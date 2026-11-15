Una mujer da a luz en la bahía de taxis del Hospital Regional del Magdalena Medio: qué dijo la institución

El personal de enfermería intentó realizar la toma de signos vitales y un monitoreo fetal previo a la salida de la mujer (Hospital Regional del Magdalena Medio/Facebook)

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El Hospital Regional del Magdalena Medio anunció una revisión interna, una auditoría conjunta con la Secretaría de Salud de Barrancabermeja y la notificación del caso a autoridades sanitarias, luego de que una mujer diera a luz en la entrada del centro asistencial durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

La institución sostuvo que madre y recién nacido permanecen bajo atención médica y presentan una evolución satisfactoria. El hecho generó cuestionamientos en Barrancabermeja por las circunstancias en que se produjo el parto, frente al servicio de urgencias.

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La mujer acudió al hospital con dolores de parto y, según las versiones conocidas, esperaba atención obstétrica. Más tarde salió del lugar junto a su pareja con la intención de buscar otro centro médico, pero el nacimiento ocurrió mientras aguardaban un taxi en la bahía de la institución.

¿Qué dijo la institución?

El hospital afirmó que revisó los registros de admisión, la historia clínica y las cámaras de seguridad. A partir de esa verificación, indicó que la paciente ingresó al área de urgencias a las 12:57 a. m.

La madre y su bebé permanecen bajo observación médica con una evolución satisfactoria tras el alumbramiento (Hospital Regional del Magdalena Medio/Facebook)

Esa versión difiere de los relatos que señalaron que la mujer había llegado alrededor de las 9:00 p. m. del sábado 14 de noviembre, cuando ya tenía dolores intensos y requería atención.

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De acuerdo con el comunicado institucional, tras la llegada de la paciente el personal de enfermería inició el procedimiento de valoración. La indicación incluía el control de signos vitales y un monitoreo fetal para conocer el estado de la madre y del bebé.

El hospital aseguró que la mujer decidió no continuar con esos procedimientos y manifestó que se retiraría voluntariamente junto a su acompañante para dirigirse a otra institución de salud.

El agente interventor, Andrés Manosalva, explicó que el servicio de sala de partos atendía otro nacimiento cuando la paciente ingresó a urgencias.

“En el momento de su ingreso, nuestra sala de parto se encontraba atendiendo otro nacimiento y el médico estaba culminando dicho procedimiento para continuar con la valoración médica de esta paciente”, señaló Manosalva.

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La paciente decidió marcharse del hospital aproximadamente 20 minutos después de su llegada antes de sufrir el parto precipitado (Hospital Regional del Magdalena Medio/Facebook)

El funcionario añadió que los registros clínicos establecieron que la mujer se retiró aproximadamente 20 minutos después de haber ingresado, pese a que el personal le solicitó que permaneciera en el hospital.

La mujer y su pareja se dirigieron hacia la salida del hospital para buscar atención en otro centro médico. Según las versiones conocidas, esperaban un taxi en la bahía cuando se desencadenó el parto.

El nacimiento ocurrió cerca de la 1:31 a. m. La mujer rompió fuente y dio a luz en plena vía pública, en las inmediaciones del mismo hospital al que había acudido horas antes.

Los relatos sobre el momento de la emergencia indicaron que la madre permaneció de pie y sostuvo al recién nacido para impedir que cayera al suelo. Personal de enfermería salió después para auxiliarla.

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Manosalva describió ese momento como un nacimiento imprevisto cerca de la entrada del establecimiento. “Minutos después se presenta un parto precipitado en la entrada del hospital”, afirmó.

El agente interventor sostuvo que el equipo asistencial acudió de inmediato para atender a la madre y al bebé. Ambos ingresaron nuevamente al hospital para completar los procedimientos médicos necesarios.

Una mujer dio a luz en la bahía de taxis del Hospital Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja (@EnLineaBarranca/X)

La escena, ocurrida a pocos metros de un servicio de urgencias, provocó indignación entre habitantes de Barrancabermeja y abrió interrogantes sobre la atención recibida por la paciente antes del parto.

La institución anunció una auditoría y escuchará a las partes

El hospital informó que continuará con la revisión de lo sucedido. La evaluación incluirá las versiones del personal que intervino en la atención, de la paciente y de su acompañante.

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“No queremos buscar culpables en esta situación, simplemente tratamos de proteger la vida, pero también de esclarecer los hechos y garantizar que cada madre y cada recién nacido reciban una atención oportuna”, manifestó Manosalva.

La institución también se comunicó con la Secretaría de Salud de Barrancabermeja para realizar un acompañamiento y una auditoría conjunta sobre el caso.

Además, el hospital indicó que notificará lo ocurrido a la Secretaría de Salud de Santander y a la Superintendencia Nacional de Salud.