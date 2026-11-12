Abogado colombiano explica por qué considera un “capricho” que América evalúe acudir al Tribunal Federal Suizo por el fallo del TAS que le quitó tres puntos

Andrés Charria, abogado colombiano, analizó el fallo del TAS sobre el caso de Yhormar Hurtado jugador de América de Cali - (@TulioGómez/América/Andrés Charría)

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El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en un fallo emitido el jueves 12 de noviembre del 2026, le quitó tres puntos a América de Cali y se los otorgó a Internacional de Bogotá por la inscripción de Yhormar Hurtado en el partido del 26 de julio de 2026, correspondiente a la primera fecha de la Liga Dimayor II 2026. El fallo modificó la tabla de posiciones y la reclasificación, en un tramo decisivo antes de la última jornada del campeonato.

Ante el anuncio de América de que estudia acudir al Tribunal Federal Suizo, Andrés Charria, abogado especialista en derecho deportivo, consideró, en diálogo con Infobae Colombia, que esa alternativa difícilmente cambiaría el resultado y estimó que los costos del proceso ante el TAS podrían acercarse a los USD50.000, equivalentes a cerca de $165 millones colombianos.

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La controversia surgió por la participación de Hurtado, señalado por Internacional de Bogotá de haber jugado para tres clubes durante 2026: Deportes Tolima, Always Ready y América de Cali. Según lo expuesto en el proceso, esa situación vulneraría la regla de la FIFA que impide que un futbolista sea inscrito y actúe en tres equipos durante el mismo año.

El comunicado oficial de América de Cali sobre la resolución del TAS del caso Yhormar Hurtado - (América de Cali)

¿Por qué el TAS falló a favor de Inter de Bogotá y no de Santa Fe?

Charria advirtió que aún no es posible establecer con certeza por qué el TAS resolvió de manera distinta los reclamos de Internacional de Bogotá y Santa Fe, ya que solo se conoce la parte resolutiva de las decisiones. “Eso no lo sabe nadie porque no tenemos el fallo completo”, explicó.

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El abogado indicó que el documento conocido acepta la apelación de Internacional y le quita los puntos a América, mientras que en el caso de Santa Fe rechaza la apelación e impone el pago de costas. Según sostuvo, existen varias hipótesis sobre esa diferencia, entre ellas el momento en que se disputaron los partidos o eventuales decisiones previas de la Dimayor, pero remarcó que no hay elementos suficientes para una conclusión definitiva.

“Hay varias conjeturas, e igual es muy raro que casi con los mismos hechos, salvo unos temas de tiempo, a uno le vaya tan bien y al otro le vaya tan mal”, agregó sobre los resultados opuestos que recibieron Internacional de Bogotá y Santa Fe ante el tribunal internacional.

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Esta fue la decisión del TAS contra el América de Cali, por el caso de Yhormar Hurtado, y benefició al Internacional de Bogotá - crédito @mbeesellares/X

Sobre la diferencia entre ambas decisiones, planteó que pueden existir factores relacionados con las fechas de los partidos o con actuaciones previas de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), aunque insistió en que se trata de hipótesis mientras no se publique la motivación del laudo.

La vía suiza y una apelación que Charria ve improbable

América manifestó que espera el fallo completo para evaluar una presentación ante el Tribunal Federal Suizo. Para Charria, esa instancia revisa la legalidad del laudo, pero no vuelve a analizar los hechos que dieron lugar a la sanción deportiva.

“No creo que les prospere”, afirmó el especialista durante la entrevista con Infobae Colombia. A su juicio, las causales para dejar sin efecto una decisión del TAS son específicas y no observa una vía clara para que América consiga una modificación del fallo.

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Esta es la sede de ese Tribunal Federal Suizo - (EFE)

El abogado recordó que en el fútbol es frecuente que los clubes anuncien recursos hasta las últimas consecuencias, aunque no todos avanzan con esas presentaciones. “Todo el mundo dice: ‘Vamos a apelar al TAS’, y casi nadie apela. Y todo el mundo dice: ‘Si gano, yo voy al Tribunal Federal Suizo’, y casi nadie va. Y los que van, casi nadie gana”, explicó.

Charria consideró que América debería valorar los efectos prácticos de una eventual demanda en Suiza. Aunque una decisión favorable podría devolverle los tres puntos, estimó que el trámite podría tardar entre cuatro y cinco meses y que, para entonces, la competencia ya habría avanzado: “A veces las últimas consecuencias son capricho y no vale la pena”.

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¿Cuánto deberá pagar América de Cali por la decisión del TAS?

Consultado por el impacto económico del litigio, Charria explicó que un procedimiento de este tipo implica gastos relevantes por la intervención de tres árbitros. Como referencia, mencionó un caso anterior entre Millonarios y Equidad, relacionado con la inscripción de un arquero, que manejó profesionalmente y que “costó casi cincuenta mil dólares”. Cuando le preguntaron si el proceso de América podría acercarse a ese monto, respondió: “Podría rondar los USD40.000”.

Andrés Charria defendió a Nairo Quintana en 2022 ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego de que el ciclista fuera descalificado del Tour de Francia por presunto uso de tramadol - (@andrescharrias/Instagram)

Para Charria, la consecuencia deportiva más sensible para América está en la reclasificación y en la posibilidad de acceder a la Copa Libertadores 2027. La pérdida de tres puntos no afecta directamente los cuadrangulares, cuyos participantes empiezan esa fase desde cero, pero sí puede alterar la pelea por la clasificación internacional.

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