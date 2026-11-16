Videos difundidos en redes sociales registraron la reacción de los pobladores del corregimiento rural de Sardinata, donde aún no existe un informe oficial sobre heridos o daños materiales (@OlguinMayorgaP / X)

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“¡Corran, corran!”, ese fue el grito que se escuchó entre los habitantes de San Martín de Loba, corregimiento rural de Sardinata (Norte de Santander), cuando varias explosiones interrumpieron la mañana del lunes festivo 16 de noviembre. Videos difundidos en redes sociales muestran a personas que abandonan las calles y buscan refugio ante un ataque con explosivos lanzados desde drones.

Las primeras informaciones indican que las aeronaves no tripuladas sobrevolaron distintos puntos del centro poblado y arrojaron cargas explosivas. Las detonaciones habrían sorprendido a familias, comerciantes y campesinos que realizaban sus actividades cotidianas en la zona.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas lesionadas ni han precisado la magnitud de los daños materiales. La fuerza pública y la administración municipal adelantan verificaciones en el área para establecer el alcance de lo ocurrido.

Los habitantes buscaron refugio tras escuchar varias detonaciones

Las imágenes conocidas tras el ataque muestran momentos de temor entre los pobladores. Algunas personas corren por las vías del corregimiento, mientras otras entran a viviendas y establecimientos comerciales para alejarse de los puntos donde se escucharon las explosiones.

Un ataque con explosivos lanzados desde drones alteró el orden público en el corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata. (Captura de video @OlguinMayorgaP / X)

El ataque alteró la rutina de la comunidad de San Martín de Loba, donde persiste la preocupación por la posibilidad de nuevos sobrevuelos o detonaciones. Los habitantes permanecen a la espera de información oficial que permita determinar si las cargas afectaron inmuebles, comercios o zonas cercanas a la plaza principal.

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La ausencia de un reporte definitivo mantiene la incertidumbre entre las familias. En esta etapa, no hay confirmación de víctimas, aunque las autoridades realizan un barrido para revisar los lugares donde habrían caído los artefactos.

El episodio vuelve a poner bajo atención la situación de orden público en el municipio de Sardinata, una de las zonas rurales del departamento de Norte de Santander afectadas por acciones armadas que exponen a la población civil.

El Catatumbo bajo asedio

Con lo ocurrido, en la subregión del Catatumbo ya se registran cerca de 70 ataques con drones cargados con explosivos durante 2026, de acuerdo con las cifras atribuidas a las autoridades y reportes locales.

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La subregión del Catatumbo suma cerca de 70 ataques con drones cargados de explosivos durante el año 2026. (Ejército Nacional)

El uso de estos dispositivos se convirtió en un factor de riesgo para las comunidades rurales, donde las familias enfrentan ataques que pueden ocurrir cerca de viviendas, comercios, caminos y espacios de uso cotidiano. La modalidad dificulta la reacción de los habitantes, quienes suelen advertir el peligro por el sonido de las aeronaves o por las explosiones.

El caso de San Martín de Loba ocurrió un día después de otro hecho en el corregimiento de Pacelli, en jurisdicción de Tibú. Allí, un artefacto lanzado desde un dron explotó sobre un establecimiento comercial que, según versiones preliminares, funcionaba como cantina. Como consecuencia de ese ataque, una mujer resultó herida. Las autoridades no han entregado detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables de la acción.

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La secuencia de hechos también incluye un ataque registrado el sábado 14 de noviembre en el corregimiento Filo el Gringo, en zona rural de El Tarra. Ese episodio dejó afectaciones en viviendas y locales comerciales. Una casa quedó destruida, según los reportes iniciales, y su propietaria quedó sin hogar junto con su hija.

Anivicac pidió respeto por la población civil y el DIH

Tras los hechos en Sardinata, Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Víctimas del Conflicto Armado de Colombia (Anivicac) rechazó el ataque y pidió a los actores ilegales excluir a la población civil de las confrontaciones.

Anivicac reclamó medidas de protección estatal y el respeto al Derecho Internacional Humanitario en el Catatumbo. (@OlguinMayorgaP / X)

La organización solicitó el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reclamó una mayor presencia institucional en el territorio. Su petición apunta a que el Gobierno nacional adopte medidas de protección para las familias campesinas que habitan los corregimientos y veredas del Catatumbo.

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