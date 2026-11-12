Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, aseguró que admira a Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor: “Puso a Colombia en el lugar que debe estar”

Lucas González confesó su admiración por Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia - (@nacionaloficial/FCF)

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Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, destacó el trabajo de Néstor Lorenzo al frente de la selección de Colombia y aseguró que las diferencias surgidas por las convocatorias de jugadores de Atlético Nacional no modifican su admiración por el entrenador argentino.

El técnico verdolaga habló este jueves 12 de noviembre en Win Sports, después de varios días de cruces públicos sobre las bajas que su equipo sufrió en plena definición de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

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“Yo soy un gran admirador de Néstor y del trabajo que él ha hecho. Puso a Colombia otra vez en donde Colombia tiene que estar, nos regresó a un Mundial”, dijo el entrenador González, quien además recordó los amistosos en los que la Tricolor enfrentó y venció a campeones del mundo, una serie de resultados que, según dijo, lo hizo sentirse “orgulloso y bien representado” como colombiano.

El entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, volvió a criticar las convocatorias de la selección Colombia, pues según indicó estarían afectando a su plantel para la recta final de los campeonatos en los que compite (Colprensa)

Las declaraciones marcaron un cambio de tono después de la discusión que comenzó tras la victoria 4-3 de Atlético Nacional sobre Deportivo Pereira, el sábado 7 de noviembre. En la rueda de prensa posterior a ese partido, González cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, dos futbolistas de su plantel, hubieran sido citados por Lorenzo para los amistosos de Colombia contra Chile del 13 y 17 de noviembre.

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El entrenador aclaró entonces que valoraba las convocatorias, pero advirtió sobre el impacto deportivo para Nacional en una etapa decisiva. “No es coherente que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de afuera. Álvaro Montero se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado”, expresó comparando la situación con la de Montero, quien no fue convocado por Colombia y permaneció disponible para Boca Juniors, que afrontaba compromisos definitorios en Argentina.

En conferencia de prensa, el entrenador habló sobre las dificultades que enfrenta el equipo debido a las convocatorias de jugadores a los diferentes procesos de la 'Tricolor' y explicó cómo esto afecta la planificación de partidos (Dimayor/YouTube)

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Lucas González?

Néstor Lorenzo respondió el lunes 9 de noviembre, en una entrevista con Gol Caracol, y consideró injusto el reclamo de González. El seleccionador defendió el aporte histórico de Atlético Nacional a las distintas categorías de Colombia y sostuvo que el llamado de sus futbolistas debía ser motivo de satisfacción para la institución.

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“Nacional le aporta a las selecciones gracias a su proceso formativo desde hace muchos años. Debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”, manifestó Lorenzo. Además, explicó que cada convocatoria responde a una planificación específica y puso como ejemplo la rotación entre Camilo Vargas y Montero en las últimas fechas FIFA.

El técnico de Colombia también cuestionó que la diferencia se hubiera expuesto públicamente. “Si quieren, me pueden llamar y lo podemos hablar, en vez de decirle a la prensa”, afirmó. Lorenzo remarcó que no diseña el calendario que superpone los partidos de los clubes con las concentraciones de la selección y recordó que, cuando convoca a futbolistas de la liga local, también recibe críticas por afectar a los equipos.

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Néstor Lorenzo defendió las convocatorias de futbolistas de Atlético Nacional y recordó el aporte del club a las selecciones nacionales (Ángel Colmenares/EFE/Colprensa)

Los jugadores de Atlético Nacional que fueron convocados a las selecciones Colombia

González volvió a referirse al asunto el martes 10 de noviembre, después del empate 1-1 frente a Once Caldas en Manizales, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay. Allí amplió su planteo: ya no habló únicamente de Velásquez y Rengifo, convocados a la selección mayor, sino de las bajas acumuladas por los llamados a los combinados juveniles.

“Cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, las variantes se te limitan”, señaló. Nacional cedió a Velásquez y Rengifo a la mayor; a Felipe Marín y Jhoan Quesada a la Sub-20; y a Edwin Echeverría, Jhan Moreno, José Escorcia, Samuel Martínez y Simón Rojas a la Sub-17, que disputará el Mundial de Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

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González insistió en que el club se siente orgulloso de aportar futbolistas a Colombia, pero sostuvo que las ausencias condicionan la planificación y reducen las opciones de recambio ante rivales exigentes. El partido de vuelta ante Once Caldas está programado para el martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

El director técnico de Atlético Nacional se refirió a la ausencia de varios integrantes del equipo para las semifinales de Copa Colombia debido a sus llamados a las diferentes categorías de la selección nacional y la afectación que genera en el calendario competitivo - crédito Dimayor

¿Qué dijo Lucas González sobre Néstor Lorenzo?

González buscó separar la discusión por las convocatorias de su valoración sobre Lorenzo. Dijo que no ha hablado recientemente con el seleccionador y descartó que le corresponda llamarlo para pedir que no cite a jugadores de Atlético Nacional.

“No creo que esté yo en una posición como entrenador de un club de llamarlo a él a pedirle que no convoque jugadores”, explicó. En cambio, ofreció la colaboración del cuerpo técnico verdolaga cuando la federación requiera información sobre los futbolistas convocados.

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El entrenador destacó que jugadores como Kevin Castaño, James, Juan Camilo Portilla y los jóvenes que pasan por los procesos nacionales le han transmitido buenas referencias sobre Lorenzo. “La mayor credencial que puede tener un entrenador de fútbol es cómo hablan sus jugadores de él”, concluyó.