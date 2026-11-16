Carro cayó a un abismo en la vía Bogotá-La Calera: Bomberos rescataron a dos personas

El vehículo particular terminó fuera de la carretera, en un abismo a la altura del kilómetro 10 de la vía Bogotá-La Calera. - crédito @BomberosBogota/X

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Un accidente de tránsito se registró durante la noche del domingo 15 de noviembre en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera, luego de que un vehículo particular volcara y terminara en un abismo. La emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 10 y requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para rescatar a las dos personas que se encontraban en el automóvil.

De acuerdo con la información divulgada por los organismos de emergencia, integrantes de la estación Central se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Debido a las condiciones del sitio donde terminó el vehículo, fue necesario desplegar personal y equipos especializados para desarrollar las maniobras de rescate.

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En el procedimiento también participaron el equipo Técnico de Rescate y el grupo de Aeronaves Remotamente Tripuladas, que apoyaron las labores adelantadas en el sector. Una vez lograron acceder hasta los ocupantes, los bomberos realizaron su extracción y les brindaron atención prehospitalaria.

A través de sus canales oficiales, Bomberos Bogotá confirmó que las dos personas fueron rescatadas y recibieron atención en el lugar. La institución también informó que se adelantaban acciones para asegurar el área y evitar nuevos riesgos mientras se desarrollaba la intervención.

Así fue el rescate tras la caída del vehículo al abismo

La emergencia se concentró en el kilómetro 10 de la carretera Bogotá-La Calera, donde el automóvil terminó fuera de la vía después del volcamiento. La ubicación del vehículo obligó a los organismos de socorro a organizar un procedimiento para llegar hasta sus ocupantes y garantizar su extracción.

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En estas labores participaron integrantes de la estación Central, quienes coordinaron la atención de la emergencia con los equipos especializados que llegaron al punto. El grupo Técnico de Rescate hizo parte del operativo, mientras que el equipo de Aeronaves Remotamente Tripuladas también brindó apoyo durante la intervención.

La participación de estas unidades permitió desarrollar las maniobras necesarias para atender a las personas que permanecían en el automóvil. Una vez fueron rescatadas, recibieron atención prehospitalaria por parte de los bomberos que atendieron el accidente.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran a los organismos de emergencia trabajando en una zona de difícil acceso, mientras adelantaban las labores para atender a los ocupantes del vehículo. El procedimiento también contempló acciones para asegurar el sector durante el desarrollo de las maniobras.

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Por ahora, la información oficial no precisa la identidad de las dos personas involucradas ni entrega detalles sobre su estado de salud. Tampoco se ha confirmado si después de recibir atención en el lugar fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

Bomberos de Bogotá realizaron maniobras de rescate para extraer a los dos ocupantes del automóvil y brindarles atención prehospitalaria. - crédito @BomberosBogota/X

Qué se sabe sobre las causas del accidente en la vía La Calera

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias que provocaron que el vehículo particular terminara volcado y cayera al abismo en el corredor que comunica a Bogotá con La Calera.

La información conocida da cuenta de la ocurrencia del siniestro y del posterior despliegue de los equipos de emergencia, pero no contiene detalles que permitan determinar qué ocasionó que el automóvil saliera de la carretera.

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Por esa razón, no es posible atribuir el accidente a una falla mecánica, las condiciones de la vía o una maniobra del conductor. Estos aspectos no han sido confirmados por los organismos que atendieron la emergencia.

Tampoco se ha divulgado información adicional sobre las características del automóvil o las circunstancias en las que se movilizaban sus ocupantes antes del volcamiento.

El reporte de Bomberos Bogotá se concentró en las labores realizadas para atender a las personas involucradas, el apoyo de los equipos especializados y las acciones adelantadas para asegurar el área. Se espera que las autoridades entreguen información adicional si se conocen nuevos detalles sobre lo ocurrido.

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Accidente ocurrió durante el puente festivo de noviembre

El siniestro se presentó durante el puente festivo de noviembre, una fecha en la que se incrementa el movimiento de vehículos en los principales corredores de entrada y salida de Bogotá por los desplazamientos de viajeros.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que para este periodo se esperaba la movilización de más de dos millones de vehículos entre quienes salían de la capital y quienes tenían previsto regresar a la ciudad.

Dentro de la operación especial de movilidad se encuentra la vía Bogotá-La Calera, uno de los nueve corredores contemplados en las medidas dispuestas para el plan retorno durante el puente festivo.

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Este contexto también es relevante para los conductores que utilizan habitualmente esta carretera para desplazarse entre la capital y el municipio de La Calera, especialmente durante los días de mayor circulación vehicular.

Para este lunes 16 de noviembre también está prevista la aplicación del pico y placa regional para ingresar a Bogotá, medida que incluye el corredor de La Calera. La restricción hace parte de las disposiciones de movilidad establecidas para organizar el ingreso de vehículos a la ciudad durante el cierre del puente festivo.

En relación con el accidente ocurrido en el kilómetro 10, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre un cierre total de la carretera como consecuencia de la emergencia. La información disponible tampoco precisa si se presentaron afectaciones prolongadas en la circulación por las labores de rescate.

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Por ahora, los datos confirmados corresponden al volcamiento del vehículo, la caída al abismo y el rescate de sus dos ocupantes por parte de los organismos de emergencia. Las causas del siniestro y la evolución del estado de salud de las personas involucradas permanecen sin información oficial adicional.