Álvaro Montero volvió a ser figura en el fútbol argentino: "Es jerarquía, es un arquero de selección"

Álvaro Montero es una de las figuras de Boca para pelear los títulos de Copa Argentina, Torneo Clausura y la Copa Sudamericana - crédito Boca

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Boca Juniors está haciendo una de sus mejores campañas en mucho tiempo gracias al aporte colombiano en el segundo semestre de 2026, pues la institución se encontraba obligada a pelear todos los torneos en los que apareciera y así se logró con Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Con respecto a Montero, el técnico Rodolfo Arruabarrena le dedicó unas palabras por su nivel en los últimos compromisos, sobre todo en las semifinales de la Copa Argentina porque mantuvo su arco en cero para obtener el cupo a la final y entrar en la pelea por el segundo trofeo del semestre para los xeneizes.

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El nuevo objetivo se centra en la Copa Sudamericana, el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los colombianos Montero y Villa se verán con su compatriota Kevin Castaño, de Atlético Mineiro, así como el lesionado Mateo Cassierra que no será parte del compromiso.

“El grupo se siente respaldado”

Pese a que el colombiano no tuvo el mejor inicio por la cantidad de goles que le anotaron, con el paso del tiempo se fue ganando el cariño de los aficionados, mejoró su nivel y terminó como una pieza clave para avanzar a la final de la Copa Sudamericana y Copa Argentina, además de ganar el título de liga en Argentina.

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Así lo hizo ver Rodolfo Arruabarrena en rueda de prensa, al hablar sobre cómo Álvaro Montero se volvió tan importante para Boca en cada partido por sus atajadas, pues se le exigió en las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield, respondió y mantuvo el arco en cero.

El técnico Rodolfo Arruabarrena se ha apoyado mucho en Álvaro Montero para que Boca realice su campaña del segundo semestre de 2026 - crédito Boca

“Álvaro viene a un club muy importante, lleva una adaptación, pero lo ha hecho bien desde el principio. Es jerarquía, es un arquero de selección, nos transmite esa seguridad. Está bien y el grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos”, dijo el entrenador argentino.

Arruabarrena también afirmó que está tranquilo con la portería porque tiene no solo a Montero, sino a sus compañeros Javier García y Leandro Brey para cubrirlo cuando sea necesario, sobre todo en los próximos juegos por el apretado calendario de disputar Copa Argentina, Sudamericana y el Torneo Clausura.

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Boca encontró en Álvaro Montero a un portero de alto nivel que ya les dio un título y los llevó a una final en 2026 - crédito Boca

“Es una linda competencia y creo que esa competencia genera que los rendimientos tengan que ser altos y Álvaro lo está demostrando”, dijo el técnico de Boca Juniors, que se ilusiona por alcanzar más títulos a final de año y revivir sus viejas épocas de gloria.

Una goleada en Mendoza con sabor colombiano

El colombiano respondió ante las opciones más peligrosas del rival durante la semifinal disputada en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde el Xeneize era el favorito sobre el Taladro por su historia, la plantilla y el gran momento de sus dos colombianos.

Banfield generó sus mejores oportunidades en el primer tiempo, pero Montero evitó la caída de su arco. A los seis minutos, rechazó un remate de Tomás Adoryán dentro del área y, al 31, desvió hacia el tiro de esquina otro disparo del mismo atacante que buscaba la escuadra izquierda.

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Álvaro Montero fue clave en la goleada de Boca por 3-0 sobre Banfield y avanzar a la final de la Copa Argentina - crédito Boca

El guardameta volvió a intervenir poco después ante un remate de Lautaro Gómez. Sus atajadas permitieron que Boca mantuviera el partido bajo control hasta que Santiago Ascacíbar marcó el 1-0 en el cierre de la primera parte.

Sebastián Villa amplió la ventaja al minuto 64 con un fuerte disparo cruzado al palo izquierdo y, diez minutos más tarde asistió a Leandro Lozano para el tercer gol que cerró el marcador en Mendoza, donde el “Amarillo y Oro” logró otra final para ratificar el proceso de Arruabarrena en el equipo y la confianza de los hinchas con sus jugadores colombianos.