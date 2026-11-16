Cambio de última hora para el partido entre Colombia y Chile en la fecha FIFA: esta será la nueva sede del encuentro

El partido de Colombia y Chile del martes 17 de noviembre será el último de la Tricolor en 2026 (Ernesto Guzmán/EFE)

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El martes 17 de noviembre de 2026, la selección de Colombia enfrentará a Chile durante la fecha FIFA, en su último partido del año.

El encuentro entre ambos equipos estaba programado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Sin embargo, el partido se trasladó debido al mal estado de la cancha, según informó el periodista Marco Antonio Escobar.

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Por lo tanto, el partido entre Colombia y Chile se disputará en el estadio Monumental David Arellano, donde Colo-Colo oficia como local en la liga local.

El partido entre Colombia y Chile se disputará en el estadio Monumental David Arellano de Chile (Bernardo Peña/Colprensa)

La selección de Colombia ha disputado dos partidos ante Chile en el estadio Monumental, ambos por las Eliminatorias. El primero se jugó en 2012, cuando el equipo dirigido por el argentino José Néstor Pékerman venció 3-1 a la Roja. James Rodríguez, Radamel Falcao García y Teófilo Gutiérrez marcaron los goles. El segundo encuentro fue en 2023 y terminó 0-0.

El encuentro se jugará a las 6:00 p. m., hora de Colombia. El árbitro del juego será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará estará Juan Soto, también de Venezuela.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo viene de vencer 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el partido disputado el viernes 13 de noviembre de 2026. Tras el encuentro, el director técnico afirmó que el juego tuvo características propias de las Eliminatorias, que comenzarán en 2027.

“Se dio un partido casi como de Eliminatorias, en cuanto a la intensidad y a la disputa, los duelos que se generaron dentro del campo. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero hubo muchas imprecisiones”, afirmó Lorenzo.

Néstor Lorenzo afirmó que el juego tuvo características propias de las Eliminatorias, que comenzarán en 2027 (Ángel Colmenares/EFE)

El entrenador de Colombia resaltó el rendimiento de los futbolistas que se sumaron recientemente al plantel y manifestó conformidad con su aporte. Además, reconoció la propuesta de Chile durante el encuentro disputado en el estadio Pascual Guerrero.

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“Es el precio que hay que pagar, yo estoy feliz de ver a Orozco, de ver a Rengifo, a Perea, chicos que tienen mucho futuro, pero que tienen que pagar este precio del debut, de los nervios. El marco también fue un marco que le genera más presión al local que al visitante. Un equipo visitante que está bien trabajado, que nos presionó bien, que tiró centros muy peligrosos”, afirmó el entrenador argentino.

Jugadores convocados de la selección Colombia

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Óscar Cortés - Huracán (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)

El encuentro entre la Tricolor y Chile se jugará a las 6:00 p. m., hora de Colombia (Bernardo Peña/Colprensa)

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