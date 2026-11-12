Luis Gilberto Murillo criticó carta de Omar Bula en la que pidió perdón al Partido Demócrata de EE. UU. por antiguas publicaciones: “Llega tarde”

Luis Gilberto Murillo aseguró que una relación estratégica se construyen durante años y no se recupera con una simple comunicación, refiriéndose a la carte de Omar Bula enviada a los demócratas (Cancillería)

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El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo se refirió a la carta con la que el actual canciller de Colombia, Omar Bula, pidió disculpas al Partido Demócrata de Estados Unidos por publicaciones que hizo en redes sociales sobre sus integrantes, a los que llamó “infelices” y “amantes de la ilegalidad”.

El ex jefe de cartera calificó de tardía, poco sincera e insuficiente la misiva y advirtió que una sola comunicación no basta para recuperar la credibilidad diplomática. “La carta del canciller Bula no es sincera, llega tarde y no será suficiente. La credibilidad diplomática y, sobre todo, el alcance bipartidista de una relación estratégica se construyen durante años y no se recuperan con una simple comunicación”, señaló el exfuncionario del gobierno.

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Murillo sostuvo que lo que está en juego ahora son los intereses de Colombia, no los de un gobierno en particular. A su juicio, la relación con Estados Unidos exige un respaldo de carácter bipartidista que, desde su perspectiva, no se restablece con una sola carta.

El excanciller Luis Gilberto Murillo criticó la carta que envió Omar Bula a los demócratas pidiendo disculpas (@LuisGMurillo)

Murillo atribuyó el origen de la situación a la participación que, según indicó, tuvo el presidente Abelardo de la Espriella en las recientes elecciones legislativas de Estados Unidos, al respaldar públicamente a una candidata (María Elvira Salazar), lo que generó incomodidad en los sectores demócratas del país norteamericano. A ese antecedente sumó las posiciones públicas que atribuye a Bula sobre migración, que, según explicó, van en contra de la agenda bipartidista que hoy buscan construir los demócratas y los republicanos.

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“Adicionalmente, genera preocupación su rechazo al multilateralismo y a las instituciones que lo representan, como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otras, también son problemáticas sus posiciones frente a asuntos sensibles de la política internacional, que reflejan una visión ideológica fundamentalista, extrema y sectaria, poco propicia para construir consensos y acercamientos diplomáticos con países relevantes para los intereses del Estado colombiano. El enrarecido ambiente diplomático con el mundo árabe debido a la postura tomada con los Altos del Golán es un ejemplo de ello”, añadió.

La carta de disculpas de Omar Bula enviada a los demócratas de Estados Unidos

En la misiva en cuestión, Bula pidió disculpas a dirigentes y miembros del Partido Demócrata por sus publicaciones en redes sociales. Aclaró que esos mensajes fueron escritos antes de asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial, pero admitió que esa coyuntura no reduce su responsabilidad.

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Omar Bula confirmó el compromiso de Colombia con la relación con Estados Unidos y con los partidos Republicano y Demócrata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconoció entonces que el lenguaje que empleó fue inapropiado e irrespetuoso. “Quiero ofrecer mis sinceras disculpas por los comentarios que hice en publicaciones pasadas en redes sociales sobre dirigentes del Partido Demócrata. El lenguaje que utilicé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto esas palabras como la ofensa que causaron”, explicó.

También precisó que aquellas expresiones no representan la posición del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Resaltó la relación de Colombia con los partidos Demócrata y Republicano y, en consecuencia, con Estados Unidos, cuya administración es liderada actualmente por el presidente Donald Trump.

Aseguró que la cooperación entre las colectividades estadounidenses es la base de la relación bilateral con el país. En ese sentido, afirmó que el Gobierno colombiano está comprometido con preservar y fortalecer esa tradición.

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En su carta, Bula reiteró su compromiso con una relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos y defendió la importancia de mantener canales de diálogo y cooperación tanto con el Partido Demócrata como con el Republicano (suministrada a Infobae Colombia)

“Desde que asumí el cargo, he pedido públicamente y recibido con satisfacción un enfoque bipartidista para la relación de Colombia con Estados Unidos. Las publicaciones en redes sociales que acompañan esta carta constituyen un registro público de ese compromiso. Reflejan mis opiniones actuales y la determinación de nuestro gobierno de mantener un diálogo constructivo con ambos partidos”, indicó.

Añadió: “La relación entre Colombia y Estados Unidos merece continuidad, cuidado y una base sustentada en el respeto mutuo y el bipartidismo (...) Ofrezco estas disculpas con ese espíritu y espero fortalecer nuestro diálogo y cooperación”.