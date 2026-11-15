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Revelaron dura situación de los jugadores del Deportivo Pereira por falta de pago: "Hay personas que están pasando necesidades"

Richard Rentería, futbolista del Matecaña, le informó a la prensa que sus compañeros se encuentran desesperados por los salarios que el club les debe y hasta el 17 de noviembre se daría el primer desembolso

Deportivo Pereira
Deportivo Pereira terminó la temporada 2026 con una de sus peores crisis económicas en la historia que provocó incumplimientos salariales con sus jugadores - crédito Colprensa
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Deportivo Pereira dio por terminada su temporada 2026 de la peor manera porque perdió en la última fecha contra el América de Cali por 2-0, de local en Yopal y con solo cuatro victorias en todo el año, siendo la campaña más discreta desde que volvió a la primera división en 2020, pero todo eso causado por la crisis económica que arrancó en 2025.

Uno de sus jugadores, Richard Rentería, reveló la situación de sus compañeros por la falta de salarios, pues el club, al parecer, superó los dos meses a sus jugadores y el personal administrativo tres meses, en una situación más que compleja para todos ellos por las necesidades.

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Como si fuera poco, el Pereira tampoco puede fichar nuevos jugadores hasta que cancele todas sus deudas salariales con sus jugadores, tanto los actuales como los que se fueron por esa razón, ya que la FIFA tiene seis sanciones contra la institución que no les permite inscribir deportistas.

“No la estamos pasando bien”

En rueda de prensa en Yopal, Richard Rentería habló acerca de las dificultades para terminar la temporada 2026 por la crisis económica y los malos resultados: “Felicito al grupo de compañeros que tengo, ya que se armó una linda familia. Ha sido un año duro y es muy difícil no haber jugado de local, sino en Yopal, jugando de visitantes, con viajes, sin días de descanso. Sucedió el tema del terremoto, donde muchos de nosotros, con la situación económica, ayudamos a toda la gente”.

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Se intentó, con los pocos recursos, demostrar que estábamos con la ciudad. En lo deportivo, se pudo revertir una situación, gracias a la llegada del ‘profe’. Tuvimos un aire fresco y levantamos. Hay personas que están pasando necesidades, no solo los jugadores. No la estamos pasando bien”, dijo.

El cuadro "Matecaña" tendrá que pensar en los promedios del descenso para la temporada 2027 (David Jaramillo-Colprensa)
Deportivo Pereira solo ganó cuatro partidos en la temporada 2026 de la Liga BetPlay porque la crisis económica golpeó a los jugadores - crédito David Jaramillo/Colprensa

Rentería señaló que, para él y sus compañeros, fue complicado terminar la temporada por la falta de dinero y los incumplimientos del club con los acuerdos de pago, pues los jugadores siempre esperaron un desembolso para mantener la motivación y sostener a sus familias.

“Es difícil mantener el foco en un partido de fútbol, cuando hay tanta necesidad y carencias. Los que somos más grandes, ayudamos a los chicos con un consejo o con aportes económicos, sacando de nuestro bolsillo”, mencionó el jugador a los medios.

Deportivo Pereira
Los jugadores del Deportivo Pereira habían mencionado previamente que jugaban estos compromisos de la Liga BetPlay en medio de la molestia por la falta de pago - crédito Deportivo Pereira

Rentería finalizó al decir que “se intenta y se trabaja, y morimos con las botas puestas. Esperamos que el club se ponga al día y que se cumpla con los acuerdos. Si nos brindan más tranquilidad, los resultados van a ser buenos el próximo año”.

“Hasta que no se resuelve el tema, no podemos recibir hojas de vida”

Por su parte, el entrenador Alexis Márquez explicó las dificultades para sacar adelante a una nómina desmotivada y pasando necesidades: “No ha sido fácil. Llevamos poco más de un mes y, al principio, había cierta tranquilidad porque esa parte económica no estaba tan larga, pero, en las últimas fechas, se incumplieron compromisos que generaron molestias. Eso hace que, partido tras partido, la cabeza esté en otro lado. Nos ha tocado, en las dos fechas últimas, no trabajar el día anterior”.

Los muchachos no estaban para trabajar la pelota quieta ni nada. Son muchas cosas las que influyen. Sobre la 1:30 de la tarde, los muchachos tomaron la decisión de jugar. Sabíamos las sanciones si no nos presentábamos. Nosotros no le regalamos nada a nadie. El que nunca ha estado en un camerino puede hablar muchas cosas, pero yo, que llevo años acá, no me cabe en la cabeza que le cobre a una institución en la cancha. Salieron a competir con virtudes y errores, pero se hizo. Eso sí, se trató de hacer lo mejor”, afirmó.

Deportivo Pereira
El técnico Alexis Márquez, por el momento, no hará más entrenamientos con el Pereira hasta que sus jugadores estén al día con los pagos porque ninguno se encuentra en condiciones económicas - crédito Deportivo Pereira

Con un final de año complicado por la falta de competencia y sin salarios, y un 2027 cuando el descenso será el tema principal, Márquez apunta a un futuro sin un rumbo fijo: “Ojalá que se les cumpla a los jugadores. Por ahora, no voy a citar a entrenamientos por un tiempo. Los jugadores no la están pasando bien económicamente, con problemas en sus casas y temas graves de alimentación. Prefiero que se vayan a sus casas los que no son de Pereira y no estar gastando donde no hay”.

“Ahora, si llega un nuevo inversionista y asumen ese déficit económico, miraremos cómo se resuelve. Tengo una cantidad de jugadores que he dirigido y representantes de futbolistas que quieren venir al club, pero me toca decirles que hasta que no se resuelve el tema, no podemos recibir hojas de vida. Se viene lo del descenso y hay que salir a pelear desde la primera fecha”, mencionó.

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