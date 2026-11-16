Colombia

Este es el Pico y Placa en Cali para este lunes 16 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de la ciudad hoy

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
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La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para lunes 16 de noviembre en la ciudad colombiana.Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Particulares: No aplica

Motos: No aplica

Taxis: No aplica

Transporte público colectivo: 6 y 7

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas. En el caso del transporte público colectivo, este horario comprende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

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Es importante mencionar que esta restricción vehicular se aplica diariamente salvo los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali actualiza por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué vehículos están exentos del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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