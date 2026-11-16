La ANT informó expidió 1.054 títulos y destinó $12.160 millones al campo en los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella

La Agencia Nacional de Tierras destinó más de 12.160 millones de pesos a proyectos productivos durante sus primeros 100 días de gestión. (ANT)

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) afirmó que, durante los primeros 100 días de gestión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, destinó más de $12.160 millones a iniciativas productivas, expidió 1.054 títulos de propiedad y recuperó 13 tractores agrícolas. La entidad presentó las cifras como parte de una etapa de reorganización institucional, formalización de predios y respuesta a trámites acumulados.

La entidad, dirigida por Lina María Garrido, informó que los recursos se orientaron a organizaciones campesinas, mujeres rurales y comunidades indígenas y negras de distintos departamentos. El reporte, divulgado el domingo 15 de noviembre en Bogotá, incluyó avances en adjudicación de tierras, atención ciudadana, recuperación de bienes y acciones ante organismos de control.

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Según el comunicado de la entidad, los resultados corresponden a los primeros 100 días del programa denominado Patria Milagro, con el que el Gobierno busca impulsar la productividad rural y ampliar la seguridad jurídica sobre la tierra.

Recursos para proyectos de comunidades rurales

Del total de recursos anunciados, $9.868 millones fueron asignados a iniciativas de pueblos indígenas y comunidades negras de La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Arauca. Otros $2.292 millones se dirigieron a organizaciones campesinas y de mujeres rurales del Bajo Cauca, así como a la Asociación Nuestra América, del departamento del Cesar.

Las comunidades indígenas y negras de cinco departamentos recibieron 9.868 millones de pesos para financiar iniciativas productivas. (ANT)

La ANT señaló que los proyectos sostenibles e iniciativas productivas buscan fortalecer las actividades económicas de las organizaciones beneficiarias. No precisó en el comunicado el número total de iniciativas financiadas ni el detalle de los proyectos que recibirán los recursos.

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La entidad también indicó que estructuró una convocatoria para Tolima, denominada Campo Milagro, con una bolsa de $12.000 millones. A ello sumó otra convocatoria por $8.514 millones destinada a iniciativas productivas de comunidades indígenas y negras de Chocó y Arauca.

Garrido sostuvo que la estrategia busca trasladar la acción institucional a los territorios. “La Patria Milagro no es un discurso, es una realidad que se construye de la mano de las comunidades en sus territorios”, afirmó la directora de la entidad, según el comunicado.

La formalización de hectáreas en 18 departamentos

Uno de los ejes del balance presentado por la ANT fue la formalización de la propiedad rural. La entidad informó que expidió 1.054 títulos de propiedad equivalentes a 9.024 hectáreas, con beneficio para 1.039 familias de 18 departamentos.

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Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, presentó el balance de los primeros 100 días de gestión de la entidad. (ANT)

Además, reportó la entrega de 182 títulos rurales en Magdalena y Antioquia. Otros 1.221 permanecían en trámite, con la expectativa de que puedan adjudicarse antes de que termine 2026.

El documento también detalló la aprobación de seis acuerdos del Consejo Directivo de la ANT para comunidades indígenas. Cinco corresponden a la constitución de resguardos y uno a la ampliación de un territorio ya existente. En conjunto, las decisiones abarcan 162 hectáreas y beneficiarían a más de 5.323 familias de Cauca, Nariño, Putumayo, La Guajira, Risaralda y Caldas.

A esta tarea se añadieron 41 títulos de derecho público. De acuerdo con la Agencia, estas adjudicaciones otorgan certeza jurídica a entidades territoriales sobre los predios y permiten gestionar inversiones para infraestructura y servicios locales.

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La recuperación de tractores busca reforzar la producción

El balance incluyó la recuperación de 13 tractores agrícolas, junto con sus aperos e implementos, valorados en $5.493 millones. La ANT indicó que estos equipos serán destinados al fortalecimiento de la productividad agrícola en los territorios.

La expedición de 1.054 títulos de propiedad permitió la formalización de 9.024 hectáreas en 18 departamentos del país. (ANT)

La entidad no detalló los lugares donde se encontraban los vehículos ni la fecha prevista para su entrega a las comunidades o asociaciones que los utilizarán. El comunicado los vinculó con el propósito de aumentar la capacidad productiva del llamado Campo Milagro.

En el capítulo administrativo, la Agencia informó que identificó cerca de 5.000 activos institucionales y que incorporó 790 bienes a su inventario, con un valor estimado de $711,7 millones. También reportó la recuperación de 716 rollos de microfilmación, cuyo valor fue calculado en $1,5 billones y que hacen parte de su patrimonio documental.

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Un plan de choque atendió más de 10.000 solicitudes acumuladas

La ANT afirmó que encontró un rezago de 123.204 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de vigencias anteriores. Ante esa situación, la Secretaría General, encabezada por Carlos Rodríguez, puso en marcha un plan de choque que gestionó 10.227 casos.

Por su parte, la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural elevó en 69,3% su productividad mensual en respuestas a derechos de petición sobre registro y validación de posibles beneficiarios de acceso a tierras. Según la entidad, el promedio pasó de 2.012 a 3.407 respuestas mensuales.

Un plan de choque administrativo gestionó 10.227 peticiones y reclamos acumulados de vigencias anteriores. (ANT)

El comunicado incluyó el caso de Octavio Ferias, adulto mayor víctima del conflicto armado y del desplazamiento forzado, quien permaneció cerca de dos años y medio en una carpa en instalaciones de la Agencia. La ANT indicó que, tras la intervención de su dirección, el hombre accedió a un predio en Cundinamarca.

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En materia jurídica, la Oficina Jurídica informó sobre nueve radicaciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Las actuaciones están relacionadas con cinco asuntos cuya cuantía conjunta asciende a $54.139 millones y quedaron en manos de las autoridades competentes para determinar eventuales responsabilidades.