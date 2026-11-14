Colombia

Rescataron en Medellín a una mujer secuestrada tras acudir a una cita para comprar una motocicleta

La víctima había viajado desde Caucasia, Antioquia, para negociar la compra de una moto en Aranjuez, pero fue retenida y sus captores exigieron $6 millones a su pareja por dejarla en libertad

El rescate culminó con la captura en flagrancia de un presunto delincuente del grupo La Terraza - crédito Ejército
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Una mujer de nacionalidad venezolana fue rescatada por el Ejército Nacional en Medellín tras permanecer retenida luego de acudir a una cita para comprar una motocicleta.

De acuerdo con la información emitida por la institución militar, en el operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a un presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza.

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El Ejército confirmó que la intervención comenzó a partir de una denuncia recibida en la Línea 147. Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, actuaron en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La mujer fue acompañada por las autoridades, luego de casi 24 horas secuestrada (captura Ejército)
La mujer fue acompañada por las autoridades, luego de casi 24 horas secuestrada (captura Ejército)

La víctima había viajado desde el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, para negociar la compra del vehículo. El encuentro ocurrió en el barrio Aranjuez, cerca de la iglesia El Calvario, donde presuntos vendedores la habrían llevado mediante engaños a una vivienda y la mantuvieron retenida.

Según las autoridades, los responsables contactaron a la pareja de la mujer y exigieron $6 millones a cambio de dejarla en libertad. El hombre alertó a las autoridades y acudió al sitio fijado para la entrega del dinero.

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Durante el procedimiento, agentes del CTI y militares siguieron al sospechoso que presuntamente iba a recibir el pago. Las autoridades lo capturaron y rescataron a la mujer.

En la operación fueron incautados una motocicleta y un teléfono celular, que quedaron a disposición de la Fiscalía. Los investigadores avanzan para identificar a otras personas que habrían participado en el caso y determinar si estarían vinculadas con hechos similares en la capital antioqueña.

“Buenas tardes, libertades. Somos tropas del Frente Oriental España, Francia y VII Gaula. Le damos la bienvenida a la libertad”, fueron las palabras de los uniformados a la mujer rescatada.

La pareja de la mujer rescatada llamó a las autoridades apenas recibió una llamada extorsiva - crédito captura Ejército
La pareja de la mujer rescatada llamó a las autoridades apenas recibió una llamada extorsiva - crédito captura Ejército

Intento de secuestro terminó en capturas y en fatalidad

El 30 de octubre del año en curso, se conoció que un joven de 19 años murió y un ciudadano venezolano de 20 resultó herido tras un ataque registrado en una vivienda del barrio Nueva Villa La Iguaná, cerca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Las autoridades investigan si el hecho estuvo relacionado con un intento de secuestro y robo.

El caso ocurrió hacia las 2:00 a. m. de ese viernes. Según el testimonio entregado a la Policía, ocho hombres ingresaron a la residencia mientras sus ocupantes dormían, los amenazaron con armas blancas y de fuego y retuvieron a las ocho personas que se encontraban en el lugar.

Los atacantes habrían atado y amordazado a las víctimas. Durante la incursión, dos hombres fueron agredidos con armas cortopunzantes y objetos contundentes.

Tres agentes del CTI con trajes blancos y tapabocas introducen un cadáver cubierto en una camilla al compartimiento trasero de un vehículo oficial blanco.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia ingresa un cadáver cubierto en una camilla al vehículo oficial en una calle de Antioquia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades indicaron que los responsables se llevaron $300.000 y tres teléfonos celulares. La mujer que denunció los hechos trasladó a su esposo, un ciudadano venezolano de 20 años, hasta la unidad hospitalaria Policlínica, donde permanece bajo atención médica.

Una patrulla que llegó a la vivienda encontró sin vida al hermano de la denunciante, de 19 años. El joven presentaba varias heridas causadas, al parecer, con arma cortopunzante.

Las autoridades cerraron algunas vías en el área próxima a la Universidad Nacional mientras realizaron las diligencias judiciales.

Las cifras de extorsión en Medellín

La capital antioqueña figuró como la segunda ciudad de Colombia con más denuncias de extorsión entre 2010 y 2025, con 8.441 casos, en un período marcado por el aumento de las judicializaciones pero también por un subregistro que podría superar el 80% de las víctimas. La capital de Antioquia concentró parte de un fenómeno que, según el estudio de Asocapitales y el Departamento Nacional de Planeación, se mantiene pese a las intervenciones contra estructuras criminales.

Bogotá, Medellín y Cali reunieron el 54,7% de los casos registrados en el país durante esos 15 años: 32.931 de un total de 60.155.

Los 17 capturados operaban en Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, Girardota, en el departamento de Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación
La etorsión es uno de los delitos más comunes en Medellín- crédito Fiscalía General de la Nación

El estudio sitúa el crecimiento de la extorsión urbana en la década de 1980, cuando el auge del narcotráfico coincidió con el conflicto armado y amplió la complejidad de las redes criminales. Empresarios, comerciantes y profesionales de Bogotá, Medellín y Cali quedaron expuestos a la expansión de estas prácticas en las ciudades.

Las modalidades identificadas incluyen cobros vinculados al perfil económico de la víctima, ajustes de cuentas, falsos servicios y paseos millonarios. Esta última práctica presenta los mayores niveles de subregistro y, si se clasificara como secuestro extorsivo, modificaría el perfil estadístico de delitos en las tres ciudades, donde la actividad económica y la densidad bancaria favorecen esas operaciones.

En Medellín se denunciaron 960 casos durante 2024 y 980 en 2025, un aumento de 2,1%. El corte más reciente de la Secretaría de Seguridad de Medellín para 2026 contabilizó 758 reportes, cerca de 1% más que en el mismo período del año anterior.

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