqueo, pero uno de los uniformados resultó lesionado tras ser arrollado por otro vehículo (Emisora Belencita Stereo/Facebook)
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Un soldado resultó lesionado tras ser arrollado en el sector conocido como El Estrecho, ubicado en el municipio de Patía, Cauca, mientras se encontraba en el equipo de militares que protegían un vehículo de carga accidentado y trataban de impedir el saqueo de su mercancía.

El hecho ocurrió sobre la vía Panamericana, según informó la Tercera División del Ejército Nacional, que aclaró que allí estaban presentes las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4, cuyos miembros acudieron al lugar después de que el camión sufriera un volcamiento. Su presencia buscaba garantizar la seguridad del automotor y permitir que se atendiera la emergencia sin que terceros retiraran los bienes transportados.

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De acuerdo con el comunicado oficial, algunas personas de la comunidad estaban saqueando el contenido del vehículo cuando llegaron los uniformados. Durante ese procedimiento, un automóvil ingresó al área del accidente y atropelló a uno de los soldados.

La institución indicó que el conductor no habría acatado las señales de pare impartidas por los militares. También señaló que, de manera preliminar, se determinó que la persona estaba bajo los efectos del alcohol, una circunstancia que tendrá que ser confirmada o descartada por las autoridades dentro de las investigaciones correspondientes.

El uniformado recibió atención médica inicial en el lugar y luego fue remitido para una valoración especializada. La primera evaluación determinó que presenta una fractura en el brazo derecho.

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El uniformado resultó herido al ser arrollado por un conductor que estaría bajo los efectos del alcohol (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)
El uniformado resultó herido al ser arrollado por un conductor que estaría bajo los efectos del alcohol (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

El saqueo complicó la respuesta ante la emergencia

La presencia de personas alrededor de un camión volcado puede entorpecer la atención de las víctimas, bloquear el paso de ambulancias y autoridades, además de aumentar los riesgos para las personas que circulan por la zona.

En este caso, el Ejército afirmó que sus tropas intervenían para mantener el control y preservar la carga, teniendo en cuenta que los accidentes de vehículos de carga en corredores viales suelen atraer a curiosos y, en algunos casos, a personas que intentan apropiarse de los productos que quedan distribuidos en la vía.

Esa conducta puede agravar una situación que ya implica riesgos por el tráfico, la inestabilidad del vehículo y la posible presencia de combustibles u otras sustancias. Por ello, la recomendación ante un volcamiento es no acercarse al camión ni manipular su carga.

En cuanto a los conductores se les pidió reducir la velocidad, conservar una distancia prudente, seguir las instrucciones de los organismos de emergencia y permitir el ingreso de ambulancias, grúas, Policía y personal técnico.

Si hay mercancía sobre la calzada, recogerla o intentar trasladarla puede exponer a la población a atropellamientos o a lesiones. Además, la custodia de los bienes y la investigación sobre el accidente corresponden a las autoridades, no a aquellos que transitan o viven cerca del lugar.

El Ejército Nacional rechazó el saqueo y advirtió que aprovechar una emergencia para tomar bienes ajenos afecta la convivencia y constituye un comportamiento contrario a la ley. La institución pidió a la comunidad actuar con responsabilidad, evitar estas acciones y facilitar los procedimientos oficiales.

Por ahora, el soldado continúa bajo valoración de personal de salud, mientras que las autoridades tendrán que adelantar las actuaciones que correspondan para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y del accidente inicial del vehículo de carga.

Balance del accidente en el que resultó herido un soldado (@Ejercito_Div3/X)
Balance del accidente en el que resultó herido un soldado (@Ejercito_Div3/X)

Autoridades piden responsabilidad al volante

El caso también reavivó la discusión sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, debido a que puede reducir la capacidad de reacción, afectar la percepción de distancias y dificultar la toma de decisiones, especialmente en escenarios imprevistos como un accidente vial.

En zonas con vehículos detenidos, personal de emergencia y carga sobre la carretera, la atención del conductor resulta determinante. Ignorar una señal de pare o no disminuir la velocidad ante una situación de riesgo puede tener consecuencias graves para peatones, pasajeros, uniformados y demás usuarios de la vía.

Manos de conductor sujetando el volante y una botella de alcohol cubierta dentro de un coche, con salpicadero y calle nocturna de Sacramento con tráfico
Consumir alcohol mientras maneja puede causar un accidente fatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación para las personas que consuman alcohol y tengan su vehículo es no conducir, optar por un conductor designado, transporte público o un servicio de movilidad.

También es clave que los ciudadanos que encuentren una emergencia en carretera alerten a las autoridades y eviten transformar el lugar en un punto de congestión.

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