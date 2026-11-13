Cinco granadas explotaron contra la subestación de Policía de San Roque, Curumaní: la Gobernación convocará un consejo de seguridad urgente

Así quedó la subestación policial tras la explosión de cinco granadas - crédito captura de pantalla @Soyquintopoder/X

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Dos policías resultaron heridos en un atentado contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en Curumaní, Cesar, donde explotaron cinco granadas durante la tarde del jueves 12 de noviembre de 2026.

Desde la Gobernación del Cesar se informó que se trata del segundo ataque contra esa infraestructura policial en menos de dos meses y que el hecho ocurrió en medio de la ofensiva de la fuerza pública contra estructuras delincuenciales que operan en el centro y sur del departamento.

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En consecuencia, la Gobernación del departamento confirmó varias acciones inmediatas, entre ellas, un consejo de seguridad.

“Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la fuerza de tarea conjunta Urano. Estamos al frente de la situación, acompañando a nuestra fuerza pública y firmes, con carácter y valentía, defendiendo este territorio, con el acompañamiento del Presidente Abelardo De La Espriella. Aquí la institucionalidad no baja la guardia, seguimos de frente contra la delincuencia, en protección de la población civil”, fue el pronunciamiento oficial.

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