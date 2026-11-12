Colombia

Yina Calderón irá al quirófano nuevamente y reveló cuáles son los procedimientos estéticos que se hará

La empresaria colombiana explicó en Instagram que se ausentará temporalmente de las redes sociales mientras supera el período de recuperación de las intervenciones que planea realizarse

La creadora de contenido colombiana Yina Calderón habló de los procedimientos quirúrgicos que tiene planeados para realizarse próximamente (Yina Calderón/Instagram)

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La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón informó a través de su cuenta de Instagram que se someterá a nuevos procedimientos estéticos. La colombiana explicó que su eventual ausencia temporal de las redes sociales estaría relacionada únicamente con el tiempo de recuperación posterior a las cirugías.

En una serie de historias, la DJ y empresaria de fajas explicó que tomó la decisión después de evaluar cambios en su cuerpo. En video, la famosa indicó que desea modificar su rostro nuevamente: “Decidí hacerme unas cositas. Entonces me voy a retocar la nariz”, expresó en la grabación.

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Más adelante, explicó que quiere “un poquitico de labio”, lo que indica que se inyectará nuevamente y advirtió, entre risas, que se alejará por unos días de las plataformas digitales.

Según dijo, su actual delgadez influyó en la determinación de retirar las prótesis mamarias: “Me voy a quitar las prótesis de los senos. Yo estoy muy delgada, la verdad”.

Aunque no detalló fechas, médicos ni los lugares donde se realizarán las intervenciones, adelantó que se tratará de varios retoques que requerirán reposo.

Yina Calderón explicó que los biopolímeros en los glúteos le dejaron una cicatriz permanente y limitaciones físicas para hacer ejercicio - crédito @yinacalderonoficial/Instagram
La creadora de contenido adelantó cambios físicos, habló de su eventual pausa digital (@yinacalderonoficial/Instagram)

La figura digital reiteró que su ausencia no se trataría de un retiro definitivo ni de una decisión vinculada con sus actividades profesionales, sino de las precauciones propias de un período posoperatorio: “Para que sepan que si me distancio de la red un poquito es porque estoy, mi amor, operada”.

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Su mensaje estuvo acompañado de referencias a los cambios físicos que planea y a la necesidad de concentrarse en la recuperación tras las intervenciones quirúrgicas.

Yina Calderón ha hablado públicamente en otras ocasiones sobre sus experiencias con la cirugía estética. En 2022 aseguró que se había practicado 20 procedimientos, entre ellos aumentos de senos y glúteos, liposucción, bichectomía, levantamiento de párpados, perfilación facial, intervenciones en pómulos, papada, labios y nariz.

Uno de los procesos médicos más mencionados por la creadora de contenido ha estado relacionado con las secuelas de los biopolímeros en los glúteos. La empresaria ha requerido varias intervenciones para atender esa situación, que ha descrito como uno de los episodios más complejos de su historial clínico. También ha hecho referencia a otros procedimientos, como una vaginoplastia de la que mostró parte del proceso en sus plataformas digitales.

Yina Calderón
La empresaria detalló los procedimientos estéticos que se realizará tras anunciar pausa en redes (Cortesía del Canal RCN)

Yina Calderón regresará a ‘Telemundo’

Además de referirse a sus decisiones estéticas, la empresaria confirmó nuevos compromisos en televisión. Calderón anunció que volverá a la pantalla de Telemundo a partir del 16 de noviembre.

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La creadora de contenido volverá a las pantallas de Telemundo (@yinacalderontv/IG)

Nos vamos a ver en Telemundo ahorita, desde el 16 (de noviembre). Vamos a estar allá”, dijo la creadora de contenido, que agregó que ya descansó y que se siente lista para retomar sus apariciones públicas y laborales.

Durante esa intervención, continuó con el tono irónico que suele caracterizar sus publicaciones sobre entretenimiento y controversias de figuras públicas: “Ya puedo ir a tirar veneno”.

Yina Calderón habría sido víctima de un intento de secuestro

En otras historias publicadas el 12 de noviembre de 2026, Calderón aseguró que vivió un momento de tensión junto a su madre, Merly Ome, durante la madrugada.

La empresaria compartió un video desde un vehículo y afirmó que estuvo “casi secuestrada”, aunque en el fragmento difundido no ofreció detalles sobre las circunstancias del hecho ni informó si presentó una denuncia ante las autoridades.

La empresaria de fajas mencionó un presunto intento de secuestro al llegar a Villavicencio aunque no entregó mayores detalles (Yina Calderón/Instagram)

La creadora de contenido indicó que pasó la noche en Bogotá y que amaneció en Villavicencio, capital del Meta. En la grabación pidió a su madre que relatara lo ocurrido, mientras ambas conversaban sobre el episodio, aunque la señora no quiso hablar.

Hasta el momento, no se conocen más declaraciones públicas sobre ese caso, por lo que sus seguidores están atentos a los avances que entregue en sus cuentas oficiales.

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