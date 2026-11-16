Colombia

Marko Pérez aclaró qué pasó con la lesión del Agropecuario en ‘Stream Fighters 5′: “Fue 100% real”

El comediante y presentador del evento afirmó que el personal médico determinó que el concursante no podía seguir en competencia, pese a que quisiera continuar sobre el ring

El golpe que dejó al Agropecuario sin poder continuar en su combate en Bogotá (marko/Instagram)

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El comediante venezolano Marko Pérez, presentador de Stream Fighters 5, aseguró que la lesión del Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, durante su combate fue real y negó que el participante hubiera desistido por temor.

El evento se realizó el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde el peleador perdió tras recibir un golpe en los primeros segundos del enfrentamiento.

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La aclaración surgió a partir de una pregunta que Pérez respondió en una historia de Instagram. Un usuario le consultó: “¿Lo del Agropecuario fue cierto? ¿O le dio miedo?”. El conductor del espectáculo sostuvo que la intervención médica se produjo por una lesión que le impidió continuar sobre el ring.

“Lo del Agropecuario fue 100% real. Las peleas ahí no son a muerte”, afirmó Pérez. Según explicó, el protocolo del evento contempla la revisión de los competidores cuando reciben un impacto que puede comprometer su integridad física. En ese escenario, el personal de salud define si el boxeador está en condiciones de seguir.

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El presentador señaló que el equipo que atendió al Agropecuario no pertenecía al peleador, sino que formaba parte de la organización. “El servicio médico te atiende, que no es un servicio médico de él, es el servicio médico del evento”, expresó en su publicación.

Marko Pérez negó que el Agropecuario abandonara por miedo en 'Stream Fighters 5' - (marko/Instagram)
Marko Pérez negó que el Agropecuario abandonara por miedo en 'Stream Fighters 5' - (marko/Instagram)

Pérez indicó que, aunque no puede confirmar si existió una dislocación, el participante sufrió una lesión de consideración en el hombro. “No creo que se le haya salido el hombro, pero sí se lo lesionó fuerte”, comentó al referirse al estado físico que habría motivado la detención de la pelea.

El comediante sostuvo que los médicos le advirtieron al Agropecuario que no podía continuar, pese a que el participante quisiera mantenerse en competencia. “Tú no puedes seguir peleando, ni que tú te la quieras dar a MacGyver”, relató Pérez, en alusión a la decisión tomada durante el combate.

De acuerdo con su versión, el golpe ocurrió dentro de los primeros cinco segundos y dejó el hombro del Agropecuario “inhabilitado” para pelear. “Sí fue real. Yo estaba ahí”, concluyó el conductor de Stream Fighters 5.

La publicación de Pérez buscó responder a las dudas que surgieron después de la derrota del Agropecuario, cuya salida del enfrentamiento generó comentarios entre los seguidores del evento, pues duró poco menos de un minuto en el ring frente a Daren Ramírez.

Comediante Marko afirmó que las peleas en Stream Fighters no son a muerte (marko/Instagram)
Comediante Marko afirmó que las peleas en Stream Fighters no son a muerte (marko/Instagram)

Marko Pérez pidió que Westcol mantenga Extreme Fighter

Marko Pérez, comediante venezolano, sostuvo que West Coast debería mantener el Stream Fighters 5, un evento que, según planteó, alcanzó una dimensión internacional. La figura venezolana pidió que la organización preserve la competencia y continúe sumando ediciones.

“En mi opinión personal, West Coast debería seguir el Stream Fighters”, afirmó Pérez al referirse a la posibilidad de que el proyecto deje de realizarse. Para el artista, el crecimiento que demanda una convocatoria de ese alcance es uno de los argumentos centrales para sostenerla.

El comediante remarcó que alcanzar “el nivel y la magnitud y el impacto mundial” de la cita exige un esfuerzo acumulado durante años. A su juicio, abandonar la propuesta implicaría renunciar a un espacio que logró reunir al público latino alrededor de una competencia.

“No sería una buena decisión dejarlo”: Marko Perez respaldó el 'Stream Fighters' (marko/Instagram)
“No sería una buena decisión dejarlo”: Marko Perez respaldó el 'Stream Fighters' (marko/Instagram)

Pérez reconoció las dificultades de producir el evento

Pérez también señaló que comprende los problemas que pueden surgir detrás de la organización anual. “Puedo entender como productor también que se puede volver medio un dolor de cabeza organizarlo año tras año”, expresó.

Aun así, consideró que Westcol debería aportar para que Extreme Fighter mantenga su continuidad. Su argumento se apoyó en la trayectoria que atribuyó a Carlos, a la marca y al grupo que impulsó la competencia.

El venezolano sostuvo que el encuentro conserva margen para crecer y convocar a más personas. “Seguir sumando año tras año el evento latino”, dijo, debería ser la meta de sus responsables.

Sus declaraciones plantean una defensa pública de la continuidad del evento, a partir del alcance que atribuyó a sus anteriores convocatorias y del esfuerzo que, según explicó, requirió instalarla dentro del circuito latino.

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