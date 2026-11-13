‘Influencer’ Javier Arias Stunt, reconocido por recorrer Necoclí en su Tesla Cybertruck, pagará $116 millones por hacer rifas ilegales: esto dijo Coljuegos

El creador de contenido es reconocido por mostrar una vida ostentosa en redes sociales (Javier Arias Stunt - Coljuegos / Instagram)

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Coljuegos impuso una multa de $116 millones a Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, por la operación ilegal de rifas a través de Instagram, según informó la entidad a través de un comunicado oficial, divulgado el 12 de noviembre de 2026 en Bogotá.

La decisión también prohíbe al creador de contenido operar juegos de suerte y azar durante los próximos cinco años.

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De acuerdo con el reporte oficial, la sanción quedó consignada en la Resolución No. 20260004964 de 2026, que establece el pago de $116.000.000, además de los intereses moratorios que puedan generarse bajo la normativa vigente.

El dinero tendrá que ser cancelado a favor de Coljuegos, autoridad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia para evitar estafas.

¿Qué hace Javier Arias Stunt?

Arias cobró relevancia por su aparición de una Tesla Cybertruck en el corregimiento El Totumo, en Necoclí. El influencer fue el responsable de llevar a la región el vehículo, cuyo valor supera los $900 millones.

Antes de ello, Arias se había dado a conocer en medios de comunicación por realizar acrobacias en motocicletas de alto cilindraje en vías principales de Antioquia.

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Con el paso de los años, su actividad en redes sociales cambió de forma considerable. Redujo la publicación de esos contenidos y comenzó a promocionar rifas y sorteos de vehículos de lujo, apartamentos y sumas elevadas de dinero.

Coljuegos multó con $ 116 millones a Javier Arias Stunt por rifas ilegales (@javier.arias.stunt/IG)

La investigación administrativa determinó que Javier Arias Castañeda no tenía un permiso vigente para ofrecer rifas al público. La entidad señaló que la actividad se promocionaba y comercializaba por medio de la red social Instagram, una modalidad que requiere autorización estatal y el pago de los respectivos derechos de explotación.

De acuerdo con el comunicado, el proceso incluyó la apertura de la investigación, la formulación de cargos y los espacios para que el sancionado presentara descargos y alegatos de conclusión.

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Tras completar esas etapas, Coljuegos emitió la resolución que fijó la multa y la inhabilidad para participar en la operación de juegos de suerte y azar.

Coljuegos prohibió a Javier Arias Stunt operar juegos de azar durante cinco años (@javier.arias.stunt/Instagram)

Coljuegos mantiene otros procesos contra el creador de contenido

La entidad afirmó que mantiene actuaciones adicionales contra Arias Castañeda, al que identifica como operador de rifas que continúan activas en redes sociales pese a la sanción. Esa situación motivó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal.

Coljuegos indicó que busca coordinar acciones con otras autoridades para enfrentar la oferta ilegal de juegos de suerte y azar. La institución indica que estas prácticas afectan los recursos que la actividad regulada transfiere al financiamiento del sistema de salud colombiano.

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“El cumplimiento de las reglas y el pago de los derechos de explotación no son un juego, ni son negociables bajo ningún concepto”, señaló la entidad en su boletín. El mensaje está dirigido tanto a quienes promocionan sorteos como a los usuarios que participan en ellos a través de plataformas digitales.

El presidente de Coljuegos, Jaime Vives Pinedo, afirmó que la actuación hace parte de la estrategia institucional contra la ilegalidad: “Este proceso reafirma la lucha contundente de Coljuegos contra la ilegalidad en todas las modalidades de los juegos de suerte y azar”.

Comunicado oficial sobre las nuevas sanciones en contra del creador de contenido (Coljuegos)

Javier Arias Stunt ha estado bajo la lupa por diferentes acciones

Arias Castañeda es conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, donde ganó notoriedad por publicar acrobacias en motocicleta y por promocionar sorteos de vehículos de alta gama, apartamentos y dinero. Sus actividades digitales ya habían atraído la atención de Coljuegos por la legalidad de las rifas que difundía entre sus seguidores.

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El creador de contenido también fue detenido el 12 de marzo de 2026 en Necoclí, en el Urabá antioqueño, durante un operativo en el que participaron la Dijín, la Policía, el Ejército y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), pues se encontraba en una finca fueron halladas armas, municiones y más de $208 millones.

Tras la captura, un juez de Medellín legalizó el procedimiento y la incautación de bienes, además de avalar la imputación por porte, tráfico y tenencia de armas de fuego. Sin embargo, el juez séptimo penal con función de control de garantías consideró que no representaba un peligro para la sociedad y le permitió recuperar la libertad.

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La Policía Nacional capturó a Javier Arias 'Stunt' en Necoclí tras operativo nocturno con apoyo de inteligencia, posteriormente, fue dejado en libertad (Policía Nacional)

Posteriormente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo absolvió a Arias en septiembre del delito de porte ilegal de armas, al concluir que no se probó que estas fueran de su propiedad.

La sanción de Coljuegos corresponde a un proceso administrativo distinto, centrado en la operación de rifas sin autorización.