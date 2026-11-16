Johanna Fadul y Juanse Quintero se casaron nuevamente mientras siguen en la dulce espera de su bebé

La actriz Johanna Fadul contó detalles de los preparativos y momentos previos a la ceremonia de renovación de votos matrimoniales junto a su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero (Johanna Fadul/Instagram)

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Johanna Fadul y Juanse Quintero renovaron sus votos matrimoniales el 15 de noviembre de 2026, fecha en la que celebran 12 años de casados, mientras esperan la llegada de su primer hijo tras la dolorosa pérdida de sus gemelas en 2015.

La actriz compartió fotografías y videos de la ceremonia íntima, en los que los dos aparecieron vestidos de blanco y mostraron los anillos que intercambiaron durante el encuentro.

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La celebración tuvo lugar en una fecha significativa para los actores que, según contó la actriz en sus historias de Instagram, llevan 13 años y medio de relación incluyendo el tiempo de noviazgo.

Del mismo modo, la famosa explicó que la decisión de renovar el compromiso no estuvo ligada a una fiesta multitudinaria, sino a un espacio reservado para la pareja y sus convicciones espirituales: “Esto sencillamente es para reconfirmar nuestra relación de tres, nuestra relación con papá Dios”.

Los famosos han demostrado ser una de las parejas más fuertes del entretenimiento, por lo que se ganaron el apoyo de sus seguidores (Johanna Fadul/Instagram)

En las imágenes difundidas en redes sociales, la pareja se mostró muy cariñosa. Además, la publicación estuvo acompañada por un mensaje con el que la actriz resumió el motivo de la ceremonia de la que es considerada como una de las parejas más estables de la farándula criolla: “Hoy renovamos nuestros votos y la promesa de amarnos para siempre”.

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Los seguidores de los actores por fin vieron materializada la propuesta de matrimonio, pues Fadul les había adelantado que el 11 de junio de 2026 recibió una segunda propuesta durante un viaje que realizaron a San Francisco, Estados Unidos, en las vacaciones de Semana Santa del mismo año.

Y es que aunque Johanna Fadul, de 41 años, y Juanse Quintero, de 38, ya estaban casados, muchos esperaban la renovación de votos que concretaron al coincidir con su aniversario.

En las fotografías, la pareja se mostró muy romántica (Johanna Fadul/Instagram)

Johanna Fadul mostró cómo va su embarazo durante la renovación de votos

Uno de los elementos que llamó la atención en las fotografías fue el embarazo de la actriz, que dejó ver su vientre al descubierto con el outfit elegido para la ceremonia.

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Cabe recordar que fue el 15 de octubre de 2026 cuando la pareja anunció públicamente que la familia estaba por agrandarse. En ese momento, los dos publicaron una serie de postales tomadas en una playa, donde aparecieron abrazados junto a una ecografía y una prenda infantil.

Los artistas difundieron un mensaje conjunto para comunicar la noticia: “Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende”.

Ahora, la nueva actualización del período de gestación ilusiona a aquellos que han seguido la trayectoria de la pareja y que no dudan en dejarles mensajes de apoyo y buenos deseos como: “Se merecen toda la felicidad de este planeta”, “Son demasiado bellos!! Esta es la representación del verdadero amor de una pareja sólida unida por Dios” y “Que momento tan lindo están viviendo”.

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Johanna Fadul lució con orgullo su pancita de embarazo durante la renovación de votos (Johanna Fadul/Instagram)

El primer embarazo de la pareja

En la publicación en la que confirmaron el embarazo, Fadul y Quintero recordaron el proceso personal que atravesaron antes de esta nueva etapa.

Y es que en 2015, cuando la actriz cursaba el séptimo mes de un embarazo de gemelas, la pareja recibió un diagnóstico que comprometió la salud de las bebés. Según ha contado Fadul en entrevistas y publicaciones posteriores, una de las niñas presentó una complicación cerebral asociada a una transfusión feto-fetal, una condición que puede ocurrir en embarazos de gemelos que comparten placenta.

La segunda bebé también sufrió complicaciones médicas y ninguna logró sobrevivir. El proceso llevó a Fadul y Quintero a buscar acompañamiento para afrontar el duelo, una experiencia de la que la intérprete volvió a hablar públicamente en septiembre de 2025.

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Después de varias conversaciones con especialistas decidieron inducir el parto: “Tuvimos el espacio para cargarlas, para conocerlas, para estar con ellas. En la clínica yo estaba en shock, estaba pasmada, no entendía lo que estaba pasando, el día que me dan de alta fue como si me hubieran tirado de 100 metros y hubiera caído en la tierra”.