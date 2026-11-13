‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

Westcol confirmó 'Stream Fighters 5' para el 14 de noviembre, y anunció que sería la última edición del evento - crédito stream_fighters/ Instagram

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Stream Fighters 5 se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con diez combates, 23 participantes y cuatro artistas invitados, en una edición que Westcol anticipó como la última del formato.

La previa del evento incluirá la rueda de prensa y el pesaje oficial, pactados para realizarse este viernes 13 de noviembre, en un ambiente marcado por acusaciones cruzadas sobre el uso de sustancias, dudas médicas de algunos competidores y la revelación de la identidad del último peleador incógnito de la cartelera.

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La rueda de prensa y el pesaje se concentran en una sola jornada

De acuerdo con la tradición del evento, el viernes 13 de noviembre se reunirá en un mismo día dos instancias clave previas al espectáculo: la rueda de prensa oficial, en la que los participantes se presentaron ante los medios, y el pesaje, en el que cada peleador debió certificar su peso frente a la báscula.

Esta dinámica ya generó los primeros resultados conocidos públicamente: la creadora de contenido Yaya Muñoz celebró que ya estaba por debajo de la meta de 63 kilos fijada para su combate contra Beba de la Cruz, tras semanas de dieta estricta y entrenamientos nocturnos supervisados por la exatleta de la UFC Sabina Mazo.

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Se espera que el pesaje funcione como un nuevo escenario de tensión entre Valentino Lázaro y Emiro Navarro, quienes ya protagonizaron un cruce de declaraciones durante el primer cara a cara realizado con el anuncio de la cartelera para Stream Fighters 5. Eso sí, ambos creadores de contenido mantuvieron la discusión en esta instancia.

Se reveló la identidad del peleador incógnito que acompaña a Chanty

Samulx se suma a la cartelera como el "participante misterioso" (@stream_fighters/Instagram)

Uno de los enigmas que se mantuvo durante semanas en la previa del evento quedó resuelto: el streamer venezolano Samulx, cuyo nombre real es Samuel Sánchez, es el compañero de Chanty en el combate por parejas contra Willito y Lonche. La organización confirmó la noticia en sus redes sociales bajo el mensaje “se acabó el misterio”, luego de que circularan versiones no oficiales sobre su posible participación.

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Samulx se dio a conocer en la plataforma Kick a través de transmisiones de la categoría Just Chatting, con un promedio reciente de más de 5.000 espectadores simultáneos. Antes de establecerse en esa plataforma, el creador de contenido pasó por Twitch y Trovo, y ya había participado en eventos masivos de streamers como Squid Craft 3.

Acusaciones de doping llevaron a Westcol a confirmar controles antidopaje

Semanas antes de la jornada del pesaje, la preparación del evento se vio marcada por denuncias públicas de Valentino Lázaro y Alexa Torrex sobre un presunto uso de sustancias entre algunos participantes. Ante esas acusaciones, Westcol confirmó la realización de pruebas antidopaje para los competidores de la velada.

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La presentadora abordó temas que incluyeron un posible entrenamiento con Andrea Valdiri, o la petición de Alexa Torrex de que se hicieran pruebas antidopaje - crédito @dahianlorena/Instagram

Yaya Muñoz, una de las aludidas en los señalamientos, respondió de manera directa a la controversia durante una dinámica de preguntas en sus redes sociales. “Pero si quieren hacer prueba de doping, yo estoy lista pa’ cuando quieran”, afirmó.

La creadora de contenido también lanzó un mensaje hacia sus rivales: “Se pueden hacer lo que quieran e inyectarse todo lo que quieran, pero si no hay disciplina deportiva, no van a lograr objetivos”. Sobre la confirmación de los controles por parte de la organización, agregó: “Por ese lado todos pueden estar tranquilos. La preocupación es pa’ quien lo esté haciendo”.

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Westcol admitió temor por el combate entre Valdiri y La Divaza

El organizador de Stream Fighters habló de las diferencias físicas entre los participantes y anticipó las críticas que podría recibir si ocurre un incidente en el ring (@colclips___/ TikTok)

El organizador de la velada reconoció en una transmisión por Kick que le preocupa un eventual incidente grave en el combate entre Andrea Valdiri y La Divaza.

“La pelea que a mí me da miedo es la de La Divaza y Valdiri, porque es que La Divaza se transformó, La Divaza está todo estallado en todo esto”, afirmó Westcol, quien agregó que teme las críticas que podría recibir la organización si el influenciador venezolano logra arrinconar a la barranquillera durante el enfrentamiento.

Valdiri se había comunicado con la organización aproximadamente una semana antes del evento para manifestar dudas sobre su participación, debido a que su rival es hombre. “Nos contactó y nos dijo que no iba a pelear; esto es reciente, es hace como una semana, y ella me dijo, La Divaza es hombre, sea como sea, yo tengo que pelear con un hombre”, relató el streamer. La negociación posterior incluyó una propuesta para ajustar el peso de los guantes de ambos competidores, que finalmente permitió mantener la pelea dentro de la cartelera.

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Emiro Navarro obtuvo aval médico tras reducir el ritmo de entrenamientos

Con aval médico, Emiro Navarro se subirá al ring contra Valentino Lázaro en 'Stream Fighters' ( @emiro_navarro/ Instragram)

Otro de los protagonistas de la noche, Emiro Navarro, generó dudas sobre su participación luego de revelar que había bajado el ritmo de sus entrenamientos y se sometió a valoraciones médicas por una situación física surgida durante la preparación.

“Ya cuento con el aval de mi ortopedista y de mi equipo médico para subirme al ring y darlo todo”, expresó el creador de contenido en sus historias de Instagram, lo que permitió confirmar su combate contra Valentino Lázaro dentro de la programación.

La cartelera musical suma una confirmación desde Puerto Rico

De La Rose se suma a la oferta musical de 'Stream Fighters 5' (@stream_fighters/Instagram)

A la programación musical integrada por Sech, Kris R y Aria Vega se sumó la confirmación de De La Rose, artista puertorriqueña que se presentará como parte del espectáculo. Según el anuncio oficial de la organización en redes sociales, la cantante interpretará en vivo su más reciente lanzamiento junto a W Sound.

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La cuenta oficial del evento describió la incorporación como una apuesta por “ponerle todo su flow y talento a una noche que promete ser inolvidable”.

Con esta suma, la velada reunirá a cuatro artistas invitados además de los diez combates confirmados en la cartelera deportiva.

Dos de las peleadoras compartieron entrenamientos antes del evento

Directamente desde el gimnasio, demostraron su fuerza y determinación en una sesión de boxeo que te dejará sin aliento (@dahianlorena/IG)

A días del combate, se hizo viral un video de una sesión conjunta de boxeo entre Yaya Muñoz y Andrea Valdiri, quienes no se enfrentarán entre sí pero comparten cartelera. Las imágenes mostraron a ambas intercambiando golpes y trabajando desplazamientos y coordinación, a pocos días de sus combates individuales contra Beba de la Cruz y La Divaza, respectivamente.

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Hora y dónde ver ‘Stream Fighters 5′, y recomendaciones oficiales para quienes asistan al Coliseo MedPlus

La actividad en el Coliseo Medplus dará inicio a las 5:30 p. m., de acuerdo con lo revelado por la organización (@stream_fighters/Instagram)

Stream Fighters 5 se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con apertura de puertas a las 4:00 p. m. y comienzo del espectáculo a las 6:00 p. m., hora de Colombia. La transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal oficial de Westcol en Kick.

La organización difundió las pautas logísticas y de seguridad para los asistentes presenciales al Coliseo MedPlus, que detalla los horarios oficiales del recinto, las vías de ingreso y las normas de convivencia durante y después del espectáculo.

La jornada contempla tres momentos diferenciados: el encuentro con los creadores de contenido para quienes adquirieron boletas de Meet & Greet, programado a la 1:30 p. m.; la apertura de puertas del coliseo, fijada a las 4:00 p. m., y el inicio del show, previsto a las 5:30 p. m.

La taquilla física estará habilitada el mismo día del evento desde las 10:00 a. m., insistiendo en que el único canal autorizado para la compra de boletas es taquillalive.com y sus puntos de venta oficiales.

Todas las localidades ingresan por la avenida Calle 80, aunque la distribución de puertas varía según el tipo de boleta. Por la puerta 5 se accede a sectores como Golden Boys Meet & Greet, La Pampara Palcos, La Ganga y La Guarida A y B, mientras que la puerta 10 está reservada para la localidad Undercromo. Las graderías familiares y de adultos, identificadas como La Grasa, Reales, Nueva Era y Estrellitas, cuentan con su propio acceso diferenciado.

El documento establece además restricciones de edad: los mayores de 8 años solo pueden ingresar acompañados de un adulto responsable a las localidades familiares, que están exentas de venta y consumo de bebidas alcohólicas. El resto de los sectores, sin excepción, están reservados para mayores de 18 años; la organización advirtió que no se permitirá el ingreso ni se realizará devolución de dinero en caso de incumplir ese requisito.

Entre los elementos permitidos se cuentan bolsos pequeños, ropa cómoda, celular y baterías portátiles de tamaño reducido, además de la recomendación de movilizarse en transporte público y llegar con anticipación para evitar el tráfico. Por el contrario, no se permitirá el ingreso de comida, bebidas o sombrillas, cámaras profesionales o semiprofesionales, objetos cortopunzantes o armas, correas con hebillas contundentes, ni el acceso de mujeres con más de cinco meses de gestación. Tampoco se autorizará el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

Para la salida del recinto, la organización recomendó atender las indicaciones del personal de logística, entregar las llaves del vehículo a un conductor designado en caso de haber consumido alcohol, desalojar el lugar con calma, cuidar los objetos personales, prestar atención al tránsito vehicular y evitar hablar con personas desconocidas.

La cartelera completa de combates para esta quinta edición quedó conformada de la siguiente manera:

Westcol vs. Blessd, combate especial con robots humanoides

La Divaza vs. Andrea Valdiri

Sebastucho vs. Leandro

Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro

Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya

Herrera vs. JH de la Cruz

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

El Agropecuario vs. Daren

Chanty y Samulx vs. Willito y Lonche

Rey de la City vs. WeGotKicks

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram