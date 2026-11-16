Colombia

Un cuarto de las mujeres en Bogotá fue víctima de violencia de género, según encuesta

Los resultados del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la capital revelaron la situación de participación femenina en el sector laboral, así como las condiciones de discriminación y sexismo

Secretaría de la Mujer
Se presentó una nueva encuesta sobre la situación de las mujeres en Bogotá, con datos sobre violencia de género, discriminación y trabajo - crédito Secretaría de la Mujer
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El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá publicó los resultados de su Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG), que registra un avance en la participación laboral femenina, pero también persistencia en la violencia, la discriminación y las creencias sexistas entre la población de la ciudad.

El 56% de las mujeres encuestadas declaró tener el trabajo remunerado como actividad principal durante la última semana. Ese porcentaje representa un aumento de 12 puntos frente al 44% registrado en 2021, la medición anterior de la encuesta.

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Cuidado y violencia, sin cambios

La medición de la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género se realizó sobre 24.290 personas encuestadas, de las cuales 13.378 son mujeres de 18 años en adelante, en todas las localidades de Bogotá.

El 22% de las mujeres afirmó haber renunciado a un empleo para dedicarse al cuidado de personas dependientes, cifra idéntica a la de 2021, lo que indica que la carga de trabajo no remunerado no disminuyó pese al incremento en la participación laboral.

En materia de violencia, 24 de cada 100 mujeres reportaron haber sido víctimas de al menos una de las formas basadas en género, contempladas en la Ley 1257 de 2008 durante los dos años previos a la encuesta.

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Silueta oscura de un hombre de traje frente a una mujer apoyada en una pared roja, en un interior con paredes de tonos grises y blancos.
Según la encuesta, casi un cuarto de las mujeres en Bogotá fueron víctimas de algún caso de violencia basado en género - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 15% de las encuestadas declaró haber recibido tratos discriminatorios en el último año. Esos tratos incluyen ser tratadas sin respeto, ser calificadas como ignorantes o deshonestas, o ser objeto de burlas, apodos ofensivos e insultos.

84 de cada 100 mujeres reportaron haber interiorizado al menos una creencia asociada al sexismo benevolente: actitudes aparentemente protectoras hacia las mujeres que, según la encuesta, refuerzan estereotipos de género.

Secretaría de la Mujer
El 15% de las mujeres encuestadas fue víctima de tratos discriminatorios en el último año - crédito Secretaría de la Mujer

Finalmente, el 12% de las mujeres encuestadas en el estudio del observatorio manifestó estar de acuerdo con la afirmación de que “los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”.

La secretaria distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, señaló que la decisión de publicar los datos de forma abierta responde a la necesidad de reconocer tanto los avances como las brechas que persisten: “Tenemos que ser sinceras en todo lo que hemos recorrido, pero también en lo que nos falta por recorrer para saber que aún existen brechas, para saber con datos cómo tomar decisiones”.

Más Casas de Justicia con atención integral para víctimas de violencia

Nueve Casas de Justicia de Bogotá ya ofrecen una ruta que reúne orientación jurídica y atención psicosocial para mujeres víctimas de violencias, mientras que el Distrito prevé sumar dos sedes antes de que termine 2026, según informó la Secretaría Distrital de la Mujer.

“Una mujer que necesita solicitar una medida de protección, o que ya cuenta con una y enfrenta su incumplimiento, puede recibir orientación de una abogada y atención psicosocial en una misma Casa de Justicia”, señaló la Secretaría Distrital de la Mujer en un comunicado.

Las solicitudes de medidas de protección y las consultas relacionadas con su incumplimiento representaron el 41% de las consultas sociojurídicas atendidas en las Casas de Justicia con esta ruta. Las situaciones de violencia intrafamiliar ocuparon el segundo lugar, con el 22%.

Secretaría de la Mujer
Se abrirán nuevas Casas de Justicia para atender los casos de violencia contra mújeres basadas en género - crédito Secretaría de la Mujer

La Secretaría también registró consultas sobre conciliaciones, cuotas alimentarias, custodia y regulación de visitas. En el área psicosocial, más del 90% de las atenciones estuvieron vinculadas al malestar emocional y a casos de violencia.

Entre 2025 y octubre de 2026, los equipos de la entidad realizaron 125.196 atenciones en las Casas de Justicia de Bogotá. De ese total, 100.805 correspondieron a las nueve sedes que ya disponen de la Ruta Integral y 24.391 a otras Casas de Justicia donde la Secretaría también ofrece servicios.

Bogotá tiene 16 Casas de Justicia, coordinadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las mujeres que requieran atención integral pueden acudir a las sedes de Barrios Unidos, Bosa Campo Verde, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba Ciudad Jardín y Usme.

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