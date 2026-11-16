Colombia

Carro cayó a un abismo en la vía Bogotá-La Calera: Bomberos rescataron a dos personas

El vehículo terminó fuera de la carretera a la altura del kilómetro 10, donde fue necesaria la intervención de equipos especializados. Los ocupantes recibieron atención prehospitalaria después de ser extraídos del automóvil

El vehículo particular terminó fuera de la carretera, en un abismo a la altura del kilómetro 10 de la vía Bogotá-La Calera. - crédito @BomberosBogota/X
El vehículo particular terminó fuera de la carretera, en un abismo a la altura del kilómetro 10 de la vía Bogotá-La Calera. - crédito @BomberosBogota/X
Guardar

Un accidente de tránsito se registró durante la noche del domingo 15 de noviembre en la vía que comunica a Bogotá con el municipio de La Calera, luego de que un vehículo particular volcara y terminara en un abismo. La emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 10 y requirió la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para rescatar a las dos personas que se encontraban en el automóvil.

De acuerdo con la información divulgada por los organismos de emergencia, integrantes de la estación Central se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Debido a las condiciones del sitio donde terminó el vehículo, fue necesario desplegar personal y equipos especializados para desarrollar las maniobras de rescate.

PUBLICIDAD

En el procedimiento también participaron el equipo Técnico de Rescate y el grupo de Aeronaves Remotamente Tripuladas, que apoyaron las labores adelantadas en el sector. Una vez lograron acceder hasta los ocupantes, los bomberos realizaron su extracción y les brindaron atención prehospitalaria.

A través de sus canales oficiales, Bomberos Bogotá confirmó que las dos personas fueron rescatadas y recibieron atención en el lugar. La institución también informó que se adelantaban acciones para asegurar el área y evitar nuevos riesgos mientras se desarrollaba la intervención.

Así fue el rescate tras la caída del vehículo al abismo

La emergencia se concentró en el kilómetro 10 de la carretera Bogotá-La Calera, donde el automóvil terminó fuera de la vía después del volcamiento. La ubicación del vehículo obligó a los organismos de socorro a organizar un procedimiento para llegar hasta sus ocupantes y garantizar su extracción.

PUBLICIDAD

En estas labores participaron integrantes de la estación Central, quienes coordinaron la atención de la emergencia con los equipos especializados que llegaron al punto. El grupo Técnico de Rescate hizo parte del operativo, mientras que el equipo de Aeronaves Remotamente Tripuladas también brindó apoyo durante la intervención.

La participación de estas unidades permitió desarrollar las maniobras necesarias para atender a las personas que permanecían en el automóvil. Una vez fueron rescatadas, recibieron atención prehospitalaria por parte de los bomberos que atendieron el accidente.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran a los organismos de emergencia trabajando en una zona de difícil acceso, mientras adelantaban las labores para atender a los ocupantes del vehículo. El procedimiento también contempló acciones para asegurar el sector durante el desarrollo de las maniobras.

Por ahora, la información oficial no precisa la identidad de las dos personas involucradas ni entrega detalles sobre su estado de salud. Tampoco se ha confirmado si después de recibir atención en el lugar fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

Bomberos de Bogotá realizaron maniobras de rescate para extraer a los dos ocupantes del automóvil y brindarles atención prehospitalaria. - crédito @BomberosBogota/X
Bomberos de Bogotá realizaron maniobras de rescate para extraer a los dos ocupantes del automóvil y brindarles atención prehospitalaria. - crédito @BomberosBogota/X

Qué se sabe sobre las causas del accidente en la vía La Calera

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias que provocaron que el vehículo particular terminara volcado y cayera al abismo en el corredor que comunica a Bogotá con La Calera.

La información conocida da cuenta de la ocurrencia del siniestro y del posterior despliegue de los equipos de emergencia, pero no contiene detalles que permitan determinar qué ocasionó que el automóvil saliera de la carretera.

Por esa razón, no es posible atribuir el accidente a una falla mecánica, las condiciones de la vía o una maniobra del conductor. Estos aspectos no han sido confirmados por los organismos que atendieron la emergencia.

Tampoco se ha divulgado información adicional sobre las características del automóvil o las circunstancias en las que se movilizaban sus ocupantes antes del volcamiento.

El reporte de Bomberos Bogotá se concentró en las labores realizadas para atender a las personas involucradas, el apoyo de los equipos especializados y las acciones adelantadas para asegurar el área. Se espera que las autoridades entreguen información adicional si se conocen nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Accidente ocurrió durante el puente festivo de noviembre

El siniestro se presentó durante el puente festivo de noviembre, una fecha en la que se incrementa el movimiento de vehículos en los principales corredores de entrada y salida de Bogotá por los desplazamientos de viajeros.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que para este periodo se esperaba la movilización de más de dos millones de vehículos entre quienes salían de la capital y quienes tenían previsto regresar a la ciudad.

Dentro de la operación especial de movilidad se encuentra la vía Bogotá-La Calera, uno de los nueve corredores contemplados en las medidas dispuestas para el plan retorno durante el puente festivo.

Este contexto también es relevante para los conductores que utilizan habitualmente esta carretera para desplazarse entre la capital y el municipio de La Calera, especialmente durante los días de mayor circulación vehicular.

Para este lunes 16 de noviembre también está prevista la aplicación del pico y placa regional para ingresar a Bogotá, medida que incluye el corredor de La Calera. La restricción hace parte de las disposiciones de movilidad establecidas para organizar el ingreso de vehículos a la ciudad durante el cierre del puente festivo.

En relación con el accidente ocurrido en el kilómetro 10, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre un cierre total de la carretera como consecuencia de la emergencia. La información disponible tampoco precisa si se presentaron afectaciones prolongadas en la circulación por las labores de rescate.

Por ahora, los datos confirmados corresponden al volcamiento del vehículo, la caída al abismo y el rescate de sus dos ocupantes por parte de los organismos de emergencia. Las causas del siniestro y la evolución del estado de salud de las personas involucradas permanecen sin información oficial adicional.

Temas Relacionados

Accidente en la vía Bogotá-La Caleracarro cayó a un abismoaccidente de tránsito en La Caleravolcamiento de vehículomovilidad en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Cali para este lunes 16 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de la ciudad hoy

Este es el Pico y Placa en Cali para este lunes 16 de noviembre

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este lunes 16 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de la ciudad hoy

Infobae

Ministerio de Defensa reportó 47.873 capturas y 9 bombardeos en los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella

El balance presentado por el ministro Jorge Mora incluyó la destrucción de más de 637 laboratorios de drogas, la incautación de 212 toneladas de estupefacientes y operaciones contra grupos armados en varias regiones del país

Ministerio de Defensa reportó 47.873 capturas y 9 bombardeos en los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella presentó cifras de seguridad y orden público en sus primeros 100 días de gobierno: “A los narcoterroristas se les acabaron los santuarios”

Durante la alocución presidencial del domingo 15 de noviembre, el mandatario reportó capturas, incautaciones de armas y drogas, extradiciones, operativos en cárceles y sometimientos de presuntos integrantes del Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc

Abelardo de la Espriella presentó cifras de seguridad y orden público en sus primeros 100 días de gobierno: “A los narcoterroristas se les acabaron los santuarios”

Primeros 100 días de Abelardo de la Espriella dejan avances en medicamentos, pero persisten dudas por las cifras y la financiación

La promesa de campaña contempló destinar $10 billones en 90 días para estabilizar el sistema, pagar a las EPS con buen desempeño y garantizar tratamientos y fármacos a los usuarios del sistema

Primeros 100 días de Abelardo de la Espriella dejan avances en medicamentos, pero persisten dudas por las cifras y la financiación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul y Juanse Quintero se casaron nuevamente mientras siguen en la dulce espera de su bebé

Johanna Fadul y Juanse Quintero se casaron nuevamente mientras siguen en la dulce espera de su bebé

“Nadie puede quitarme lo que viví”: Beba de la Cruz presume su lesión tras el ring de ‘Stream Fighters 5′ y promete volver

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Deportes

Óscar Tunjo empezó el Campeonato Asian Le Mans Cup con victoria: celebró en Paul Ricard tras una remontada

Óscar Tunjo empezó el Campeonato Asian Le Mans Cup con victoria: celebró en Paul Ricard tras una remontada

Carlos Caszely, leyenda de Chile, fue crítico con la selección Colombia por la falta de un creativo como James Rodríguez

Sebastián Viera se despidió del Junior de Barranquilla tras menos de tres meses de trabajo: este fue el mensaje

Álvaro Montero volvió a ser figura en el fútbol argentino: "Es jerarquía, es un arquero de selección"

Revelaron dura situación de los jugadores del Deportivo Pereira por falta de pago: "Hay personas que están pasando necesidades"