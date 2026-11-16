Gente Milagro 2027: estos son los dos requisitos para acceder al nuevo crédito del Icetex, con financiación de hasta el 100%

La línea Gente Milagro del Icetex financia programas técnicos, tecnológicos y universitarios para personas afectadas por el sismo de 2026 (Icetex)

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La línea Gente Milagro 30% del Icetex permitirá solicitar financiación de matrícula para pregrados en 2027 a quienes estén registrados como damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 o hayan sido admitidos en una institución de educación superior de los cinco departamentos más afectados.

El formulario está disponible en la página oficial de Gente Milagro censo oficial de damnificados del UNGRD y la convocatoria 2027-1 tiene cierre previsto para el 20 de noviembre de 2026, sujeto a la disponibilidad de recursos.

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La alternativa cubre programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en Colombia bajo la modalidad de mediano plazo. Quienes se postulen deben cumplir por lo menos una de las dos condiciones de focalización definidas por la entidad, además de los requisitos académicos, financieros y documentales que exige cualquier solicitud de crédito de pregrado.

Estar en el censo de damnificados es la primera vía de acceso

El primer requisito clave es aparecer en el Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta condición aplica a las personas afectadas por el sismo que figuren en el censo oficial de la entidad.

Los aspirantes pueden acceder al crédito si figuran inscritos en el Registro Único de Damnificados de la Ungrd (Santiago Saldarriaga/AP)

Antes de iniciar la inscripción, el aspirante debe verificar su inclusión en ese registro. El Icetex advierte que, si una persona presenta la solicitud por esta ruta y no está incluida en el censo, el trámite puede ser anulado o no aprobado. Para esta población, la entidad dispuso una página específica de acceso a la línea de crédito.

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El beneficio se creó dentro de la atención a la emergencia ocasionada por el terremoto. El Icetex informó que su paquete de medidas también incluyó alivios para 44.411 beneficiarios de crédito educativo residentes o estudiantes de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, con una inversión superior a $107.000 millones.

La admisión en una IES de cinco departamentos es la segunda opción

La segunda condición es contar con admisión o matrícula en una Institución de Educación Superior (IES) ubicada en Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó o Valle del Cauca. El solicitante no necesita estar inscrito en el censo de damnificados si cumple este criterio territorial.

Por tanto, no se trata de dos exigencias acumulativas. El estudiante puede aplicar si acredita su registro en la Ungrd o si fue admitido en una IES localizada en alguno de esos departamentos. En ambos casos, deberá elegir la opción de Gente Milagro que corresponda a su situación durante el proceso de inscripción.

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La convocatoria acepta postulantes con admisión en instituciones de educación superior de Quindío, Caldas, Risaralda, Chocó o Valle del Cauca (Icetex/X)

La línea es exclusiva para financiar matrícula y no cubre programas de Medicina. Según la información publicada por la entidad en Gente Milagro 30% - Icetex, los desembolsos se dirigen a la universidad; cuando la institución no tiene convenio con el Icetex, pueden girarse a la cuenta bancaria del estudiante.

Los requisitos generales incluyen nacionalidad, desempeño y garantía

Además de cumplir una de las dos condiciones de emergencia, el aspirante debe ser colombiano y estar admitido en un programa de pregrado con registro calificado vigente y reportado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies).

Estos son los principales requisitos académicos y financieros:

Primer semestre: presentar el resultado de las pruebas Saber 11 con el puntaje exigido según el municipio o ciudad donde se presentó el examen.

Desde segundo semestre: cumplir con el puntaje de Saber 11 correspondiente o acreditar un promedio mínimo de 3,4 en el último periodo cursado.

Desde tercer semestre: demostrar un promedio de al menos 3,4 en el último periodo o en el acumulado.

Créditos previos: quienes hayan tenido financiación con el Icetex deben haber pagado, como mínimo, el 50% de la obligación anterior y estar al día.

Respaldo: se requiere un instrumento de garantía aprobado por la entidad. En el trámite ordinario, el crédito puede requerir deudor solidario.

Límite de obligaciones: el solicitante no puede registrar más de dos créditos vigentes con el Icetex, incluso si figura como beneficiario o deudor solidario.

El Icetex destinó más de 107.000 millones de pesos a medidas de alivio para 44.411 beneficiarios de los departamentos afectados (Icetex)

También se revisan los antecedentes del aspirante, su deudor solidario y, si aplica, su apoderado, además de los criterios internos de otorgamiento de crédito.

El crédito se paga 30% durante los estudios y 70% después

La línea Gente Milagro financia hasta el 100% de la matrícula y tiene una tasa variable de IPC + 7 puntos, equivalente, según la información divulgada por el Icetex, a 12,46% efectivo anual en la convocatoria. Esa tasa se ajusta cada año con base en el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Dane al cierre de diciembre.

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Durante la etapa de estudios, el beneficiario paga el 30% del valor financiado, más los intereses generados. Tras el último desembolso cuenta con seis meses de gracia antes de iniciar la amortización del 70% restante. El plazo de pago posterior equivale a una vez y media el tiempo financiado.

Por ejemplo, si una carrera dura cinco años, el estudiante pagará el 30% mientras cursa el programa y podrá pagar el saldo restante en un periodo de hasta siete años y medio. Se permiten abonos anticipados a capital en cualquier momento.

Los estudiantes cuentan con seis meses de gracia tras el último desembolso y un plazo de pago posterior equivalente a una vez y media el tiempo de estudio (Icetex)

El formulario puede cerrar antes si se agotan los recursos

Para aplicar, el estudiante debe diligenciar el formulario en línea, completar el estudio crediticio y, si supera esa etapa, cargar los documentos solicitados. Entre ellos figuran el formulario firmado, el recibo de matrícula, el documento de identidad y el Formato 413 de condiciones de adjudicación, cuando corresponda.

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El calendario publicado para Gente Milagro fija el cierre de formularios el 20 de noviembre, la carga de documentos hasta el 26 de noviembre y la publicación de resultados para el 11 de diciembre.

Sin embargo, el Icetex precisa que el registro puede cerrarse antes de la fecha anunciada si se agotan los recursos. La inscripción no representa aprobación automática: cada caso pasa por verificación documental y evaluación del Comité de Crédito. Los pasos completos están explicados en el instructivo de solicitud de crédito de pregrado 2027-1.