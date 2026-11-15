Colombia

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

BoA, TVXQ y Rain figuraron entre los primeros idols que promovieron la expansión internacional del K-pop más allá de Corea del Sur

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

PUBLICIDAD

Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos Colombia, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop en Colombia

1. UP

Artista: ATEEZ

2. FAITH

Artista: ATEEZ

3. ANEMIA

Artista: ATEEZ

4. Drip

Artista: ATEEZ

5. Hollow Victory

Artista: ATEEZ

6. Darling

Artista: D.O.

7. GeomunToy

Artista: Park Dawool

8. SUIATSU

Artista: Stray Kids

9. Come Over

Artista: BTS

10. Shot Glass of Tears

Artista: Jung Kook

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

PUBLICIDAD

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

Las integrantes de BLACKPINK durante la alfombra negra de los VMA. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Las integrantes de BLACKPINK durante la alfombra negra de los VMA. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El K-pop moderno (del inglés “Korean pop”) se originó en los años noventa con el surgimiento del popular grupo Seo Taiji and Boys en 1992, conocidos por incorporar en sus canciones estilos de la música occidental como el rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno.

Este trío, conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-suk y Lee Juno, hizo su debut en un programa de talentos de la cadena MBC con la canción Nan Arayo, dejando perplejo al jurado, que les otorgó las calificaciones más bajas. Sin embargo, el éxito que se afianzó este sencillo en radio y televisión fue rotundo, lo que dio paso al lanzamiento de más canciones de ese estilo y más artistas que apostaron por ello.

Fue hasta 1995 cuando el productor Lee Soo Man creó una de las firmas que hasta la fecha siguen siendo un “peso pesado” en la industria musical, S.M.Entertainment; mientras que el ex integrante de Seo Taiji & Boys, Yang Hyun Suk, creó YG Entertainment (1996); seguida de JYP Entertainment (1997), establecida por el cantante Park Jin Young.

Estas tres empresas fueron apodadas por mucho tiempo las “Big 3” ‒hasta el éxito que logró BTS de la mano de BigHit Entertainment (hoy conocida como Hybe Labels)‒ y estuvieron dedicadas a formar a las primeras generaciones de los idols, con el fin de satisfacer la demanda del público coreano de querer ver artistas más jóvenes.

En este camino, fue el grupo H.O.T uno de los primeros en debutar en la industria, seguido de otros que conformaron la conocida “primera generación del K-pop” como Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d.

Al inicio del nuevo milenio, algunos de los grupos de idols que habían debutado estuvieron inactivos mientras que otros como Baby Vox triunfaban en diversas regiones de Asia, ejemplo de ello su canción Coincidence que fue promovida en la Copa Mundial de Fútbol de 2003 y que se colocó en la primera posición en las listas de música china.

A la par otros idols que se lanzaron como solistas también marcaron un hito: BoA, la primera cantante coreana en liderar la lista Oricon en Japón, un equivalente a la lista Billboard pero asiática y en la que pocas veces artistas de otros países logran entrar y Rain, un actor y cantante que dio un concierto para 40 mil personas en Pekín.

Temas Relacionados

Ranking K-pop en iTunes ColombiaRanking iTunes K-popiTunes K-pop ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga BetPlay iniciarán el sábado 21 de noviembre de 2026 con los partidos entre Atlético Bucaramanga y América de Cali e Independiente Medellín contra Santa Fe

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Chontico Día resultados de hoy domingo 15 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 15 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Un jugador en Medellín ganó el acumulado de $5.600 millones de Baloto Revancha: estos fueron los números de la suerte

El boleto, comprado de forma manual por internet, acertó la combinación del sorteo 2735, informó el Operador Nacional de Juegos, que mantuvo en reserva la identidad y la fecha del desembolso

Un jugador en Medellín ganó el acumulado de $5.600 millones de Baloto Revancha: estos fueron los números de la suerte

Rodrigo Lara pidió radicar un estatuto antiterrorista con medidas contra las finanzas criminales: “Vamos por el dinero de los narcos”

El exministro del Interior afirmó que trabajó 76 días en el proyecto, que supera las 130 páginas y está dividido en una ley estatutaria y otra ordinaria

Rodrigo Lara pidió radicar un estatuto antiterrorista con medidas contra las finanzas criminales: “Vamos por el dinero de los narcos”

Otro peaje en Huila dejó de operar por amenaza de bomba: desconocido dejó un vehículo abandonado y huyó

Las unidades de Policía y Ejército inspeccionaron el automóvil dejado en la talanquera del peaje Los Cauchos durante la madrugada, mientras la concesionaria suspendió preventivamente las operaciones en Laberinto y Altamira, otros dos puntos del departamento

Otro peaje en Huila dejó de operar por amenaza de bomba: desconocido dejó un vehículo abandonado y huyó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

“No estoy embarazada”: La cantante Jenny López aclaró que los montajes en redes son falsos

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

Deportes

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo