El precio de los alimentos en Colombia en octubre de 2026 llegó al nivel más alto desde 2023: hay preocupación por la inflación del país

Tras el aumento de la inflación en octubre, que alcanzó el 6,30% según el Dane, la atención vuelve a centrarse en el comportamiento de los precios de los alimentos (Luisa Gonzalez/Reuters)

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La inflación de alimentos en Colombia escaló de 6,74% a 7,31% anual en octubre de 2026, mientras la inflación general subió en forma marginal de 6,29% a 6,30%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Los alimentos avanzaron 0,19% en el mes, frente a una caída de 0,35% en octubre de 2025, y aportaron 10 puntos básicos (pb) a la aceleración anual: fue la única categoría principal que sumó a ese repunte.

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Dentro de estos, la papa lideró los aumentos mensuales con 8,3%, seguida por el plátano con 6,1% y los huevos con 3,1%. En la comparación anual, la papa acumuló un alza de 98%, el tomate de 44% y los huevos de 6%. Según el Centro de Pensamiento Económico Anif, la carne de res y la papa aportaron 0,3 puntos porcentuales (pp) cada una a la inflación anual de los alimentos, mientras las frutas frescas contribuyeron con 0,2 pp.

En total, los alimentos aportaron 1,4 pp a la inflación general de octubre, con una variación anual de 7,3%, y es el nivel más alto desde 2023, según confirmó el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez Herrera.

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El análisis de Anif también situó la inflación anual de los servicios en 7,2%, con un aporte de 3,2 pp; los regulados sumaron 1,3 pp, con una variación de 6,6%, y los bienes aportaron 0,4 pp, con un aumento de 2,6%.

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane

Cuatro divisiones reunieron cerca del 77% del resultado:

Alojamiento y servicios públicos: 1,7 pp.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,4 pp.

Restaurantes y hoteles: 1,1 pp.

Transporte: 0,7 pp.

Perecederos y clima elevan la presión sobre los alimentos

Bbva Research indicó que la inflación de alimentos completó tres meses consecutivos al alza, impulsada principalmente por los perecederos, cuya variación anual llegó a 15,31%, un aumento de 225 pb frente a septiembre. Las mayores presiones se concentraron en la papa, el tomate, las hortalizas y las legumbres. Los alimentos procesados registraron una inflación anual de 2,51%, 13 pb más que el mes anterior, por los huevos y el arroz. En contraste, la inflación de las carnes bajó a 6,89%, una reducción de 35 pb atribuida exclusivamente a la carne de res, que acumuló tres meses de moderación.

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La entidad advirtió que las presiones sobre los alimentos “probablemente están asociadas a condiciones climáticas menos favorables como consecuencia del fenómeno de El Niño”.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró oficialmente el fenómeno de El Niño 2026-2027 tras cinco trimestres móviles bajo esas condiciones, mientras la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa) estima una probabilidad de 83% de que el episodio sea fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

La inflación llegó a su nivel más alto desde noviembre de 2023, jalonada por los alimentos - @DiegoMontanezH/X

Anif coincidió al decir que los alimentos y los servicios mantendrán la presión durante el cierre del año. “Los dos meses que faltan no reducirían este resultado. Por el contrario, anticipamos que sumarán presiones inflacionarias, en especial en servicios y alimentos”, señaló la entidad, que prevé una inflación cercana a 6,6% en diciembre.

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La inflación sin alimentos descendió a 6,07%, 12 pb menos que en septiembre, según BBVA. Los bienes bajaron a 2,55%, los regulados a 6,56% y los servicios a 7,15%, con reducciones de 32, 13 y 4 pb, respectivamente. La moderación de los bienes estuvo relacionada con los vehículos y los productos de cuidado personal y limpieza, en parte por el efecto rezagado de la apreciación acumulada del tipo de cambio.

En regulados, el suministro de agua explicó buena parte de la caída, aunque el combustible para vehículos y el gas añadieron presión: el precio del gas natural vehicular aumentó 19% en octubre y la tarifa de gas subió 0,87% mensual.

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Para Bancolombia, los servicios fueron el componente que más peso tuvo en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 0,20%, por encima del registro usual de octubre de 0,13%. Ese rubro aportó 13 de los 20 pb del aumento mensual y representó el 67% del resultado, en un contexto de indexación, fortaleza de la demanda y mayores costos laborales. Dentro de los rubros con mayores presiones figuraron:

Arriendos imputados: 0,28% mensual.

Arriendos efectivos: 0,29%.

Comidas en establecimientos de servicio a la mesa: 0,23%.

Paquetes turísticos completos: 2,16%.

Cines y teatros: 2,20%.

La inflación anual de servicios se moderó hasta 7,15%, su menor nivel desde julio, aunque la variación mensual de 0,27% superó el promedio histórico de octubre de 0,16%.

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La inflación anual sin alimentos se ubica en 6,1% - BBVA

Previsiones de inflación y el margen del Banco de la República

Bancolombia mantuvo su proyección de inflación de 6,7% para el cierre de 2026 y sostuvo que “la persistencia de la inflación de servicios y las mayores presiones en alimentos continúan limitando una convergencia más rápida hacia la meta”. La entidad señaló que la inflación sin alimentos se desaceleró por segundo mes consecutivo, aunque completa cinco meses por encima de 6,0%.

Bbva destacó que la inflación sin alimentos ni regulados, indicador seguido por el Banco de la República, bajó a 5,91%, 12 puntos básicos menos que el mes anterior. Ese comportamiento respaldó la decisión de la junta directiva de mantener en octubre la tasa de política monetaria en 12,25%. Bancolombia considera que un retorno más rápido al rango de tolerancia del Emisor, entre 2% y 4%, exigirá una política monetaria contractiva durante un período prolongado.

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El equipo técnico del Banco de la República revisó al alza su previsión de inflación para el cierre de 2026, de 6,9% a 7,1%, un nivel que devolvería el indicador a registros de junio de 2024. La inflación acumulada en lo corrido de 2026 llegó a 5,94%, por encima del 5,10% con que cerró 2025, según Anif. La entidad indicó que octubre marcó la inflación más alta desde julio de 2024 y anticipó que 2026 será el sexto año consecutivo por encima del rango meta del Banco de la República.

Los perecederos son los mayores aportantes a la inflación de alimentos - Bancolombia

IVA, salario mínimo y nuevas presiones sobre los precios

El Ministerio de Hacienda estima que el proyecto de ley de rescate planteado por el Gobierno de Aberlado de la Espriella podría añadir hasta 0,6 pp a la inflación en 2027 y 1,4 pp en 2028. De ese último impacto, 1,3 pp corresponderían al impuesto al valor agregado contemplado desde 2028 para algunos alimentos que hoy tienen beneficios tributarios.

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La discusión sobre el salario mínimo de 2027 también se desarrolla con una inflación de 6,30%. Los gremios proponen un incremento de entre 8% y 9,5%, mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea un ajuste cercano a 38,5%. Sobre un salario actual de $1.750.905, un aumento de 8% equivaldría a cerca de $140.000 adicionales y elevaría el ingreso a alrededor de $1,89 millones; la propuesta de 38,5% superaría los $2.400.000, con un incremento cercano a $670.000.

Las previsiones de Anif (6,6%), Bancolombia (6,7%) y Bbva (7,0%) apuntan a que la inflación cerrará 2026 por encima del nivel de octubre. La evolución de los alimentos, las tarifas reguladas y los ajustes indexados determinarán cuánto se prolongará esa presión sobre los precios.