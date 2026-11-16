Yina Calderón se enfureció por la victoria de Andrea Valdiri sobre La Divaza en ‘Stream Fighters 5’: “Que robo tan hij...”

Yina Calderón apuntó contra Westcol por el desenlace de la pelea de Andrea Valdiri (@sombraenlaluna/X)

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Yina Calderón afirmó que Andrea Valdiri no debió recibir el cinturón tras su pelea contra La Divaza en Stream Fighters 5 el 14 de noviembre de 2026 en el MedPlus de Bogotá y sostuvo que la decisión perjudicó al creador de contenido venezolana.

En un fragmento de conversación junto a su hermana Juliana Calderón, la empresaria cuestionó el desenlace del combate y apuntó contra Westcol, a quien responsabilizó por la entrega del reconocimiento.

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“Le regalaron el premio”, dijo Juliana Calderón al referirse al resultado. Yina coincidió de inmediato con esa interpretación y planteó que la actuación de Valdiri no correspondió con las expectativas que ella tenía antes del enfrentamiento.

La creadora de contenido afirmó que había supuesto que Andrea Valdiri mostraría una preparación mayor sobre el ring. A partir de esa lectura, recordó el combate que ambas protagonizaron el año anterior y aseguró que, de haber anticipado ese desempeño, habría prolongado aquella pelea que solo duró 10 segundos.

Yina Calderón sostuvo que La Divasa merecía el cinturón ante Andrea Valdiri (@sombraenlaluna/X)

Las declaraciones se conocieron después del duelo entre Andrea Valdiri y La Divaza, cuyo resultado generó comentarios entre usuarios de redes sociales. En el material entregado no aparecen detalles sobre el reglamento, los puntajes ni la decisión oficial que definió el combate.

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“La Divaza merecía ese cinturón”, sostuvo Yina Calderón

Durante la charla, Yina Calderón sostuvo que La Divaza había hecho méritos suficientes para recibir el premio. “A Westcol le faltaron pantalones para entregarle su premio muy merecido a La Divaza, que robo tan hijueputa (sic)”, expresó.

También dirigió un mensaje a los seguidores venezolanos de la influencer. “Qué vergüenza con los venezolanos. Amigos, ustedes se merecían ese premio, el cinturón”, manifestó, antes de atribuir el desenlace a presuntos vínculos personales entre los organizadores y una de las participantes.

La empresaria señaló que, a su juicio, en Colombia existen decisiones que se toman por “rosca”, una expresión utilizada para describir favoritismos.

Juliana Calderón respaldó la postura de su hermana y sugirió una posible pelea futura entre La Divaza y Yaya Muñoz. “Yaya la tumba. Un próximo Stream Fighters con Yaya”, comentó. Yina respondió que, en un eventual cruce entre Andrea Valdiri y Yaya Muñoz, esta última tendría ventaja.

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Pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza (@valdirifitness @westcol / Instagram)

Las críticas también apuntaron al uso del casco

Otro de los temas que abordaron las hermanas fue la protección utilizada por Andrea Valdiri durante el combate. Juliana Calderón sostuvo que la decisión de no usar casco dejó expuesto el rostro de la participante y planteó que esa elección pudo responder a una estrategia para proyectar seguridad.

Yina Calderón cuestionó esa postura y recordó que, según su relato, Valdiri recibió golpes en la cara durante la pelea. “¿Por qué no se puso casco?”, preguntó. Luego consideró que no debía reclamar por los impactos si había rechazado esa protección antes de subir al ring.

La empresaria afirmó que el episodio modificó la percepción que tenía sobre Valdiri.

También se refirió a La Divasa con palabras de respaldo y aseguró que su carácter pudo influir en la aceptación del desenlace. “La Divaza es una niña muy noble”, sostuvo Yina Calderón, quien planteó que la participante venezolana habría optado por no confrontar la decisión.

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“Ella como que dijo: ‘Bueno, está bien, chama, démosle el premio a ella’”, añadió. Para Yina, esa actitud contrastó con la reacción que, según dijo, habría tenido otra competidora ante un resultado que consideró injusto.

“Le regalaron el premio”, Yina Calderón criticó el resultado entre Valdiri y La Divaza - (@sombraenlaluna/X - @nickespanol/X)

Esto dijo Andrea Valdiri sobre su victoria en la pelea contra La Divaza

Andrea Valdiri rechazó las acusaciones de fraude luego de vencer por decisión unánime a La Divaza en Stream Fighters 5, organizado por Westcol el 14 de noviembre en Bogotá.

“Investiguen bien, pero no digan que fue robado”, respondió la barranquillera ante mensajes de seguidores venezolanos.

Valdiri disputó los tres asaltos sin casco y obtuvo el respaldo de los jueces, aunque parte del público pidió una ronda adicional. Antes del evento, Westcol contó que la bailarina expresó reparos por enfrentar a Pedro Figueira, conocido como La Divaza.

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Finalmente, acordaron modificar el peso de los guantes. Tras el combate, ambos se abrazaron en el cuadrilátero.