Colombia

María Fernanda Cabal aseguró que fue víctima de “espionaje contra la oposición” en el gobierno de Petro: “Encontraron una SIM”

La excongresista afirmó que la situación fue manejada con reserva y que otros legisladores denunciaron situaciones similares

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Petro por no atender la situación de violencia en el Catatumbo, donde los líderes sociales siguen desplazados y sin garantías - crédito Andrea Puentes /Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
La exsenadora María Fernanda Cabal advirtió que los presuntos espionajes se manejaron con reserva debido a la desconfianza que le tenía al gobierno del expresidente Gustavo Petro (Andrea Puentes /Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa)
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La excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal denunció haber sido blanco de presuntos actos de espionaje durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026). En ese período, la también exaspirante a la Presidencia de la República ejerció como opositora del Gobierno desde el Senado.

De acuerdo con la exlegisladora, al igual que otros congresistas, tuvo que hacer una revisión de su vehículo y, en el taller donde se hizo esa evaluación, encontraron una tarjeta SIM.

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Yo soy testigo y víctima de que en mi vehículo había una SIM. Sabíamos que lo estaban haciendo con varios congresistas de la oposición y yo personalmente llevé mi vehículo a un taller para que me lo revisaran. Eso nos pasó a muchos”, detalló Cabal, en diálogo con el informativo Impacto Venezuela.

Cabal recordó que, en 2025, el entonces senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, denunció una situación similar en una sesión plenaria del Senado. De igual manera, indicó que Honorio Henríquez, actual presidente del Senado, tenía tres dispositivos en su vehículo.

Manos con guantes negros sostienen una tarjeta SIM y un teléfono móvil sobre una mesa de madera.
María Fernanda Cabal aseguró que llevó su vehículo al taller y encontraron una SIM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de los senadores que nos encontramos aquí preocupados con el seguimiento que han venido teniendo algunos de nosotros, nos hemos dado cuenta y descubrimos que las empresas privadas que alquilan los vehículos tienen chip de seguimiento en los vehículos”, explicó el excongresista Chacón en su momento.

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Afirmó que esa situación resultaba muy riesgosa para los legisladores, teniendo en cuenta que cualquier delincuente o grupo al margen de la ley podría acceder a información de los congresistas. Según detalló, podrían comprar a un funcionario que maneje los sistemas de las empresas de seguridad o de las compañías rentadoras de vehículos vinculadas al Congreso.

La excongresista aseguró que estos casos fueron manejados con reserva, debido a que, desde su perspectiva, la anterior administración pudo haber estado involucrada. “Se manejó con reserva porque sabíamos que con un gobierno tan tramposo y tan peligroso era mejor tenerlos bajo engaño para que vieran que no estaban pudiendo escuchar nada de lo que ellos querían”, precisó la exsenadora en la entrevista.

La excongresista María Fernanda Cabal denunció haber sido víctima de espionaje (@MariaFdaCabal/X)
La excongresista María Fernanda Cabal denunció haber sido víctima de espionaje (@MariaFdaCabal/X)

En su cuenta de X, Cabal advirtió que se deben investigar los hechos. “¿Quién dio la orden de vigilarnos? Hay que llegar hasta los responsables de convertir la inteligencia del Estado en un instrumento de persecución política”, escribió.

María Fernanda Cabal abordó también las presuntas irregularidades que ahora salpican a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalada de haber servido como un presunto aparato de espionaje durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a un informe “reservado y de distribución controlada” de la entidad que advirtió sobre esas anomalías. En el documento se cita a una fuente humana que afirmó que la DNI habría planeado instalar dispositivos GPS y micrófonos en vehículos que iban a ser dispuestos para los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes del país.

El informe también indica que “Rusia habría entregado equipos (computadores y celulares) a la DNI con el objetivo de instalar malware para espiar al siguiente gobierno. Se recomienda una revisión forense inmediata de todos los dispositivos de la entidad”.

Presuntamente, la DNI habría planeado instalar dispositivos GPS y micrófonos en vehículos que iban a ser dispuestos para los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes del país (Imagen ilustrativa Infobae/DNI)
Presuntamente, la DNI habría planeado instalar dispositivos GPS y micrófonos en vehículos que iban a ser dispuestos para los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes del país (Imagen ilustrativa Infobae/DNI)

Cabal aseguró que la Dirección de Inteligencia (DI) de Cuba, conocida como G2, estaría involucrada, pero no proporcionó pruebas para sustentar sus aseveraciones. “Yo estoy segura que el G2 cubano está detrás de esto y el G2 cubano obviamente obedece a vínculos con Rusia y con Irán”, señaló la exsenadora.

En la entrevista, Cabal aprovechó para hacer una crítica adicional a la administración anterior, relacionada con la seguridad del país, y al exmandatario Gustavo Petro, al que calificó de “psicópata narcisista”.

“Todo es posible en manos de ellos. Además, recuerde el show que se inventó Gustavo Petro, dizque preocupado por los niños de Gaza, cuando aquí con drones matan niños en el Catatumbo, confinan niños en el Chocó, reclutan niñas en el Cauca. O sea, todo es mentira, porque él es un psicópata narcisista, además, que debería estar en tratamiento de desintoxicación de drogas”, aseveró.

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