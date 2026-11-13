Colombia

Adolescente de 15 años fue abusada tras falsa requisa en Bogotá: el agresor la condujo a zona boscosa y la amarró

La familia de la menor pidió avances judiciales luego de que un hombre la llevara bajo amenazas a un área desolada, cerca al Hospital de Usme, en el sur de la capital del país, para atacarla

La menor de edad habría sido amarrada por el agresor y conducida a una zona boscosa (Secretaría de Salud)
La menor de edad habría sido amarrada por el agresor y conducida a una zona boscosa cerca del Hospital de Usme (Secretaría de Salud)
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Una adolescente de 15 años denunció haber sido víctima de abuso sexual en Usme, al extremo suroriente de Bogotá, después de que un hombre presuntamente la engañara con el argumento de una requisa y la llevara a una zona apartada.

La familia reclama avances en la investigación judicial y medidas para identificar al responsable, ya que al parecer, este no sería el único hecho ocurrido en la misma zona.

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El caso fue relatado por la madre de la menor al diario local Q’hubo Bogotá. Según su versión, la adolescente salió de su vivienda el viernes 6 de noviembre de 2026, hacia las 5:40 p. m., para reunirse con su novio cerca del CAI Nuevo Porvenir, en el sur de Bogotá.

El encuentro, que inicialmente tendría lugar en un punto transitado, terminó con la separación de la pareja y la posterior agresión en contra de la joven.

La madre indicó que el hombre se acercó a los jóvenes y los acusó de comercializar sustancias ilegales. Ante esto, los dos le respondieron que no, pero él les habría dicho que debían acompañarlo para una requisa. De acuerdo con el relato recogido por el diario, el sujeto los condujo hacia un área boscosa próxima al sector donde se encontraban.

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En ese lugar, el presunto agresor habría ordenado al novio retirarse: “Le dijo al muchacho que se fuera de para allá, que porque allá estaba la banda y lo iban a requisar. Aparecieron dos hombres encapuchados, que le hicieron un lance con un cuchillo, le rompieron la chaqueta y tuvo que salir corriendo”.

Collage en tonos grises con la silueta de una joven, una cinta negra sobre su rostro, fotos de una niña sentada y un oso de peluche.
El sujeto se habría acercado a la menor bajo la modalidad de falsa requisa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adolescente quedó sola con el primer hombre, que supuestamente la sujetó del brazo y la amenazó con un arma blanca. La madre sostuvo que su hija creyó que una mujer realizaría la requisa, pero el señalado responsable le habría respondido que él mismo se encargaría de hacerlo.

El sujeto habría abusado de la menor tras separarla de su novio

El relato de la madre indica que el hombre condujo a la joven a un terreno apartado en las inmediaciones del nuevo hospital de Usme. Allí la amenazó para que se quitara algunas prendas a lo que la adolescente se habría negado, pero el sujeto la intimidó con el cuchillo, le ató las manos y la llevó a una zona de pasto, donde habría cometido la agresión.

Tras el ataque, el hombre presuntamente le advirtió que la buscaría y la mataría si contaba lo ocurrido. La menor logró vestirse y abordó un alimentador que la dejó cerca de su casa. Ya en el sector, habló con una familiar y luego se comunicó con su madre.

Cuando me llamaron y me dijeron que habían violado a mi hija, yo empecé a gritar”, relató la mujer en declaraciones a Q’hubo Bogotá. Según contó, tomó un taxi para reunirse con la adolescente, afectada por la situación que acababa de denunciar.

Dibujo a lápiz de una niña con mochila sentada en el suelo junto a una puerta, una silueta oscura en la pared y una ventana iluminada.
La madre relató que la menor de edad se encuentra muy afectada, por lo que exigen justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia acudió al CAI de la zona antes de iniciar el proceso judicial. La madre expresó que uno de los uniformados les comentó que, aproximadamente 15 días antes, se habría conocido un hecho de características similares en ese mismo sector. Aunque esa información tendrá que ser corroborada por las autoridades que llevan el caso.

Posteriormente, la adolescente fue atendida en el Hospital de Usme y remitida al Hospital de Meissen, donde permaneció hospitalizada hasta el lunes 9 de noviembre. También recibió acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según lo informado por la familia.

Manifestación en la Plaza de Bolívar del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Universal del Niño (Camila Díaz - Colprensa)
Familiares y vecinos exigen justicia en este y otros casos ocurridos en la localidad (Colprensa/Camila Díaz)

La denuncia fue recibida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante la madrugada del sábado. Sin embargo, la madre afirmó que no ha recibido detalles sobre resultados de valoraciones médico-legales ni sobre actuaciones que permitan establecer la identidad del presunto responsable.

Mi hija está muy mal emocionalmente. Yo solamente quiero que se haga justicia”, afirmó la mujer al medio bogotano. La familia pidió a quienes tengan información sobre lo sucedido o a posibles víctimas de situaciones similares que acudan a las autoridades para encontrar a los responsables.

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