Colombia

Daniel Noboa afirmó que Gustavo Petro se reunió en Ecuador con políticos vinculados al narcotráfico: “Tuvo una reunión con los Estrada”

El presidente ecuatoriano afirmó que el exmandatario colombiano viajó a la costa tras asistir a su investidura en Quito, en 2025, y sostuvo que hubo contactos con Jaime Estrada Bonilla y su hijo, detenidos en Panamá por un pedido de extradición de Estados Unidos

Daniel Noboa aseguró que Gustavo Petro se reunió en Manta con miembros de la familia Estrada en 2025. (Composición fotográfica AFP/Presidencia de Colombia)
Daniel Noboa aseguró que Gustavo Petro se reunió en Manta con miembros de la familia Estrada en 2025. (Composición fotográfica AFP/Presidencia de Colombia)
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el exmandatario colombiano Gustavo Petro se reunió en 2025 en Manta con integrantes de la familia Estrada, dos políticos ecuatorianos detenidos en Panamá y requeridos por la Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

El jefe de Estado afirmó que su Gobierno remitió información sobre ese supuesto encuentro a la Fiscalía ecuatoriana. Noboa hizo las declaraciones durante una entrevista con el medio digital Altavoz, en la que abordó la cooperación de seguridad con Colombia, el intercambio de documentos sobre organizaciones criminales y las investigaciones abiertas en torno a redes de narcotráfico que operan en la región.

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Según el mandatario ecuatoriano, Petro viajó a la ciudad de Manta después de asistir a su ceremonia de investidura presidencial, celebrada en 2025 en Quito. Durante esa estadía, sostuvo, el entonces presidente colombiano tuvo un encuentro con el exalcalde mantense Jaime Estrada Bonilla y con su hijo, el exasambleísta Jaime Estrada Medranda.

“Acuérdese que en mi posesión como presidente, en 2025, él se fue a Manta y él tuvo una reunión, también con los Estrada, ahí”, afirmó Noboa en la entrevista.

Noboa dijo que entregó la información a la Fiscalía ecuatoriana

El Gobierno de Ecuador entregó a la Fiscalía información sobre los presuntos contactos de Petro con redes delictivas. (REUTERS/CAITLIN OCHS)
El Gobierno de Ecuador entregó a la Fiscalía información sobre los presuntos contactos de Petro con redes delictivas. (REUTERS/CAITLIN OCHS)

El presidente ecuatoriano sostuvo que su administración recopiló datos sobre presuntos contactos de Petro con personas relacionadas con estructuras criminales. De acuerdo con su versión, esos elementos ya fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sean evaluados dentro de las investigaciones correspondientes.

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Noboa indicó que su Gobierno mantiene comunicación con autoridades colombianas para intercambiar información y documentos vinculados a delitos transnacionales. El objetivo, explicó, es impedir que integrantes de organizaciones delictivas utilicen identidades falsas o documentos de otros países para moverse por la región.

“Estamos cruzando información. Algunos documentos también en la época de Petro fueron entregados. Pasaportes originales colombianos fueron entregados a criminales ecuatorianos para cambiarles la identidad”, sostuvo el mandatario.

El gobernante añadió que las autoridades buscan evitar que personas investigadas por delitos violentos en Ecuador encuentren refugio en Colombia. “Para que no puedan tener doble vida y que no puedan ir, pasarla bonito en Colombia mientras dan órdenes y que haya crímenes aquí”, expresó.

Jaime Estrada Bonilla y su hijo fueron detenidos en Panamá

Noboa denunció que criminales ecuatorianos recibieron pasaportes originales de Colombia para ocultar sus identidades. (AP Foto/Matías Delacroix)
Noboa denunció que criminales ecuatorianos recibieron pasaportes originales de Colombia para ocultar sus identidades. (AP Foto/Matías Delacroix)

Las declaraciones se producen después de la detención de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda en Panamá, a inicios de noviembre. Ambos enfrentan solicitudes de extradición de Estados Unidos, cuyas autoridades los requieren por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.

Jaime Estrada Bonilla fue alcalde de Manta y había presentado su candidatura para volver a competir por ese cargo en las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Su hijo, Jaime Estrada Medranda, ocupó una curul en la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana (RC), agrupación fundada por el expresidente Rafael Correa. Estrada Medranda dejó el Parlamento para postularse a la Prefectura de Manabí, aunque su candidatura no fue aceptada.

Noboa señaló que la información vinculada a los Estrada forma parte de un conjunto de pesquisas sobre posibles relaciones entre dirigentes políticos y organizaciones investigadas por actividades ilícitas. El mandatario no precisó si la Fiscalía abrió una causa específica a partir de los datos aportados por su Gobierno.

Las acusaciones contra Petro profundizaron la tensión bilateral

No es la primera vez que Noboa vincula a Petro con estructuras delictivas. En octubre, el presidente ecuatoriano afirmó que su administración desarticulaba una red de narcotráfico y lavado de activos que, según él, incluía al entonces mandatario colombiano.

La acusación surgió después de que Petro cuestionara la detención de Luisa González, excandidata presidencial ecuatoriana de la Revolución Ciudadana, en una investigación relacionada con el manejo de recursos de la campaña electoral de 2023.

Petro rechazó vínculos ilícitos y afirmó que su estadía en Ecuador contó con custodia estatal para escribir un libro. (EFE/Octavio Guzmán)
Petro rechazó vínculos ilícitos y afirmó que su estadía en Ecuador contó con custodia estatal para escribir un libro. (EFE/Octavio Guzmán)

En abril, Noboa también había asegurado que Petro se reunió con integrantes de la Revolución Ciudadana a quienes relacionó con José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros. Macías se encuentra detenido en Estados Unidos.

Durante la entrevista con Altavoz, Noboa volvió a aludir a la visita de Petro a Manta y afirmó que existían “indicios” de contactos con líderes del crimen organizado. Además, mencionó que el propietario de la vivienda alquilada donde se hospedó el exgobernante colombiano fue asesinado semanas después.

Petro había rechazado previamente cualquier vínculo con actividades ilegales o con jefes criminales. Según esa versión, su permanencia en la costa ecuatoriana transcurrió bajo custodia de los equipos de seguridad de Ecuador y Colombia, y estuvo destinada a actividades privadas, entre ellas la escritura de un libro.

Las nuevas declaraciones se conocen tras meses de tensiones entre ambos países, que incluyeron una disputa comercial por medidas arancelarias.

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