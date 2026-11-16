Colombia

Kimberly Reyes llegó como villana invitada y prometió revolucionar ‘Juego de Villanos’: “No hay nada peor que no ser relevante”

La colombiana sorprendió al comediante Facundo con una dedicatoria escrita durante su despedida del reality, generando risas, gritos y aplausos entre los participantes

Kimberly Reyes
Kimberly Reyes desafió a Facundo con una dedicatoria durante su visita al reality - (@kimberlyreyesh/Instagram)
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La participación de Kimberly Reyes en el programa Juego de Villanos de Telemundo dejó uno de los pasajes más comentados de los capítulos en los que actuó como invitada. La actriz colombiana entregó al comediante Facundo un mensaje escrito que derivó en una respuesta del conductor y en una reacción colectiva dentro del programa.

El intercambio se produjo antes de la salida de Reyes del espacio de telerrealidad. En medio de una actividad dirigida por Reyes, cada participante tenía que colocar una frase que identificara a uno de sus compañeros, por lo que cuando llegó el turno de la colombiana, muchos concursantes de burlaron del momento.

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Entre risas, el conductor manifestó sorpresa por la acción de la invitada: “No puedo creer que vengas a hacerme eso a mí”. Uno de los participantes celebró la escena con un breve “Me encanta”, mientras el ambiente se llenó de gritos, aplausos y música.

Antes de que se conociera el contenido del papel, otro de los presentes ironizó sobre la necesidad de mantener un tema para los medios. “Para que no te quedes sin titular, me da pesar. No hay nada peor que no ser relevante, David”, afirmó Reyes. Facundo respondió de inmediato: “Dámelo, dámelo”.

Kimberly Reyes dejó una frase para Facundo y provocó aplausos en Juego de Villanos (Telemundo)
Kimberly Reyes dejó una frase para Facundo y provocó aplausos en Juego de Villanos (Telemundo)

El conductor pidió que la propia Reyes leyera la dedicatoria y aclaró, en tono de juego, que no respondería de la misma forma. “No esperes lo mismo de regreso, porque yo nunca le haría eso a una invitada de honor de nuestro programa. ¿Lo podrías leer, por favor?”, dijo.

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La dedicatoria provocó aplausos dentro del reality

Reyes tomó el mensaje y lanzó la frase que cerró el momento: “Piensa que es el dueño del circo y no llega ni a payaso de semáforo”. El estudio respondió con exclamaciones y aplausos, según se aprecia en la secuencia difundida del reality.

La aparición de la actriz modificó por unos minutos la dinámica habitual entre los participantes. Su intervención se centró en el desafío dirigido a Facundo, quien aceptó recibir el escrito pese a las advertencias previas y sostuvo el intercambio con comentarios irónicos frente a las cámaras.

El episodio mostró a Reyes entre los concursantes regulares, con una participación acotada que aprovechó la confrontación verbal como parte de la propuesta televisiva. La despedida incluyó el “recuerdito” para el conductor, convertido en el eje de esa escena del capítulo difundido.

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El mensaje de Kimberly Reyes a Facundo que agitó un capítulo de 'Juego de Villanos' (@kimberlyreyesh/IG)

Kimberly Reyes Reyes reveló que se alejó de las redes tras sufrir depresión y ciberbullying

La actriz colombiana Kimberly Reyes explicó que se apartó de las redes sociales y puso en pausa su actividad en la actuación después de atravesar una depresión y recibir ataques en internet.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, sostuvo que decidió tomar distancia del mundo del entretenimiento para cuidar su salud mental, pese a que continuó con algunos compromisos laborales vinculados a plataformas digitales.

Reyes relató que el hostigamiento coincidió con “una de las depresiones más fuertes de mi vida”. La artista afirmó que las opiniones sobre su rostro y su cuerpo se multiplicaron mientras intentaba procesar lo que ocurría fuera de la vista pública. “Todo el mundo estaba opinando sobre quién era yo y nadie sabía qué era lo que realmente estaba pasando por mi cabeza”, expresó.

La barranquillera señaló que los titulares y comentarios afectaron a su entorno cercano. “Para mí fue muy duro ver que un espacio que en algún momento me dio seguridad se convirtiera en titulares duros, devastadores, que no solamente me afectaban a mí, afectaban a mi familia”, dijo.

Aunque publicaba fotografías en las que aparecía sonriente, reconoció que temía mostrar la realidad de su vida cotidiana. También evitaba hablar frente a cámara por miedo a encontrar mensajes que profundizaran su malestar. “Hablarle a la cámara se volvió cada vez más difícil, aún lo es”, admitió.

“No quiero vivir con miedo”, Kimberly Reyes contó por qué se apartó del entretenimiento (Notirumbo/TikTok)

Kimberly Reyes indicó que no pudo abandonar por completo las plataformas digitales porque parte de su actividad profesional dependía de ellas y aún recibía propuestas de marcas. Agradeció el respaldo de quienes mantuvieron su confianza durante ese período.

“Ustedes fueron esa mano que en ese momento se acercó a decirme: ‘Yo creo en ti’”, manifestó. Para la actriz, alejarse fue una manera de construir un espacio seguro, aunque la decisión no eliminó el temor ni las dudas sobre una eventual reaparición pública.

La colombiana aseguró que comenzó a interactuar nuevamente con su comunidad porque no quiere que otros determinen sus decisiones. “No quiero vivir con miedo, no puedo permitirle a otros que decidan por mí”, afirmó.

Reyes definió su regreso como parte de un proceso personal de recuperación. “La vida me ha tumbado. Yo también he aprendido a limpiarme las rodillas, a sanarme las heridas y a volver a intentarlo”, señaló. También expresó que eligió continuar y usar su experiencia para acompañar a quienes atraviesan situaciones similares: “Eso no dura para siempre, tarde o temprano sale el sol”.

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