Alias Mailo, señalado delincuente que fue capturado en megaoperativo en Bogotá, fue “motilado” al ingresar a La Picota y Abelardo de la Espriella lo celebró: “La ley se respeta”

Las imágenes muestran la reseña, las huellas y el corte de cabello del presunto integrante de Los Boyacos, aprehendido en la operación Kratos y enviado al establecimiento penitenciario de la capital. (red social X)

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En medio de críticas y acciones legales contra el jefe de Estado por cuenta de sus contundentes palabras hacia criminales capturados en los últimos días, el presidente Abelardo De la Espriella difundió el lunes 16 de noviembre un video del ingreso a prisión de alias Mailo, señalado integrante de Los Boyacos, después de su captura en Bogotá durante la operación Kratos, en el que se observa la toma de huellas, la reseña penitenciaria y el corte de cabello.

La operación dejó 172 capturados y 114 allanamientos en Bogotá. En el caso de esa estructura, las autoridades realizaron 26 diligencias de registro y allanamiento en Bosa, Los Mártires y Chía, Cundinamarca, que derivaron en la captura de diez presuntos integrantes, todos judicializados y con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Las imágenes divulgadas por el mandatario muestran al detenido durante su identificación, con fotografías de perfil y registro de huellas dactilares, antes de que le raparan la cabeza. Mailo fue recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

De la Espriella vinculó la publicación con el desafío a las autoridades: “¡A esos cobardes que se atreven a insultar y desafiar a nuestra Fuerza Pública les caerá todo el peso de la ley! ¡Se les acabaron las burlas y la prepotencia!”.

(red social X)

La confrontación durante la operación Kratos

El episodio se remonta al 28 de octubre, cuando el presidente acompañó el megaoperativo en Bogotá y confrontó a Mailo por su presunta participación en un ataque con granada contra un establecimiento comercial del barrio Santa Fe.

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Durante ese cruce, De la Espriella le dijo: “¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”. También lo calificó de “bandido”, “payaso” y “asesino miserable”, y advirtió que sería enviado a una cárcel de máxima seguridad.

La advertencia sobre el cambio de apariencia también había sido explícita. “Y bien motiladito te vamos a dejar. Te vamos a quitar ese motiladito para que sepas lo duro que muerde el Tigre”, expresó entonces el mandatario.

Tras divulgar el video de su ingreso al establecimiento penitenciario, De la Espriella sostuvo que Mailo “se creyó intocable y pensó que podía desafiar a la autoridad sin consecuencias”. Añadió que el detenido deberá responder ante la justicia por los hechos atribuidos y cerró su mensaje con una referencia a su discurso de seguridad: “En la era del Tigre, la ley se respeta y nadie está por encima de ella. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

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La acusación contra el señalado integrante de Los Boyacos

De la Espriella confrontó a Mailo el 28 de octubre por su presunta vinculación con un atentado en el barrio Santa Fe. (Red social X)

Alias Mailo es señalado como integrante de Los Boyacos, también conocidos como V-For, una estructura dedicada al microtráfico y al sicariato en el centro de Bogotá, con presencia especialmente en el barrio Santa Fe.

Las investigaciones de las autoridades lo vinculan con el ataque con granada del 22 de enero de 2026, que dejó una persona muerta y nueve heridas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, integraba el componente sicarial de la organización y habría ejecutado acciones violentas y homicidios selectivos por órdenes de sus superiores.

La estructura utilizaba puestos de venta de tinto, vendedores ambulantes y bares como fachadas para comercializar marihuana, cocaína, tusi y bazuco. Esas actividades le generaban ingresos ilegales superiores a $ 250 millones.

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A Los Boyacos también se les atribuyen al menos seis homicidios durante 2026, relacionados con disputas por el control territorial y ajustes de cuentas. Mailo deberá responder ante la justicia dentro del proceso judicial por los hechos que se le atribuyen.

El Consejo de Estado admitió una tutela por las exposiciones públicas de detenidos

Captura de alias Mailo, señalado por ataque con granada en Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La difusión de las imágenes ocurre mientras el Consejo de Estado tramita una acción de tutela contra Abelardo de la Espriella por la presunta vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia de personas capturadas durante operativos en varias ciudades del país. El recurso fue presentado por la Veeduría Ciudadana de Control Social y Efectivo, encabezada por Juan Carlos Calderón España.

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La demanda cuestiona los encuentros del mandatario con detenidos en procedimientos desarrollados en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali, así como los mensajes y videos difundidos desde canales oficiales antes de que existan decisiones judiciales definitivas. Según el expediente, esas intervenciones atribuyen conductas criminales a los capturados y exhiben sus rostros ante el público.

El alto tribunal admitió el estudio de fondo de la tutela contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Sin embargo, negó la medida provisional que pretendía frenar de inmediato nuevas publicaciones de fotografías o videos de personas arrestadas.

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La magistrada Adriana Polidura Castillo pidió al accionante aportar pruebas para establecer si los detenidos expuestos enfrentan impedimentos para ejercer su defensa. La admisión del recurso no constituye una decisión sobre una eventual vulneración de derechos, que deberá definirse tras la valoración de los argumentos y pruebas de las partes.