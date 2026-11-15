El médico conservador Amaury García será embajador de Colombia en Uruguay: Presidencia publicó su hoja de vida

El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició el trámite formal para designar a Amaury García Burgos al frente de la Embajada de Colombia en Uruguay. (Presidencia de Colombia/Asociación Médica de los Andes)

Guardar

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, inició el trámite formal para designar a Amaury Rafael García Burgos como el nuevo representante diplomático en la Embajada de Colombia en Uruguay.

La hoja de vida del médico cordobés fue publicada en la sección de Aspirantes del portal de la Presidencia, un paso previo dentro del proceso de designación diplomática.

PUBLICIDAD

El eventual nombramiento se suma a otros movimientos previstos en el servicio exterior, con figuras vinculadas a sectores políticos y empresariales.

La hoja de vida del médico cordobés fue publicada en la sección de Aspirantes del portal oficial de la Presidencia. (Presidencia de Colombia)

Perfil de Amaury García Burgos

Según la hoja de vida difundida en el portal oficial, Amaury Rafael García Burgos es un médico ginecólogo oncólogo, originario del departamento de Córdoba (norte de Colombia).

En cuanto a su trayectoria académica, es especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Javeriana. También cursó Ginecología Oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad de Miami, y ha ejercido en la Fundación Santa Fe y la Clínica del Country. Además, fue docente en la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y Unisanitas.

PUBLICIDAD

El futuro embajador pertenece a una familia conservadora con influencia política en ese departamento. Es hijo de Amaury García Burgos, exministro de Salud, exgobernador de Córdoba y exsenador asesinado en marzo de 1993; hermano de la exsenadora Nora García Burgos, y tío del senador Marcos Daniel Pineda. Sus familiares respaldaron desde temprano la campaña presidencial de De la Espriella.

La familia de García Burgos posee trayectoria en cargos públicos de Córdoba y respaldó la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. (Marcos Daniel Pineda/Facebook)

En agosto de 1998 ingresó al Gobierno de Pastrana como superintendente de Subsidio Familiar. Sin embargo, en ese cargo fue centro de polémicas.

El periodista Daniel Coronell relató en su columna de opinión publicada el 15 de noviembre en Los Danieles que en julio de 2000 un contratista de la intervenida Asfamilias denunció presiones para entregar $100 millones a cambio del pago de cuentas atrasadas que ascendían a cerca de $500 millones.

PUBLICIDAD

Según la publicación, el contratista Luis Gonzalo Cano señaló a García Burgos, al secretario general de la entidad y al director de Asfamilias. Coronell también indicó que un allegado del entonces superintendente declaró ante la Fiscalía que García le pidió que consignara un cheque y le entregara el dinero para una futura campaña política. García Burgos negó conocer los cheques y las reuniones que, de acuerdo con el testimonio, habrían ocurrido.

Amaury García fue designado superintendente del Subsidio Familiar durante el gobierno de Andrés Pastrana (REUTERS/Henry Romero)

Tras conocerse el caso, García Burgos renunció a la Superintendencia y la Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, que luego fue levantada, de acuerdo con la columna. La Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por cinco años en 2003 dentro de un proceso disciplinario. En 2008, el Tribunal Superior de Bogotá archivó el proceso penal por prescripción de la acción.

PUBLICIDAD

Ahora llegará a la Embajada de Colombia en Uruguay que estuvo en el centro de otro escándalo durante el Gobierno de Iván Duque. Fernando Sanclemente dejó el cargo en 2020 después del hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca de Guasca, Cundinamarca, vinculada a su familia.

No obstante, en mayo de 2026, la juez 50 Penal del Circuito de Bogotá lo absolvió en el proceso por presunta destrucción u ocultamiento de pruebas, al concluir que la Fiscalía no acreditó esa conducta.

El servicio exterior de Colombia incluirá designaciones diplomáticas en países como Francia, Italia e Israel con figuras de sectores políticos y empresariales. (@colombianembassyuk/Instagram)

Otros embajadores en el mundo

La representación en Italia quedaría a cargo de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, empresario de la costa Caribe y hermano de Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador y excongresista por esa colectividad durante más de tres décadas.

PUBLICIDAD

A su vez, el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín, de origen liberal, está previsto para asumir la Embajada de Colombia en Francia cuando reciba el beneplácito del Gobierno de Emmanuel Macron. En Israel ya fue posesionada Tania Gilinski, integrante de la familia Gilinski.

Con estas designaciones, Uruguay se añadiría a países como España, Francia, Italia y Australia entre los destinos en los que el Gobierno proyecta nombrar representantes con vínculos con partidos tradicionales, dirigentes políticos o grupos empresariales.