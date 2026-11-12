Fabián Ríos y Catherine Siachoque recordaron la tragedia que enlutó las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Nos cambió para siempre”

Fabian Rios y Catherine Siachoque recordaron cómo vivieron el ataque armado al rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' en Bogotá que dejó dos trabajadores muertos y un herido (@catherinesiachoque/Instagram)

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A pocos días de que se estrene Sin senos sí hay paraíso 4 en Telemundo, Catherine Siachoque y Fabián Ríos recordaron el violento ataque que dejó dos muertos entre el equipo de producción ocurrido el sábado 18 de abril de 2026 en Bogotá, mientras la serie grababa escenas cerca de la avenida Circunvalar.

El episodio, que también dejó un herido y la muerte del propio agresor, marcó a todo el elenco antes del estreno de la nueva temporada, previsto para el 16 de noviembre del presente año en cadena estadounidense, y un mes más tarde para toda América Latina en Disney+.

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El hecho se produjo en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en inmediaciones del Instituto Roosevelt, donde el equipo instaló un set de grabación. Las víctimas mortales del equipo técnico fueron identificadas como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien se desempeñaba como productor de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor de un vehículo oficial de la producción.

Las víctimas mortales en el barrio Los Laches fueron identificadas como el productor Nicolás Francisco Perdomo Corrales y el conductor Henry Alberto Benavides Cárdenas - crédito Colombiaoscura/X

El agresor, identificado como Josué Cubillos García, de 23 o 24 años según distintas fuentes, se acercó por la espalda a uno de los integrantes del equipo y lo hirió de gravedad en el cuello sin mediar palabra, de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad que circularon tras el hecho.

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El propio Cubillos García murió en el lugar luego de que un escolta privado contratado por la producción, junto con otras personas presentes, lo redujera y lo inmovilizara de manos y pies tras una persecución. La Policía de Bogotá señaló que el atacante habría confundido a una de las víctimas con personal de seguridad del instituto, y que un día antes había regresado al mismo sitio, donde funciona un centro médico, con un comportamiento agresivo que derivó en la incautación de un arma blanca. Un testimonio recogido por El Tiempo indicó que el agresor había ingresado en cinco ocasiones a clínicas por episodios psicóticos asociados al consumo de marihuana.

La investigación judicial continúa abierta y alcanza a dos miembros del propio equipo de producción: Jorge Alexánder Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, son procesados por la muerte del agresor y están representados por el abogado Fabio Humar, cuya defensa prevé alegar legítima defensa. La Fiscalía revisa los videos de seguridad como elementos centrales para reconstruir la secuencia exacta de los hechos, mientras se recaban testimonios adicionales de quienes presenciaron el ataque.

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El hecho provocó manfiestaciones de solidaridad dentro del elenco bajo la etiqueta “#SilencioEnElSet”, impulsada por los miembros del elenco. Un sindicato de la industria audiovisual colombiana solicitó en su momento la suspensión temporal del rodaje para revisar los protocolos de seguridad del personal técnico y artístico en espacios públicos, mientras la cadena Telemundo lamentó públicamente lo sucedido y envió condolencias a las familias afectadas.

El elenco impulsó la campaña #SilencioEnElSet y el sector audiovisual pidió la revisión de los esquemas de seguridad en espacios públicos - crédito Telemundo

Meses después, ya con la nueva temporada lista para su estreno, Siachoque y Ríos ampliaron ese testimonio en conversación con People en Español. “Yo creo que es algo que nos marcó a todos, a los que éramos más cercanos más tal vez, para siempre. No es que ya pasó y ya quedó allí, nos cambió para siempre”, expresó la actriz.

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Ríos, por su parte, reveló que estuvo a punto de verse directamente involucrado en el ataque. “Estuve a 60 segundos de que me pasara esa situación a mí porque prácticamente nos cancelaron la locación en los últimos 60 segundos. Estábamos a pocas cuadras de ese lugar”, reconoció el actor. “Yo la verdad me fui con una amargura en mi estómago que no sabía qué era, pero a los pocos minutos me llamaron y me contaron lo que estaba sucediendo”, rememoró.

El actor calificó lo sucedido como lamentable y pidió mayores controles sobre el alta de personas con trastornos mentales. “Nadie tiene por qué atentar con la vida de nadie. Tenemos que respetarla y más a un equipo de personas que nos encargamos de entretener, de darle cariño a la gente y llevarles productos maravillosos que simplemente no hacen daño”, señaló.

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El santandereano también brindó su punto de vista frente al hecho de que el agresor fuese dado de alta pese a sus antecedentes mentales. “Es lamentable de pronto que tal vez dejen sueltas a personas que tengan problemas de esa índole a nivel mental. Yo creo que eso también es un llamado de atención a los gobiernos y, sobre todo, a las entidades privadas a que tengan mucho cuidado con las personas que le dan de alta, porque simplemente sucedió que mis compañeros estaban en el lugar absolutamente incorrecto para que esa persona viniera y les quitara la vida. Son cosas muy fuertes que no debemos pasarlas por alto”, expresó Ríos.

Pese a la dificultad de retomar el rodaje tras el ataque, Siachoque destacó la decisión del elenco de continuar con el proyecto como forma de tributo. “Seguir adelante con lo que ellos empezaron, seguir adelante con este proyecto por el que ellos tanto trabajaron”, afirmó. “Incluso he hablado con sus familias y opinan que ha sido lo mejor. Fue algo terrible que nos cambió, pero aquí estamos”, concluyó.

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Los nervios de Ríos al filmar escenas íntimas con Siachoque frente a su esposo

Fabián Ríos reconoció los nervios que sintió cuando grabó las escenas de pasión con Catherine Siachoque delante de su esposo, Miguel Varoni, en la primera entrega de 'Sin senos no hay paraíso' - crédito @catherinesiachoque y @fabianrioss/Instagram

Más allá del episodio violento, Ríos también recordó, también en entrevista con People en Español, una de las anécdotas más comentadas de su paso por la franquicia: las escenas de cama que grabó junto a Siachoque en la primera temporada de Sin senos no hay paraíso (2008), dirigidas por Miguel Varoni, esposo de la actriz en la vida real.

“En ese momento me tocaba hacer escenas de amor con Hilda y el director era Miguel, el esposo en su vida real, entonces para mí era muy tensionante. Era mi primera novela hace 19 años y tener de director a Miguel era maravilloso, pero también era un poco complicado el saber que él me estaba dirigiendo una escena de cama con su esposa”, recordó el actor. “Fue algo muy chistoso, pero a nivel interior fue bien complicado. Fue bien anecdótico para mí en ese momento. Nos reímos, pero en ese momento tuve unos nervios pero apoteósicos”, completó.

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Con el paso de los años, Ríos asegura haber cultivado con Siachoque y Varoni “una amistad maravillosa”, vínculo que se mantiene vigente mientras ambos actores retoman sus personajes en la cuarta entrega de la saga.