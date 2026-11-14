Centro Democrático concluyó reunión con el Gobierno nacional sobre la Ley de Rescate Fiscal: esto concluyeron

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que sigue en oposición a la imposición tributaria sobre productos de la canasta básica familiar (@kikecabralesCD/X)

Guardar

Durante la jornada del sábado 14 de noviembre de 2026, se llevó a cabo una reunión del Centro Democrático con representantes del Gobierno nacional, encabezados por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, viceministros del Interior y de Hacienda, junto con otros funcionarios técnicos y la subcomisión de congresistas de la bancada uribista.

El encuentro fue agendado para analizar desde ambas posturas el proyecto de Ley de Rescate Fiscal propuesto por el presidente Abelardo de la Espriella, que ha causado fuertes debates, incluso, en partidos afínes al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Tras la reunión, el equipo del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresó algunos detalles del encuentro.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo para discutir alternativas a la Ley de Rescate Económico (CentroDemocrático)

“Expresamos todo al Gobierno ahora. Nosotros en el diagnóstico estamos de acuerdo, la gravedad de la situación nacional. Las preocupaciones nuestras son sobre algunas de las soluciones. Quedamos hoy con la ilusión de que el Gobierno va a resolver problemas que podrían afectar a los sectores sociales de la nación y que además de impulsar la inversión minero-energética, hay que impulsar la inversión agropecuaria, la pequeña empresa, etcétera”, dijo Uribe Vélez.

No obstante, afirmó que su partido no desistirá del diálogo, y que este debe seguir,

“Hay un equipo técnico del Ministerio de Hacienda que va a seguir, tienen que conversar con las otras bancadas, como lo tenemos que hacer nosotros, pero también ese equipo va a seguir conversando con quienes son ponentes en nombre nuestro y con toda nuestra, de nuestros comisionados en las económicas”, agregó el exmandatario.

PUBLICIDAD

Las propuestas del Centro Democrático

En primer lugar, Uribe Véles confirmó que la bancada propuso que Colombia tenga tres jornadas sin IVA, amplíe el régimen simple de tributación y elimine las contralorías departamentales como alternativas al proyecto de ley.

También pidió la supresión de las contralorías departamentales, en aras de per mitir un ahorro de $3 billones. El exmandatario sostuvo que su partido busca alternativas que reduzcan el gasto estatal sin crear nuevas cargas para los hogares.

En controposición, la bancada reiteró su oposición a un eventual IVA del 19% sobre productos de la canasta familiar y a gravámenes que afecten al sector agropecuario, incluidos insumos, fertilizantes y maquinaria.

PUBLICIDAD

El Centro Democrático propuso realizar tres jornadas sin IVA como parte de su contrapropuesta al ajuste fiscal (Centro Democrático)

El representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío indicó a través de sus redes sociales que la colectividad comunicó al Gobierno que no respaldará medidas que encarezcan los alimentos ni nuevos tributos para las actividades agrícolas.

En la misma línea, el senador Enrique Cabrales Baquero advirtió que incluir estas cargas tributarias elevaría el costo de la canasta familiar y reduciría el poder adquisitivo de los consumidores.

“Desde el @CeDemocratico decimos que los alimentos NO pueden convertirse en una nueva carga para las familias El mercado ya está caro. Ponerle IVA del 19% a productos como frutas, café, lentejas, fríjol, tomate y cebolla significa encarecer aún más la canasta familiar y reducir el poder adquisitivo de los colombianos (sic)”.

PUBLICIDAD

La bancada pidió ampliar el régimen simple y reducir gastos burocráticos como alternativas para el ajuste de las finanzas públicas (@kikecabralesCD/X)

La colectividad pidió reducir la burocracia y ampliar alivios tributarios

El Centro Democrático planteó ampliar el régimen simple, un mecanismo dirigido a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias de pequeños contribuyentes y empresas. También insistió en que la discusión fiscal debe contemplar una reducción del tamaño del Estado y de los gastos burocráticos.

Según el partido, la propuesta busca proteger a los sectores de ingresos medios y bajos, además de evitar nuevas cargas para la manufactura, las pequeñas y medianas empresas, la agricultura y la inversión minera.

Uribe señaló que el Gobierno recibió el documento con la contrapropuesta y que un equipo del Ministerio de Hacienda revisará las medidas planteadas. También pidió que el Ejecutivo adelante conversaciones con otras bancadas para buscar acuerdos alrededor de la Ley de Rescate Económico y de Ajuste Fiscal.

PUBLICIDAD