La exreina y presentadora Adriana Betancur estaría mostrando mejoría tras permanecer en UCI por afectación en los riñones: “Lo que recibimos como una señal alentadora”

La presentadora Milena López compartió actualizaciones sobre el estado de salud de su colega mediante redes sociales. (Adriana Betancur/ Intagram - cortesía Canal RCN)

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La expresentadora Adriana Betancur permanece en la Clínica Palermo de Bogotá y continúa consciente mientras recibe diálisis y seguimiento médico por las complicaciones renales que la llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos.

La actualización más reciente sobre su evolución fue compartida por su colega e influenciadora Milena López, quien trabajó con Betancur en el programa Muy buenos días. La también presentadora informó, a través de sus historias de Instagram, que su colega ha tenido avances tras la extubación, aunque el proceso todavía requiere cuidados y tiempo.

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López explicó que Betancur ha registrado malestares generales en los últimos días, entre ellos dolor abdominal y episodios de fiebre. Según indicó, el equipo médico de la Clínica Palermo atendió y evaluó esos síntomas como parte del monitoreo de su condición.

La presentadora, de 46 años, había sido intubada luego de presentar complicaciones renales. Posteriormente fue sometida a una cirugía y los especialistas retiraron el tubo, una decisión que permitió conocer nuevas señales de respuesta en su proceso de recuperación.

El equipo médico atendió episodios de fiebre y dolor abdominal que la comunicadora registró en días recientes. (smilelopez/Instagram)

Uno de los datos destacados por López es que Betancur ya está completamente consciente. La presentadora incluso ha comenzado a manifestar incomodidades relacionadas con elementos de su entorno, una reacción que su amiga describió como una señal favorable dentro de la evolución clínica.

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“Adri continúa avanzando lentamente en su proceso de recuperación. Durante los últimos días ha presentado algunos malestares generales, como dolor abdominal y episodios de fiebre, que han sido atendidos, controlados y evaluados con especial cuidado por el equipo médico, como parte del seguimiento a su evolución. Una noticia muy positiva es que Adri ya se encuentra completamente consciente. Incluso ha comenzado a expresar algunas incomodidades con cosas de su entorno, lo que recibimos con alegría como una señal alentadora de su recuperación, señaló López.

También precisó que los síntomas recientes han recibido atención y control por parte de los médicos que la tratan.

La expresentadora de Noticias RCN continúa con sesiones constantes de diálisis, un tratamiento que reemplaza parte de las funciones de los riñones cuando estos no logran filtrar adecuadamente los desechos y líquidos de la sangre.

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El equipo médico espera que pueda volver a recibir alimentos sólidos

Betancur recobró la consciencia plena y comenzó a manifestar reacciones ante estímulos de su entorno. (smilelopez/Instagram)

De acuerdo con la información divulgada por López, Adriana Betancur se encuentra en un proceso de desinflamación. La expectativa es que, una vez su estado lo permita, pueda iniciar nuevamente la alimentación con comida sólida.

“Cada pequeño avance representa una gran esperanza para todos los que la queremos”, expresó López en su mensaje, en el que también agradeció las oraciones y los mensajes de apoyo que han recibido durante la hospitalización de Betancur.

Por ahora, la presentadora seguirá bajo control médico en Bogotá, mientras su entorno insiste en que su recuperación avanza de forma gradual y requiere paciencia.

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“Seguimos unidos en oración por su salud, confiando en que cada día la acerque un poco más a su recuperación. Gracias de corazón a todas las personas que han estado pendientes, que nos han preguntado por ella y que nos acompañan con sus oraciones y buenos deseos. Su cariño significa muchísimo en estos momentos”, concluyó Milena López.

La hospitalización comenzó el 8 de noviembre por un fuerte dolor abdominal

Adriana Betancur muestra avances en su recuperación: le retiraron el tubo de intubación (@adri_betancur03/ Instagram)

Como antecedente de su actual evolución, Betancur ingresó a la Clínica Palermo el 8 de noviembre por un dolor abdominal intenso. Su hermano, Leonardo Betancur, informó entonces que la comunicadora enfrentaba una peritonitis, una infección que compromete el revestimiento interno del abdomen y que afectó la diálisis peritoneal que recibía de forma habitual.

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La infección obligó a suspender temporalmente esa modalidad de tratamiento renal. Los especialistas identificaron la bacteria asociada al cuadro e iniciaron un antibiótico específico para combatirla.

Durante la hospitalización, la acumulación de líquidos en su organismo afectó sus pulmones. Por ese motivo requirió soporte respiratorio invasivo y manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de donde fue extubada después de varios días bajo vigilancia especializada.