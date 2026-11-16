Colombia

Presidencia defendió el traslado de la hija de Abelardo de La Espriella en embarcación de la Armada durante el Festival Náutico en Cartagena

La controversia se originó en redes sociales por la presencia de la joven en un transporte acuático institucional, una situación que generó cuestionamientos entre representantes del Pacto Histórico y motivó una respuesta oficial

La celebración del Festival Náutico dejó varias polémicas, una de ellas por la presencia de la hija mayor de Abelardo de la Espriella en el evento (@MafeCarrascal/X)

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En redes sociales se viralizó un video grabado durante el Festival Náutico de Cartagena, que abrió una controversia política por el traslado de Lucía de La Espriella, hija del presidente Abelardo de La Espriella, en una embarcación de la Armada Nacional.

Mientras representantes del Pacto Histórico pidieron explicaciones sobre un posible uso privado de recursos estatales, la vocería del Gobierno sostuvo que se trató de un procedimiento de seguridad y negó que la joven hubiera usado la nave para participar en la celebración.

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La discusión comenzó después de que la representante Mafe Carrascal compartiera en X imágenes del evento náutico.

En su publicación, la congresista preguntó si la hija del mandatario se encontraba “con las amigas de fiesta” en una lancha de la Armada Nacional de Colombia.

El señalamiento se apoyó en la identificación visible de la embarcación en el video que circuló en redes sociales.

Los ciudadanos piden mayor control en el evento (@dumek_turbay/X)
La presencia de la hija mayor de De la Espriella en el Festival Náutico causó todo tipo de reacciones (@dumek_turbay/X)

El Gobierno aseguró que la embarcación fue usada para el traslado y la protección de la adolescente

La respuesta llegó por medio de Miller Soto Solano, vocero oficial del Gobierno, que afirmó que Lucía de La Espriella ingresó y salió de la actividad por vía marítima, por lo que fue movilizada en una embarcación de la Armada. Según su explicación, la joven descendió de ese medio de transporte para abordar el bote al que se dirigía y, al finalizar, volvió a utilizarlo para salir del lugar.

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No hay nada irregular en ese procedimiento”, señaló Soto Solano en un mensaje dirigido a Carrascal. El vocero rechazó la versión según la cual la hija del presidente habría permanecido de fiesta en una nave militar y calificó esa afirmación como falsa.

El funcionario comparó el esquema con el traslado terrestre de una persona protegida: “Es como si fuera un carro”, dijo al explicar que si la hija del jefe de Estado tuviera que ingresar a una finca, usaría un vehículo adecuado para su seguridad.

Soto Solano incluso manifestó que no existiría una irregularidad si Lucía de La Espriella hubiese permanecido en la lancha durante la actividad.

El vocero presidencial explicó cómo ocurrió el traslado y negó irregularidadess (@millersoto/X)
El vocero presidencial explicó cómo ocurrió el traslado y negó irregularidadess (@millersoto/X)

“Si se trata de la familia del Presidente, cuando un desplazamiento debe hacerse por vía marítima, se utilizan los medios de transporte y seguridad apropiados. Eso fue exactamente lo que ocurrió ¿O es que pretenden que, por ser hija del Presidente, tenga que ponerse en riesgo para satisfacer los deseos perversos de algunos?”, aseguró.

La controversia también incluyó un reclamo de Soto Solano por la difusión de imágenes de una menor de edad. El vocero afirmó que la publicación de ese material se hizo sin autorización y consideró que la congresista acompañó el video con señalamientos difamatorios.

En su respuesta, Soto Solano elevó el tono frente a los cuestionamientos y preguntó qué alternativa esperaban quienes criticaron el operativo: “¿Qué pretendían? ¿Que la hija del Presidente ingresara nadando?”.

Para el funcionario, exigir que la joven se desplazara sin una medida de seguridad marítima supondría exponerla a riesgos innecesarios.

Miller Soto Solano sostuvo que la movilización marítima obedeció a medidas de seguridad, tras los cuestionamientos planteados por Mafe Carrascal y Lalis (@millersoto/X)
Miller Soto Solano sostuvo que la movilización marítima obedeció a medidas de seguridad, tras los cuestionamientos planteados por Mafe Carrascal y Lalis (@millersoto/X)

Lalis anunció un derecho de petición por el posible uso de bienes públicos

A los señalamientos de Carrascal se sumó la representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis. La congresista informó que radicó un derecho de petición para solicitar explicaciones sobre el “presunto uso de bienes públicos para fines privados”.

Lalis señaló que el video mostraría a la hija del presidente a bordo de una embarcación con distintivos de la Armada mientras disfrutaba del evento. A partir de esa versión, pidió que se esclareciera quién autorizó el traslado y bajo qué criterios se dispuso del medio naval.

¿Ahora las embarcaciones de la Armada también son para los paseos familiares?”, planteó la representante. En su mensaje, vinculó la polémica con críticas políticas a decisiones del Gobierno, entre ellas lo que denominó el recorte de la “Reforma del Hambre”.

La legisladora sostuvo que los bienes de la fuerza pública no deberían ser destinados a planes privados y exigió una respuesta institucional.

Soto Solano respondió a Beltrán Palomares que la protección de la familia presidencial no constituye un privilegio, sino una responsabilidad del Estado: “La seguridad de la familia del Presidente es una responsabilidad, no es un capricho ¿O también quieren que renuncie a las medidas de protección para no incomodarlos?”.

El vocero de Presidencia cuestionó que las críticas y la exposición estén dirigidas a una menor de edad (@millersoto/X)
El vocero de Presidencia cuestionó que las críticas y la exposición estén dirigidas a una menor de edad (@millersoto/X)

En su mensaje de respuesta, el vocero de Presidencia agregó: “Y ya que hablamos de recursos públicos, sería interesante ver ese mismo rigor frente a los cuestionamientos sobre los contratitos y las presuntas redes de favorecimiento que hoy rodean el escándalo de las llamadas ‘Mariposas Amarillas’. Se están metiendo con una menor de edad y lo están haciendo sin ninguna vergüenza”.

El debate continúa encendido entre aquellos que exigen respuestas, mientras que la administración de Abelardo de La Espriella insiste en que la nave fue parte de un esquema de seguridad y que no se destinó a una fiesta privada.

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