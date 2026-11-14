La Policía Nacional incautó 1,68 toneladas de cocaína en el puerto de Urabá: la droga estaba oculta en cajas de banano

El resultado operacional corresponde a la Estrategia Esmeralda, puesta en marcha por la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (Diran) (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre los resultados de una operación contra el narcotráfico que se ejecutó en el puerto de Urabá. De acuerdo con el jefe de Estado, se trata de la Estrategia Esmeralda, puesta en marcha por la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (Diran), que derivó en la incautación de 1.680 kilogramos de cocaína que iba a ser comercializada fuera de Colombia.

“Nuestra Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (Diran), en desarrollo de la Estrategia Esmeralda, logró la incautación de 1,68 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá”, detalló el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.

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Las autoridades encontraron la droga oculta en cajas de banano. Las cajas estaban distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor. Las personas detrás del tráfico del estupefaciente tenían planeado enviar el alijo a Amberes, Bélgica, en el occidente de Europa.

La droga estaba oculta en cajas de banano, distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor (Stringer/Reuters - Captura de pantallada de video @ABDELAESPRIELLA/X)

Gracias a este resultado operacional, se evitó la comercialización ilícita de más de 4.200.000 dosis de cocaína, que iban a ser distribuidas en las calles de la ciudad europea. De igual manera, según informó el presidente, la incautación de la mercancía ilegal evitó que más de 52 millones de dólares ingresaran a las finanzas del narcotráfico.

El mandatario felicitó a las autoridades por el éxito de la Estrategia Esmeralda y envió un mensaje a los grupos criminales inmersos en el tráfico de drogas: advirtió que en su administración no se detendrán las operaciones contra el narcotráfico.

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“Golpeamos las estructuras narcoterroristas dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este extraordinario resultado. ¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no vamos a darles tregua! ¡Los vamos a perseguir por tierra, mar y aire hasta derrotarlos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria!”, señaló el jefe de Estado en su publicación.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la incautación de más de 1.600 kilogramos de cocaína en el Urabá (@ABDELAESPRIELLA/X)

Dos operativos contra el narcotráfico en el Cesar: cocaína incautada y capturados

Este resultado operacional se suma a dos más que el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer el 12 de noviembre de 2026. De acuerdo con el jefe de Estado, la Policía Nacional logró la incautación de 1.088,6 kilogramos de cocaína en dos operativos contra el narcotráfico que se realizaron en La Línea y en Aguachica, Cesar.

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El primer mandatario informó que en el municipio de Aguachica, la Operación Urbano permitió decomisar 488,6 kilogramos de cocaína que eran transportados en un vehículo cisterna. La droga pertenecería a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y tendría como destino mercados internacionales.

Según la investigación adelantada por las autoridades, el procedimiento afectó las finanzas criminales en más de $2.800 millones y evitó la circulación de cerca de 1,2 millones de dosis del estupefaciente fuera del país.

En el otro operativo, ejecutado en el corredor vial de La Línea, en el sector Los Pinos, las autoridades hallaron 600 kilos de cocaína ocultos en una caleta dentro de un tractocamión cisterna. En el operativo, las autoridades lograron la captura de dos personas.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre dos resultados operacionales contra el narcotráfico en Cesar (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno, de la mano de la fuerza pública, continuará poniendo en marcha operativos que afecten las finanzas de los grupos criminales y que impidan el avance del tráfico de estupefacientes en Colombia.

“¡Al narcotráfico lo vamos a arrinconar hasta destruir su negocio criminal! No vamos a permitir que estos narcoterroristas sigan envenenando al mundo y financiándose con la droga. Vamos a cerrarles las rutas, destruir sus rentas y perseguirlos hasta que respondan ante la justicia”, advirtió el jefe de Estado en su publicación.