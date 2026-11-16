Abelardo de la Espriella confirmó que no habrá IVA para la canasta familiar, se estudia la posibilidad de bajarlo

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que “mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario” - Presidencia

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Durante alocución del 15 de noviembre en la que habló de los logros durante los primeros 100 días de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la economía del país. Entre otras cosas, confirmó en el primer punto de la comparesencia que el Gobierno no buscará subir el IVA cientos de productos de la canasta familiar en el proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria, sino al contrario, que lo que busca es reducirlo.

Afirmó que su propuesta económica no incluirá IVA para los productos de la canasta familiar ni nuevas cargas de ese impuesto para el sector agropecuario. “No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, sostuvo al referirse a una iniciativa que, según indicó, todavía está en elaboración y con la que se buscaría recaudar, en principio $44 billones.

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Señaló que pidió a su equipo económico del Ministerio de Hacienda preservar los bienes básicos de consumo, pese a que los técnicos de la cartera consideraron inviable esa posibilidad en una primera evaluación. Ante los análisis, afirmó que se ajustó el planteamiento para mantener la meta de recaudo con un mayor esfuerzo del Estado.

No habrá IVA a los productos de la canasta familiar

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, dijo De la Espriella. También aseguró que el propósito de la medida es proteger el consumo de los hogares y reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos.

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El exabogado precisó que la iniciativa no constituye aún una norma aprobada. “Esto no es una ley, es un proyecto en construcción”, afirmó, y anticipó que buscará acuerdos con los partidos políticos y los distintos sectores para modificar el texto si aparecen alternativas que garanticen los ingresos requeridos.

De la Espriella vinculó la discusión con la necesidad de evitar un deterioro de las cuentas públicas. “Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla”, expresó.

Recorte de gasto en el Estado

De la Espriella presentó que la propuesta de ajuste fiscal contempla recortes directos y permanentes por más de $23 billones, además de la venta de activos improductivos de la Nación por $ 4 billones. El dirigente sostuvo que buscará profundizar la reducción del gasto para avanzar hacia la meta de disminuir el tamaño del Estado en 40%, una promesa que atribuyó a su campaña.

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El planteamiento incluyó una advertencia sobre el alcance de esas medidas frente a las necesidades inmediatas de las finanzas públicas. “Los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo”, manifestó al defender la estrategia que combine distintas herramientas para atender la situación fiscal.

Como parte de su balance de los primeros 100 días, afirmó que hubo un recorte de $13,8 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN). También mencionó disminuciones de hasta 65,5% en contratos por prestación de servicios y vacancias de hasta 57,5% en cargos de libre nombramiento y remoción. De acuerdo con sus cifras, las entidades liberaron o identificaron cerca de $2,43 billones en recursos.

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Entre los datos expuestos, señaló que la Aeronáutica Civil identificó $949.000 millones y que el Ministerio de Hacienda optimizó $2,497 billones en apropiaciones, incluidos $ 252.000 millones por recortes directos. De la Espriella responsabilizó a la administración anterior por el deterioro de las cuentas públicas y afirmó que “la lucha contra la corrupción será uno de los ejes para recuperar recursos y reducir el gasto”.

Ajuste de cuentas públicas

Con anterioridad, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que el Gobierno logró reducir $13,8 billones desde el inicio de la administración, como parte de un ajuste de las cuentas públicas y de medidas dirigidas a contener el déficit fiscal.

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“Desde que arrancó este gobierno hace 100 días, hemos trabajado para devolverle al país la estabilidad económica y salir del hueco fiscal en el que nos dejaron metidos”, sostuvo Gómez Martínez. El funcionario señaló que la estrategia comenzó con un “sinceramiento de las cuentas” y ajustes en el Estado.

Recursos para salud, subsidios y atención de emergencias

Según el ministro, el Ejecutivo incorporó “casi $ 1 billón” para garantizar la financiación del sistema de salud de los maestros y evitar su colapso. También indicó que se buscaron $ 730.000 millones para financiar el sistema de salud de los colombianos.

Gómez Martínez informó, además, que el Gobierno obtuvo $ 600.000 millones para 2,7 millones de beneficiarios de Colombia Mayor. El programa está dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

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En materia energética, el Ministerio de Hacienda desembolsó $ 300.000 millones en subsidios para el sector eléctrico. A su vez, el funcionario anunció una capitalización de $20.200 millones para Dispac, la empresa distribuidora de energía del Pacífico en Chocó.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, anotó que "sinceramos las cuentas, descubrimos faltantes y billonarias cuentas por pagar.Con austeridad y decisión atendimos lo prioritario". Además, que "seguimos adelante para sacar al país del hueco fiscal que nos dejaron" - Ministerio de Hacienda

Fondo Milagro recibió $625.000 millones

El ministro también mencionó la creación del Fondo Milagro, que recibió una asignación de $ 625.000 millones. A esto se sumaron $360.000 millones para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, destinados a apoyos económicos temporales para hogares cuyas viviendas resultaron afectadas.

“Estos son apenas algunos de los avances y logros de nuestros primeros 100 días de gobierno para que la economía colombiana vuelva a crecer”, afirmó Gómez Martínez.

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La declaración del ministro reúne anuncios sobre el manejo fiscal, la financiación de programas sociales, los subsidios eléctricos y la atención de emergencias, en un contexto marcado por el objetivo oficial de recuperar la estabilidad de las finanzas públicas.