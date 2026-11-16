Colombia

El Ministerio de Educación pondrá ‘bajo la lupa’ a la Universidad del Magdalena por el posgrado de Jaime Vives: revisarán cómo obtuvo el título

La inspección se realizará el 17 de noviembre, luego de las denuncias sobre la rapidez con la que el exdirectivo de Coljuegos completó una especialización en Alta Gerencia

El Ministerio de Educación busca establecer si la Universidad del Magdalena cumplió los requisitos legales y académicos para expedir el título de posgrado a Jaime Vives (suministrada a Infobae Colombia/Universidad del Magdalena/@Mineducacion/X)
El Ministerio de Educación busca establecer si la Universidad del Magdalena cumplió los requisitos legales y académicos para expedir el título de posgrado a Jaime Vives (suministrada a Infobae Colombia/Universidad del Magdalena/@Mineducacion/X)
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El Ministerio de Educación Nacional realizará una visita de inspección a la Universidad del Magdalena para revisar cómo se expidió el título de posgrado de Jaime Vives. La diligencia está programada para el martes 17 de noviembre y busca establecer si el procedimiento aplicado por la institución cumplió las disposiciones legales y académicas vigentes.

La cartera ejercerá las facultades de inspección y vigilancia que le otorga la Ley 1740 de 2014, norma que permite supervisar el funcionamiento de las instituciones de educación superior y verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad. El anuncio se produce después de los cuestionamientos de la senadora Jennifer Pedraza y de una investigación publicada por La Silla Vacía el 12 de noviembre. El medio examinó el proceso mediante el cual Vives obtuvo la especialización que necesitaba para asumir la presidencia de Coljuegos, cargo cuyo manual de funciones exige formación de posgrado.

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El Ministerio de Educación ejercerá sus facultades de inspección y vigilancia para revisar el procedimiento académico que permitió expedir el diploma de Jaime Vives (@Mineducacion/X)
El Ministerio de Educación ejercerá sus facultades de inspección y vigilancia para revisar el procedimiento académico que permitió expedir el diploma de Jaime Vives (@Mineducacion/X)

En un pronunciamiento divulgado en X, el Ministerio defendió la decisión de adelantar la inspección y señaló que los principios éticos y la transparencia son compromisos de la administración de Abelardo de la Espriella. “En el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la ética, la transparencia y el rigor académico e institucional son innegociables.

En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia previstas en la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional realizará este martes 17 de noviembre una visita a la Universidad del Magdalena para verificar las condiciones de expedición del título de posgrado otorgado al señor Jaime Vives.

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En la Patria Milagro, la extrema coherencia entre los principios y las actuaciones es un mandato que se respeta y se cumple. Ninguna persona ni institución está por encima de la ley", afirmó la cartera.

Las dudas sobre el tiempo para obtener el título

La controversia se centra en la rapidez con la que Vives completó la especialización en Alta Gerencia. Según la denuncia de Pedraza, el empresario se matriculó el 18 de agosto y recibió el diploma el 8 de septiembre, por lo que habría obtenido el posgrado en apenas 21 días.

La investigación de La Silla Vacía detalló que Vives inició el proceso de inscripción en julio de 2026. El 19 de agosto, el Consejo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas aprobó el reconocimiento de 23 de los 26 créditos del programa, equivalentes al 88,46% de la especialización.

Para solicitar esa validación, el empresario presentó certificaciones de experiencia laboral en cuatro compañías, donde acumulaba 26 años de trayectoria. Con la aprobación de esos créditos, solo debía cursar una asignatura: Finanzas Sostenibles y Fintech.

La Universidad de Magdalena explicó como la expedición del título de Jaime Vives se ajustó al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes (seguimiento.co - Universidad de Magdalena)
Jaime Vives recibió el diploma de la especialización en Alta Gerencia el 8 de septiembre, después de que le reconocieran 23 de los 26 créditos del programa (seguimiento.co - Universidad de Magdalena)

Vives pagó la matrícula el 27 de agosto y recibió el diploma el 8 de septiembre. Aunque el programa está diseñado para desarrollarse durante un año, el reconocimiento de la mayor parte de los créditos redujo considerablemente el tiempo que necesitó para cumplir los requisitos académicos.

El 13 de noviembre, Pedraza cuestionó el procedimiento y el costo del título. “El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días”, escribió la senadora. Según su denuncia, Vives habría pagado cerca de 15 millones de pesos por la especialización. También aseguró que, al consultar los registros del Ministerio de Educación, no encontró que figurara como graduado.

La explicación de la Universidad del Magdalena

Ante los cuestionamientos, la institución sostuvo que Vives obtuvo el título mediante el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes. Este mecanismo permite reconocer conocimientos y habilidades adquiridos a través de experiencias educativas, laborales, profesionales y sociales.

La universidad agregó que sus registros internos y los reportes enviados al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) responden a procedimientos y plazos diferentes. La visita anunciada por el Ministerio permitirá revisar las condiciones en las que se aplicó ese mecanismo y se expidió el diploma. La cartera no ha anticipado conclusiones sobre posibles irregularidades.

Imagen de referencia de la Universidad del Magdalena. Foto: Universidad del Magdalena
La Universidad del Magdalena aseguró que el posgrado se obtuvo mediante el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes (Universidad del Magdalena)

El caso también tuvo consecuencias en Coljuegos. El domingo 15 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella le comunicó a Vives que no continuaría al frente de la entidad. El mandatario cuestionó sus actuaciones y reiteró que, para su Gobierno, la legalidad debe estar acompañada de principios éticos.

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