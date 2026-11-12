Se le escapó el oro a Evelin Trejos en el boxeo: se quedó con la plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Colombia se ha convertido en uno de los países con protagonismo en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar, Senegal, donde la delegación nacional, al igual que en Buenos Aires 2018, ha logrado una buena cantidad de medallas en las distintas disciplinas.
El turno fue para la boxeadora Evelin Trejos, que se quedó con la presea de plata después de disputar la final del boxeo, en la categoría de 54 kilogramos, contra la uzbeka Sabrina Chakomanova, que se convirtió en la ganadora de la pelea y se subió a lo más alto del podio.
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De esta manera, Colombia dejó otra buena presentación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, además de mostrar a los jóvenes talentos que pueden ser parte del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 para volver a conseguir un oro que no se logra desde Río 2016.
Una dura pelea por el oro en Dakar
La colombiana venía con mucha motivación y apoyo a la final de la categoría de 54 kilogramos, pues en las semifinales venció a la japonesa Yura Kanemaru, luego de una pelea en la que perdió el primer asalto, remontó en los dos siguientes y luego se quedó con la decisión de los jueces por 5-0.
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Evelin Trejos empezó la pelea contra Chakomanova al igual que en las semis: perdió el primer round por 4-1, mientras que en el segundo asalto la situación empeoró porque la colombiana no se le vio cómoda y cayó por 5-0, que hacía ver las cosas en contra para la representante cafetera.
Sin embargo, el tercer asalto fue distinto para Trejos, pues respondió de la mejor manera para igualar la pelea, pero la uzbeka, con su estrategia, supo defenderse de los golpes, se le vio firme en cada acción y terminó la pelea con otro 5-0, con el que se quedó con el triunfo en Dakar.
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Con la medalla de Trejos, es la primera mujer en lograr una presea en boxeo y la segunda deportista para el país en esa disciplina en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, ya que un día antes fue el bronce de Izzon Galea, en los 50 kilográmos, tras perder en semifinales contra el indio Ambekar Meetei Lairenlakpam.
“Gracias a mi hermano fue que empecé en el boxeo. Le doy muchas gracias a él. Tenía unos 13 años. Hace cuatro años que estoy en el boxeo”, contó Trejos a la página oficial de los Juegos Olímpicos, y añadió que se siente “demasiado orgullosa, subcampeona. Me pone muy feliz lo que he logrado. Mucho sacrificio, un entrenamiento superintenso”.
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Así terminó la participación de Colombia
La delegación nacional hizo una actuación más que destacada en territorio senegalés, pues en medio de los problemas por la falta de presupuesto para el deporte desde 2025, cuando arrancaron los recortes, los atletas hicieron una gran presentación en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Colombia logró su segunda mejor participación en estos juegos, con ocho medallas en total y a cuatro de Buenos Aires 2018, cuando también se consiguió el récord de cinco preseas doradas, algo que causó sorpresa para el país y dejó la vara muy alta para las siguientes ediciones.
En 2026, el país destacó en disciplinas como el atletismo, con tres medallas, el boxeo con dos y la sorpresa del tenis de mesa con la plata de Emanuel Otálvaro, lo que deja buenas impresiones de cara al futuro del deporte nacional.
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Oro
- Ilsa Mayerlín Córdoba en lanzamiento de jabalina femenino de atletismo
Plata
- Emanuel Otálvaro en tenis de mesa individual masculino
- Dilan Andrés Graciano en lanzamiento de jabalina masculino de atletismo
- Evelin Trejos en boxeo (54 kg femeninos)
Bronce
- Alejandro Gutiérrez en hípica
- Valery Rubio en lucha de playa (45 kg femeninos)
- Michell Gómez en 400 metros vallas femeninos
- Izzon Galea en boxeo (50 kg masculinos)
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