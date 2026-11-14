Colombia

Habilitaron tercer ramal del puente de Venecia: ya hay conexión directa entre la 68 y la autopista sur para tráfico mixto

Los conductores que se movilizan desde el norte por la Avenida 68 hacia la Autopista Sur, hacia Bosa y Soacha, ya cuentan con un nuevo acceso en sentido norte-occidente. No obstante, el semáforo provisional que está en el punto continuará funcionando

El nuevo ramal del puente de Venecia habilita el tránsito mixto desde la avenida 68 hacia la autopista Sur - (IDU)
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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que ya se habilitó el tercer ramal del puente vehicular de Venecia, una estructura que permite la conexión directa para tráfico mixto entre la Avenida 68 y la Autopista Sur, en sentido norte-occidente.

El nuevo tramo, denominado puente curvo 2, está ubicado en el costado norte de la infraestructura. Su apertura busca facilitar la movilidad de los vehículos que se desplazan desde el norte de Bogotá hacia Bosa y Soacha.

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El director del IDU, Orlando Molano, indicó que el ramal permitirá mejorar la circulación en uno de los puntos de conexión entre el suroccidente de la ciudad y la Avenida 68, pese a que un semáforo instalado por obras seguirá funcionando y que aún se continuarán obras en el punto.

“Va a mejorar la movilidad de las personas que vienen desde el norte y que van a tomar hacia Bosa y Soacha. Ese semáforo va a continuar mientras terminamos acá la conectante. Esto de acá, quiero mostrarles, no lo podemos rematar hasta que no conectemos, por supuesto, las tuberías, temas hidráulicos, sanitarios. Pero este ramal ya nos va a ayudar a movilizar más rápido”, dijo.

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El nuevo ramal del puente de Venecia habilita el tránsito mixto desde la avenida 68 hacia la autopista Sur - IDU
El nuevo ramal del puente de Venecia habilita el tránsito mixto desde la avenida 68 hacia la autopista Sur - IDU

El puente de Venecia ya opera con tres ramales

Con la habilitación del nuevo tramo, el puente queda distribuido de la siguiente forma:

  • Puente curvo 2: tránsito mixto desde la avenida 68 hacia la autopista Sur, en sentido norte-occidente.
  • Puente curvo central: tránsito mixto en sentido occidente-norte, para conectar la autopista Sur con la avenida 68 sin ingresar al barrio Venecia.
  • Puente recto: operación provisional de buses de TransMilenio en ambos sentidos.

La estructura hace parte del grupo uno de la troncal de la avenida 68. Según el IDU, el puente fue recibido por la administración de Carlos Fernando Galán con un avance de 12,94% y actualmente registra una ejecución de 99,93%.

Los tres ramales alcanzan longitudes de hasta 330 metros cada uno, para un total cercano a un kilómetro.

Molano, a su vez, recordó que los maletines de obra que están en esta zona continuarán hasta que se cierre del todo la intervención.

Las obras continuarán a la par con el desarrollo de la Primera Línea del Metro - crédito IDU

“Estos maletines que ustedes ven acá van a estar cerrados hasta que tengamos ya Transmilenio. Este es el espacio. Aquí va a estar Transmilenio, occidente-norte, norte-occidente. Así que todo esto sigue en obra. Redes de alcantarillado, hidráulicas, sanitarias, todo el tema de redes secas. Cuando lo terminemos, vamos a devolver los TransMilenios a los deprimidos. Así ya podrán usar los mixtos, los carros particulares, el puente derecho. Eso va a mejorar, sin ninguna duda, la movilidad”.

El paso deprimido estaría listo en el primer trimestre de 2027

El IDU mantiene trabajos en el paso deprimido de Venecia, la ampliación de un carril de la autopista Sur y los remates de los carriles de TransMilenio.

La entidad prevé habilitar el paso deprimido durante el primer trimestre de 2027. Una vez entre en funcionamiento, los buses de TransMilenio circularán por allí en ambos sentidos, mientras el paso deprimido norte quedará para vehículos mixtos en sentido oriente-occidente.

El grupo uno de la avenida 68 comprende 2,83 kilómetros de vía, tres estaciones nuevas de TransMilenio, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63 mil metros cuadrados de espacio público y más de 23 mil metros cuadrados de zonas verdes. La obra registra un avance de 79,06%, según el comunicado del IDU.

Así era el puente de Venecia, antes de su demolición en 2023 - crédito IDU
Así era el puente de Venecia, antes de su demolición en 2023 - crédito IDU

Por su lado, estas obras iniciaron el 11 de abril de 2023 con la demolición total del puente, y en ese momento, según la Alcaldía de Bogotá, la intervención estaba prevista para seis meses dentro de las obras de la avenida 68.

La estructura, con más de 40 años, será reemplazada por dos nuevos puentes: uno con carriles exclusivos para TransMilenio y otro destinado al tráfico mixto. La obra forma parte del primer tramo de la avenida 68, alimentadora de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

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