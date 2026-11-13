Colombia

Enrique Vargas Lleras arremetió contra Roy Barreras por señalamientos sobre Germán Vargas Lleras: “Esperó a que mi hermano muriera para calumniarlo”

La controversia surgió por un episodio que el exsenador incluyó en su más reciente libro, relacionado con una supuesta conversación entre el exvicepresidente y Gustavo Petro sobre la fórmula vicepresidencial que acompañaría al entonces candidato presidencial

Roy Barreras incluyó en su libro “¡Y se los comió el tigre!” un relato sobre una supuesta intervención de Germán Vargas Lleras ante Gustavo Petro por la posible fórmula vicepresidencial de Luz María Zapata (Cámara de Comercio de Bogotá/Lina Gasca/Colprensa)
Roy Barreras incluyó en su libro “¡Y se los comió el tigre!” un relato sobre una supuesta intervención de Germán Vargas Lleras ante Gustavo Petro por la posible fórmula vicepresidencial de Luz María Zapata (Cámara de Comercio de Bogotá/Lina Gasca/Colprensa)
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Una nueva controversia política surgió alrededor de las afirmaciones que Roy Barreras incluyó en su más reciente libro, “¡Y se los comió el tigre!”. Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuestionó las declaraciones del exsenador y anunció que buscarán una retractación por lo que considera acusaciones falsas.

La discusión se originó por un pasaje de la publicación en el que Barreras aseguró que Germán Vargas Lleras habría intervenido ante el entonces candidato presidencial Gustavo Petro para evitar que le ofreciera a Luz María Zapata, esposa de Barreras, la posibilidad de convertirse en su fórmula vicepresidencial.

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Según la versión expuesta por el exsenador, Vargas Lleras habría sugerido que Petro considerara a Luis Felipe Henao para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación, en lugar de avanzar con la propuesta dirigida a Zapata.

Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical, cuestionó las afirmaciones publicadas por Roy Barreras sobre su hermano, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (@EnriqueVargasLl/X)
Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical, cuestionó las afirmaciones publicadas por Roy Barreras sobre su hermano, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (@EnriqueVargasLl/X)

La reacción de Enrique Vargas fue contundente. A través de sus declaraciones, acusó a Barreras de esperar hasta después de la muerte de su hermano para hacer públicos esos señalamientos y afectar su reputación.

“Esperó a que mi hermano Germán Vargas Lleras muriera para calumniarlo y dañar su imagen. Esto no se quedará así. Así como le tocó a su jefe, Gustavo Petro, a usted también le corresponderá retractarse de tantas mentiras y falsedades. Mi hermano está muerto, pero nosotros estamos acá para defender su buen nombre”, dijo.

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Cambio Radical también cuestionó las acusaciones

La colectividad se sumó al pronunciamiento de Enrique Vargas Lleras y criticó el momento elegido por Roy Barreras para divulgar las afirmaciones. El partido sostuvo que el exsenador tuvo tiempo suficiente para plantearlas mientras Germán Vargas Lleras podía responder.

“Tuvo más de cuatro años para hacer esos señalamientos. Sin embargo, esperó hasta ahora para lanzar, en un libro, una serie de falsas acusaciones que ya no pueden ser controvertidas por quien señala”, manifestó Cambio Radical.

De esta manera, el contenido del libro abrió un nuevo enfrentamiento entre figuras de la política colombiana. Enrique Vargas Lleras insistió en que defenderán el nombre de su hermano y reclamó que Barreras se retracte de las afirmaciones publicadas.

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