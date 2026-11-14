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Así quedaron los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: habrá dos clásicos imperdibles

Luego de conocerse los ocho clubes clasificados a las semifinales, la Dimayor realizó el sorteo de la segunda fase, además de presentar los primeros encuentros

Liga BetPlay
Estos son los ocho equipos que clasificaron a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima
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La Liga BetPlay 2026-II finalmente llegó a la ronda de los cuadrangulares, luego de una primera fase de 19 jornadas compleja, movida y llena de dificultades en su calendario, polémicas y partidos llenos de emociones entre julio y noviembre, que dejó a Atlético Nacional como líder.

La Dimayor dio a conocer la conformación de los grupos en las semifinales, por medio del sorteo que realizó en la tarde-noche del sábado 14 de noviembre, minutos después de que terminó la última fecha, en la que se conocieron los últimos tres clasificados y los conjuntos que se quedaron con el “punto invisible”.

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De esta manera, todo quedó listo para el inicio de los cuadrangulares, con varios partidos imperdibles porque algunos de ellos son clásicos del fútbol colombiano, con mucha historia y serán determinantes en la pelea para conocer a los finalistas, así como los clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2027.

¿Cómo quedaron los grupos?

Al conocerse los ocho equipos en las semifinales, era claro que habría más de un clásico del fútbol colombiano por la historia de esas instituciones, además de sus plantillas actuales y algunas de ellas llegaron en buen momento para la pelea por la estrella.

Para empezar, el grupo A tendrá clásico paisa entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, que aseguró su cupo a cuadrangulares en la última fecha sobre Águilas Doradas, al que venció 1-0 en el estadio Cincuentenario y también lo eliminó.

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(Santiago Álvarez-Colprensa)
Atlético Nacional acabó primero de la Liga BetPlay con 40 puntos en 19 jornadas - crédito Santiago Álvarez-Colprensa

Además de Santa Fe, en esa zona aparece el Once Caldas, otro de los clubes que avanzó en la fecha 19 y, casualmente, se verá nuevamente con el verde, su rival en esa jornada y en las semifinales de la Copa Colombia, por lo que ambos se conocen a la perfección.

Con respecto al grupo B, América y Deportivo Cali tendrán dos nuevas ediciones del clásico vallecaucano, el cual finalizó sin goles en la jornada 18, en la capital vallecaucana, y ahora será de mayor gravedad porque dichos encuentros se vivirán como una final.

América de Cali
América de Cali, pese a los incumplimientos salariales, ha realizado una gran campaña con 36 puntos en 19 fechas - crédito Colprensa

De otro lado, Millonarios, que alcanzó los 30 puntos en la tabla, volverá a unos cuadrangulares y con el reto de dos encuentros fuertes: el llamado “clásico de las estrellas” contra los rojos y el “clásico añejo” ante los verdiblancos, pero a ninguno lo superó en la fase de Todos contra Todos.

Grupo A

Atlético Nacional

Once Caldas

Santa Fe

Independiente Medellín

Grupo B

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

Primera fecha de los cuadrangulares

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Medellín vs. Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Deportivo Cali vs. Millonarios

Reclasificación, la otra pelea

Así como los ocho clubes de los cuadrangulares van a pelear por el título de la Liga BetPlay, también aparece la otra batalla por los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, sobre todo para los que no tengan muchas opciones de avanzar a la final.

La tabla de la reclasificación toma mayor importancia en las semifinales por la sumatoria de puntos, pues ahora solo ocho clubes cuentan con la posibilidad de subir en la tabla de posiciones y quedarse con esos beneficios de avanzar a un torneo internacional.

Liga BetPlay
Así va la tabla de la reclasificación, previo al inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Hasta ahora, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se encuentran en la Copa Libertadores, a la que le faltan dos equipos más, mientras que la Copa Sudamericana aún no define sus cuatro clasificados, que son tres por reclasificación y el campeón de la Copa Colombia.

Cabe recordar que el verde avanzó a la Libertadores por ser primero en la reclasificación, con amplia ventaja de puntos, y los barranquilleros por ser campeones del primer semestre de 2026.

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