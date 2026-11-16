El Ministerio de Vivienda presentó su balance de 100 días con $1,8 billones para reconstruir casas y más de 45 hallazgos en proyectos heredados

Minvivienda reportó la terminación de 5.663 mejoramientos de vivienda, con una inversión de $109.387 millones durante los primeros cien días del Gobierno (Ministerio de Vivienda)

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La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto concentra una de las principales apuestas del Ministerio de Vivienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La cartera calcula una inversión de $1,8 billones para atender a 25.873 familias damnificadas con nuevas casas, reparaciones y mejoramientos.

El balance, divulgado el 15 de noviembre con el título “100 días, 100 noches y más de 100 milagros”, reúne acciones en vivienda, agua y saneamiento básico. Incluye obras terminadas, subsidios, proyectos reactivados y una revisión de iniciativas heredadas. Según el Ministerio, el objetivo es “responder a las necesidades de los colombianos y convertir los compromisos en hechos”.

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La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto contempla recursos para atender a 25.873 familias damnificadas (REUTERS)

La estrategia para los hogares afectados por el sismo contempla recursos de la cartera, Fonvivienda y el Fondo Milagro. También suma aportes privados: empresas entregaron 1.245 toneladas de materiales de construcción y donaciones para más de mil viviendas. Los aportes de Holcim fueron valorados en $2.800 millones.

El plan contempla oportunidades de suelo en catorce municipios y acuerdos financieros para facilitar la compra de vivienda. En Cali, las alianzas permitirían reducir las tasas de interés en ocho puntos porcentuales y ofrecer $20.000 millones en descuentos. Mediante Obras por Impuestos se espera llegar, además, a cerca de quinientos hogares rurales.

La cartera prepara una convocatoria de vivienda rural por hasta $276.000 millones. También tramita cuatro decretos y una resolución para agilizar licencias, proteger a arrendatarios y subsidiar servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3.

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Mejoramientos, subsidios y obras de agua

La atención a los damnificados hace parte de un balance más amplio. En vivienda, el Ministerio reportó 5.663 mejoramientos terminados, con una inversión de $109.387 millones. Informó además la asignación de 1.654 subsidios por $40.144 millones y la reactivación de 1.319 proyectos de vivienda rural nueva.

Ocho proyectos de mejoramiento integral de barrios y parques fueron entregados. De acuerdo con las cifras oficiales, benefician a 13.275 hogares. En agua y saneamiento, el informe registra dieciséis proyectos terminados, con inversiones por $105.679 millones y un impacto estimado en 866.985 personas. Entre ellos están la estación de bombeo de aguas residuales Norte, en Santa Marta, y el alcantarillado de El Copey, Cesar.

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Otros doce proyectos de acueducto y alcantarillado comenzaron su ejecución. Representan $337.400 millones y están previstos para beneficiar a 367.146 personas. La cartera aseguró que también destrabó siete intervenciones por $51.841 millones.

Las obras de acueducto y alcantarillado hacen parte del balance del Ministerio, que informó la entrega de 16 proyectos y el inicio de otros doce (Acueducto de Bogotá)

Santa Marta concentra otro frente de inversión. El Ministerio afirmó que preservó $786.032 millones para avanzar “hacia una solución definitiva de abastecimiento”. Las pérdidas de agua en la ciudad se estiman entre el 60% y el 67%.

La Ruta Milagro incluye un plan maestro, una alianza regional y una fuente alterna desde el río Magdalena. En La Guajira, cuatro obras en Riohacha, Fonseca y Urumita elevaron su avance del 88,3% al 94,5%.

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El balance suma $518.346 millones para los Planes Departamentales de Agua de diecinueve departamentos. También reporta la evaluación de sesenta proyectos por $750.185 millones en el Sistema General de Regalías. Uno de ellos es la Avenida del Río Guatapurí, en Valledupar, que obtuvo concepto técnico favorable en quince días, después de treinta meses sin concretarse.

Auditoría a proyectos heredados

La cartera también revisó proyectos de vivienda, agua y saneamiento que presentaban retrasos, suspensiones o posibles fallas. La auditoría forense identificó más de 45 hallazgos y tres casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Entre los asuntos examinados figura el crédito CAF para Buenaventura. Según el informe, registra una ejecución de apenas 3,83% en costos administrativos y financieros, “sin ejecución de obra”.

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La auditoría forense de Minvivienda identificó más de 45 hallazgos en proyectos heredados y trasladó tres casos a los organismos de control (Unicef)

La revisión incluyó 42 proyectos de agua por más de $1,14 billones y el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Palmira, cuyo valor asciende a $142.610 millones. El Ministerio anunció que trasladará los hallazgos a los organismos de control.