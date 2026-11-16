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Dimayor pidió identificar a los hinchas que provocaron desmanes en el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena: “Ninguna inconformidad lo justifica”

El gol de Jarlan Barrera al minuto 90+5 estaba bajo revisión del VAR cuando aficionados del equipo “Cuyabro” ingresaron al terreno de juego

Aficionados ingresaron al terreno de juego durante el partido contra Real Cartagena. Los incidentes obligaron a suspender el encuentro y también se registraron desmanes en las afueras del estadio - crédito @hinchascolombia/Instagram

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) pidió a las autoridades identificar, capturar y judicializar a los involucrados en los desmanes ocurridos en el estadio Centenario de Armenia, que obligaron a interrumpir el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, válido por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026.

El encuentro se disputó el domingo 15 de noviembre de 2026 y quedó suspendido en los minutos finales, después de que varios aficionados del conjunto local ingresaran al campo de juego. Los incidentes comenzaron mientras el árbitro Carlos Betancur esperaba la revisión del VAR por una posible infracción previa al segundo gol del equipo visitante.

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En un comunicado, Dimayor rechazó las agresiones, los daños y las intimidaciones vinculadas con el fútbol. La entidad sostuvo que los resultados deportivos no pueden derivar en hechos violentos dentro o fuera de los escenarios deportivos.

Dimayor (@Dimayor/X)
Dimayor rechazó las agresiones, los daños y las intimidaciones vinculadas con el fútbol (@Dimayor/X)

“Ningún marcador, ninguna derrota y ninguna inconformidad justifican los actos de agresión, vandalismo o intimidación que tristemente se siguen presentando en nuestros estadios”, indicó la organización en su pronunciamiento.

La institución afirmó que los actos de violencia afectan el desarrollo de los torneos y exponen a jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, personal logístico, policías y asistentes. También advirtió que este tipo de situaciones puede alejar a las familias de los estadios.

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“Necesitamos que estos hechos tengan consecuencias reales”, expresó Dimayor. La entidad solicitó que quienes ingresan a los escenarios deportivos con la intención de agredir, intimidar o provocar disturbios enfrenten las medidas correspondientes.

La invasión del campo ocurrió durante la revisión del segundo gol de Real Cartagena

Real Cartagena convirtió el 0-2 a los 90+5 minutos por medio de Jarlan Barrera. La anotación podía definir el resultado del compromiso, aunque Betancur aguardaba la revisión de la jugada por parte del VAR antes de confirmar el tanto.

Mientras se desarrollaba ese procedimiento, varios hinchas de Deportes Quindío invadieron el terreno de juego. Ante la situación, el cuerpo arbitral detuvo el partido y los futbolistas de ambos equipos se dirigieron a los camerinos, mientras la Policía intervino para recuperar el control en las tribunas.

La interrupción se prolongó por otros incidentes dentro del estadio. Cuando los planteles se preparaban para regresar al campo, dos torres de iluminación se apagaron. Desde la tribuna occidental también fueron lanzadas una valla y una piedra hacia el sector de juego.

Varios hinchas de Deportes Quindío invadieron el terreno de juego tras la revisión del segundo gol de Real Cartagena (captura de video)
Varios hinchas de Deportes Quindío invadieron el terreno de juego tras la revisión del segundo gol de Real Cartagena (captura de video)

Los jugadores de Deportes Quindío y Real Cartagena volvieron al túnel ante la falta de condiciones de seguridad. La reanudación del encuentro quedó sujeta a que las autoridades garantizaran la protección de futbolistas, árbitros, integrantes de los cuerpos técnicos y público presente.

Los incidentes se extendieron a las inmediaciones del estadio Centenario

Los desmanes también alcanzaron el exterior del estadio Centenario de Armenia. Se conocieron daños en vehículos particulares y en una patrulla de la Policía, aunque hasta el momento no se difundió una cifra oficial sobre las pérdidas materiales ocasionadas durante los hechos.

Tampoco había un reporte institucional definitivo sobre personas lesionadas o capturas. Hubo versiones sobre posibles heridos, entre ellos integrantes de la Policía, pero las autoridades no confirmaron cantidades ni la gravedad de las afectaciones.

Dimayor pidió que la respuesta de las instituciones vaya más allá de los rechazos públicos y permita establecer responsabilidades individuales. “No podemos seguir permitiendo que quienes atentan contra la seguridad de los demás encuentren en los escenarios deportivos un lugar para actuar con impunidad”, señaló.

Dimayor (@Dimayor/X)
Dimayor pidió que la respuesta de las instituciones vaya más allá de los rechazos públicos y permita establecer responsabilidades individuales (@Dimayor/X)

El organismo convocó a clubes, aficionados y demás participantes del fútbol colombiano a mantener el respeto dentro de los estadios. “La pasión nunca puede estar por encima del respeto y la vida”, afirmó Dimayor, que insistió en la necesidad de preservar la seguridad en los partidos.

La continuidad del compromiso entre Deportes Quindío y Real Cartagena dependía de las determinaciones que adoptaran las autoridades y los organizadores, luego de los disturbios registrados durante el tiempo de adición.

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