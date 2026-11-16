Por ahora, las frutas frescas y otros productos no pagarán IVA del 19% (Jaime Saldarriaga/Reuters)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 15 de noviembre que el proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria que presentó al Congreso de la República no buscará aumentar el IVA sobre productos de la canasta familiar, con la aspiración de reducir la carga tributaria sobre esos bienes.

Pese a que en principio se había dicho que algunos productos tendrían la tarifa general, ahora la propuesta presidencial plantea excluir los bienes básicos de consumo y al sector agropecuario de nuevas obligaciones relacionadas con el IVA, por más de que las dificultades que señalaban los primeros análisis técnicos por el déficit fiscal de cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) que habría dejado el expresidente Gustavo Petro.

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De la Espriella afirmó que instruyó al equipo económico del Ministerio de Hacienda para proteger el consumo de los hogares: “No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”. Lo anunciado hasta ahora no confirma una reducción general del IVA ni define el contenido definitivo de la reforma.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que “mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario” - Presidencia

Dudas sobre el recaudo y el déficit fiscal

El director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, Juan David Ballén, señaló que Hacienda evalúa una eventual baja de la tarifa del 19% al 18% o al 17%, pero advirtió que aún no hay elementos suficientes para establecer su viabilidad fiscal.

Ballén advirtió durante una corta entrevista para Blu Radio que una tarifa menor exigiría compensar los recursos que dejaría de percibir el Estado, en un país que mantiene un déficit fiscal elevado. Esa compensación podría provenir de recortes adicionales al gasto público, otros ingresos o una ampliación de la base gravable mediante la revisión de exenciones y exclusiones.

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“El Gobierno tendría que compensarlo por otra vía: con un mayor recorte del gasto público, con otros ingresos o ampliando la base del impuesto mediante una revisión de exenciones y exclusiones. Por eso, no basta con mirar la tarifa. El recaudo también depende de cuántos bienes y servicios pagan IVA, del consumo y de la evasión”, afirmó el analista al medio, algo que confirmó también en la red social X.

Juan David Ballén, director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, aseguró que el recaudo neto podría incluso aumentar, a pesar de una menor tarifa - @JuanDaBallen/X

Diferencia entre canasta familiar y canasta básica

La profesora de la Universidad Nacional de Colombia Hanwen Zhang también se refirió al asunto y aclaró que la canasta familiar no equivale a la canasta básica. Por medio de un video, anotó que la primera se utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), reúne 12 divisiones de gasto de los hogares e incluye artículos que ya pagan IVA, como bebidas alcohólicas y tabaco.

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“La canasta básica es lo mínimo para vivir; mientras que la canasta familiar no se limita a lo mínimo, sino que contiene todo lo que un hogar gasta”, señaló Zhang. La canasta básica alimentaria se relaciona con el requerimiento mínimo de calorías, mientras que otras canastas de bienes y servicios se emplean en las mediciones de pobreza y pobreza extrema.

Según dijo, el alivio tributario que plantea el Gobierno dependerá del texto final de la reforma y de cómo se cubra el costo de cualquier menor recaudo. Anotó que, sin una fuente de recursos que respalde la meta fiscal, la discusión sobre el IVA seguirá abierta.

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Hanwen Zhang, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, anotó que en la discusión de IVA en la reforma tributaria, no se puede confundir canasta familiar con canasta básica alimentaria y canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes básicos - @hanwenzhang1982/X

Qué prodcutos pagan IVA en Colombia

En Colombia, el IVA se divide en varias tarifas según el tipo de bien o servicio, con una tarifa general del 19%. Son los siguientes:

Tarifa general del 19%: aplica a la mayoría de bienes y servicios que no tienen un tratamiento especial. Incluye:

Electrodomésticos, muebles y tecnología (celulares, videojuegos, relojes).

Vestuario y calzado.

Vehículos, combustible y pasajes aéreos (así como licores, cigarrillos y joyería).

Bebidas azucaradas, gaseosas, aceites, cereales preparados y enlatados.

Servicios como parqueaderos, turismo, hoteles, restaurantes y servicios profesionales.

Tarifa diferencial del 5%: aplica a ciertos productos de consumo y servicios específicos, tales como:

Café, chocolate, azúcar, harinas, pastas y embutidos (en discusión o ajuste legislativo según proyectos recientes como la Ley de Rescate Económico).

Seguros privados y pagos complementarios de salud.

Tarifa del 0% (exentos y excluidos): corresponde a productos y servicios que no generan IVA o están amparados para proteger la canasta básica y la salud:

Alimentos esenciales (excluidos/exentos): arroz para consumo humano, pan, papa, yuca, huevos frescos, leche, carne de res, cerdo, pollo y pescado.

Servicios públicos y vivienda: gas natural domiciliario, energía eléctrica, acueducto y arriendos de vivienda.

Salud y educación: medicamentos esenciales, consultas médicas, matrículas educativas y libros.