Por más de 300.000 euros subastaron la fotografía más antigua de Bogotá

La fotografía de Jean-Baptiste Louis Gros fue vendida en París por 300.800 euros durante una subasta de Christie’s (@DeepSageApp/X)

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Un daguerrotipo de 1842 considerado la primera vista conocida de Bogotá fue vendido este sábado 14 de noviembre de 2026 en París por 300.800 euros, una cifra que superó ampliamente la estimación inicial de entre 60.000 y 80.000 euros.

La pieza, titulada Calle del Observatorio, fue realizada por el diplomático y fotógrafo francés Jean-Baptiste Louis Gros, conocido como el barón Gros.

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Por eso, en cuanto a la subasta, la prestigiosa casa Christie’s confirmó el resultado de la puja por la imagen, que perteneció al periodista y exdirector de Paris Match Roger Thérond, de acuerdo con la información conocida por la agencia periodística EFE.

La imagen registra un tramo de la entonces llamada “calle del Observatorio”, un sendero empedrado, rodeado de casas con balcones y techos de teja, con un paisaje urbano casi vacío y las cerros orientales de la cordillera de los Andes al fondo. La vía retratada corresponde a la actual Calle 9, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar.

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Así estaba el daguerrotipo de la "Calle del Observatorio" (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

En 1842, Bogotá formaba parte de la República de la Nueva Granada, territorio que comprendía las actuales Colombia y Panamá. Gros, que vivió en el país como diplomático, figura entre los primeros fotógrafos documentados en territorio colombiano. Se encontraba en el país como representante diplomático de Francia. Entre sus tareas figuraba el seguimiento de los intereses franceses frente a un posible canal a través del istmo de Panamá.

La casa de subastas Christie’s señaló al medio periodístico que la placa de formato completo ocupa un lugar dentro de la historia de la fotografía por tratarse de una de las imágenes más tempranas conocidas de Colombia y de uno de los primeros daguerrotipos urbanos realizados fuera de Europa y Estados Unidos.

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La imagen que retrató Bogotá en 1842 se vendió por más de 300.000 euros: fue tomada en 47 segundos (christiesparis/Instagram)

Así fue el proceso de exposición de 47 segundos, que permitió registrar a Bogotá en exteriores

El daguerrotipo fue elaborado con una técnica que comenzó a difundirse en 1839. La toma requirió 47 segundos de exposición, un tiempo que impuso dificultades técnicas para realizar fotografías fuera de un estudio, y es una duración que explica la escasa presencia de personas en la escena.

Esto se supo porque Gros anotó en el reverso de la placa el año de la toma, el tiempo de exposición y una abreviatura de Nueva Granada. La fotografía se realizó a las 11 a. m.

El diplomático utilizó un espejo para corregir la inversión lateral propia de la técnica. De ese modo, la disposición de los edificios quedó registrada de acuerdo con su ubicación real en la calle.

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La mayoría de las imágenes de aquel período correspondían a retratos. Por ese motivo, el registro de una calle de Bogotá convirtió a la obra en una pieza singular.

El daguerrotipo antecede a la fotografía comercial en Colombia

La técnica del daguerrotipo comenzó a difundirse en 1839. Consistía en producir una imagen única sobre una placa de cobre plateado, sin posibilidad de obtener copias directas como ocurrió después con los negativos.

Para las fotografías en exteriores, el proceso requería condiciones de luz favorables, químicos, placas pulidas y un tiempo prolongado de exposición. Por ese motivo, los retratos de estudio eran más habituales que las vistas urbanas.

Máquina para realizar daguerrotipos (bibliotecademexico.ciudadela/Facebook)

Por su parte, Bogotá ya contaba con experiencias locales con esta técnica. En 1841, el pintor Luis García Hevia presentó dos daguerrotipos experimentales durante una exposición industrial de la ciudad y obtuvo el tercer premio por su participación.

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El registro de aquella exposición no precisó cuáles fueron los temas de las placas de García Hevia. Tampoco se conoce el paradero de esas imágenes, por lo que la pieza de Gros conserva un valor documental particular para la historia visual de la capital.

La placa perteneció antes al coleccionista parisino André Duchesne. Thérond la adquirió en 1994 y la mantuvo en su colección hasta la subasta realizada en París.