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Llaneros se cansó de Villavicencio y le dice adiós: esta será su nueva sede y estadio para 2027

Después de 13 años en la capital del Meta, el presidente del equipo de la "Media Colombia" presentó el proyecto para el escenario que acogerá al club en la Liga BetPlay

Llaneros FC
Llaneros se irá de Villavicencio después de varios choques por los precios de arrendamiento del estadio Bello Horizonte - Rey Pelé - crédito Colprensa
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Aún no termina la temporada 2026 del fútbol colombiano y ya se conocen los primeros detalles de cómo será la edición 2027 de la Liga BetPlay. Aún falta que la Dimayor, en asamblea ordinaria, decida el formato de competencia, los descensos y los dos ascendidos de la Primera B.

Llaneros sorprendió al informar que dejará Villavicencio, la ciudad que fue su casa durante 13 años. Allí logró, en 2024, su primer ascenso a la máxima categoría y disfrutó de las renovaciones del estadio Bello Horizonte-Rey Pelé para brindar mayor comodidad al público.

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El club también presentó la que será su nueva casa: un estadio que acondicionará en los próximos días para acoger al público y contar con el apoyo de los aficionados locales. El objetivo para 2027 será alejarse de la zona de descenso y clasificar, por primera vez, a la segunda fase.

La nueva sede de Llaneros

Desde inicios de 2013 que el equipo de la “Media Colombia” juega en Villavicencio, seis meses después de que desapareciera el antiguo club Academia FC de Bogotá en 2012, y durante 12 años fue el principal representante de los Llanos Orientales, algo que seguirá haciendo en 2027, pero ya no en la capital del Meta.

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El presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, dio a conocer la noticia: “¡A problemas pequeños, soluciones inmediatas y de proyección! En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales. La Dimayor ya conoce nuestra intención de hacer este cambio”.

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El presidente de Llaneros agradeció a la Alcaldía de Guamal por acoger al equipo y solo falta la autorización para la adecuación del estadio y de la Dimayor - crédito @presijuank/X

El equipo decidió salir de Villavicencio para llegar al municipio del Meta, que se encuentra a 40 minutos de la ciudad, y según las imágenes publicadas por el directivo, se jugaría en la Villa Olímpica, que cuenta con un escenario deportivo para fútbol, pero cuya capacidad es desconocida.

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Llaneros FC adaptará su nuevo estadio en la Villa Olímpica de Guamal, Meta, donde hay un escenario para fútbol, por lo que se vio en el diseño inicial - crédito @presijuank/X

“Las adecuaciones locativas empezarán el 1 de diciembre, previa autorización de las autoridades locales”, mencionó Trujillo, al mostrar que se instalarán contenedores en la que sería la tribuna de occidental, para acomodar a la prensa y los palcos VIP para los directivos e “influencers”.

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Las instalaciones para la prensa y palcos VIP de Llaneros se ubicarán en unos contenedores en la Villa Olímpica de Guamal - crédito @presijuank/X

“Guamal, Tierra de Todos, es un sitio de proyección estratégica a 40 minutos de Villavicencio, en la ruta al Embrujo Llanero. Tiene las aguas cristalinas del Humadea, el Orotoy y Pozo Azul, la Ruta del Cacao, turismo rural y gente muy hospitalaria. Gracias al alcalde Fernando Peña por ayudarnos en esta transición. ¡Nos vemos en Guamal! (sic)”, finalizó el presidente de Llaneros.

Será la primera vez que el municipio acoja fútbol profesional en su historia, pero todo dependerá de que la Dimayor autorice el traslado, pues primero se deben analizar las condiciones del escenario, desde la luminaria, césped, tribunas, accesos y las normas para partidos oficiales.

La despedida en Villavicencio

De manera sorpresiva, el jueves 12 de noviembre será recordado como el último día en que Villavicencio tendrá fútbol profesional, debido a que Llaneros se irá de la ciudad para jugar en Guamal a partir de 2027, por los líos con los gastos de arrendamiento del estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, en especial tras la renovación de las tribunas, colocación de techo y pista atlética.

Llaneros
Llaneros dejará Villavicencio el 12 de noviembre con un partido ante Boyacá Chicó por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Llaneros disputará su último encuentro en la capital del Meta contra Boyacá Chicó, en la fecha 19 de la Liga BetPlay, con el objetivo de sumar tres puntos para darle un final feliz a la afición que lo acompañó en esa ciudad durante 13 años, además de que también es la despedida de los ajedrezados de la “A” porque descendieron a la segunda división después de cuatro temporadas en el campeonato.

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