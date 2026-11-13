Festival Estéreo Picnic 2027: así será la programación de Futuro Picnic para menores de edad

El Festival Estéreo Picnic 2027 habilitará el espacio Futuro Picnic para menores desde los siete años en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Los organizadores confirmaron los artistas disponibles para este rango de audiencia - crédito @festereopicnic/ Instagram

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Charli XCX, Travis Scott y David Guetta estarán entre los artistas que niños y jóvenes desde los siete años podrán ver en Futuro Picnic, la zona habilitada para menores de edad en el Festival Estéreo Picnic 2027.

El espacio funcionará durante los tres días del evento, programado para el 19, 20 y 21 de marzo en el parque Simón Bolívar de Bogotá, y ya tiene disponibles sus entradas individuales y el combo de tres jornadas a través de Ticketmaster.

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La zona, pensada para que las familias compartan la experiencia de la música en vivo entre generaciones, tiene un aforo limitado a 100 asistentes y permite el acceso a presentaciones de los dos escenarios principales del festival, sin ingreso a las demás áreas del evento.

Según informó la productora Páramo Presenta, cada menor debe asistir acompañado por un adulto responsable, quien también debe contar con una entrada para esta localidad. La venta y el consumo de alcohol están prohibidos dentro de Futuro Picnic, que cuenta con baños exclusivos, restaurantes y áreas de descanso y juegos.

Charli XCX, The Neighbourhood y el debut de The Prodigy, los elegidos del viernes

Charli XCX está entre las artistas elegidas para el Futuro Picnic, entre la programación de la jornada inaugural del viernes 19 de marzo (Mario Anzuoni/REUTERS)

La programación del viernes 19 de marzo en Futuro Picnic estará encabezada por Charli XCX, una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo; The Neighbourhood, banda californiana que repite en el festival tras su paso en 2018; y The Prodigy, referente de la música electrónica que llegará por primera vez al Estéreo Picnic. La agrupación británica había estado confirmada para la edición de 2019, pero canceló sus presentaciones tras la muerte de su vocalista, Keith Flint, ocurrida en marzo de ese año.

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A esta jornada se suman Fontaines D.C., Raye, Malcolm Todd, Adela, La Ramona, Annasofía, Lila Sky y Jack Vargas. Los irlandeses de Fontaines D.C. también llegan con una historia pendiente: debieron bajarse del cartel de 2025 después de que su vocalista, Grian Chatten, sufriera una hernia discal que lo obligó a suspender la gira por Latinoamérica.

Avenged Sevenfold y Rawayana, los designados para el sábado

Rawayana estará en el Futuro Picnic 2027 (Gustavo Gavotti)

El sábado 20 de marzo, Futuro Picnic recibirá a Avenged Sevenfold, una de las bandas más reconocidas del metal contemporáneo, y a Rawayana, que regresa a Bogotá con su mezcla de sonidos caribeños y alternativos. La agrupación venezolana ya se presentó en el festival en 2017 y en 2024, esta última vez como parte del proyecto colaborativo Astropical, junto a Bomba Estéreo.

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También estarán presentes para la programación para menores de edad dos referentes del indie rock: The War On Drugs y Kasabian, estos últimos haciendo su regreso al Estéreo Picnic desde 2015. La programación se completa con Khruangbin, Mitú, Winona Riders, Lady Arias y DeGlorian.

Cabe recordar que Mitú, el proyecto electrónico colombiano liderado por Julián Salazar, ostenta el historial más extenso entre los confirmados para 2027, con presentaciones en las ediciones de 2015, 2019 y 2023 (en esta ocasión, en dos días diferentes).

Travis Scott, David Guetta y Milo J cierran el fin de semana

David Guetta formará parte del selecto grupo de artistas elegidos para el público menor de edad en Estéreo Picnic, en la jornada de cierre (@davidguetta/Instagram)

El domingo 21 de marzo, Futuro Picnic cerrará su programación con Travis Scott, uno de los nombres más importantes del hip hop global; David Guetta, figura fundamental de la música electrónica; y Milo J, una de las voces más destacadas de la nueva generación de artistas argentinos. Los tres forman parte de los diez cabeza de cartel que debutan en la historia del festival, según el recuento que hizo la organización al revelar el cartel completo.

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Para el público menor de edad también estarán disponibles las presentaciones de Sombr, Cage The Elephant, Lola Young, Leon Bridges, Slayyyter, Emyl Rusev, Ela Conem y Vic Deal, en una jornada que combinará pop, rock, soul y sonidos urbanos. Lola Young llega tras haberse bajado del cartel de la edición de 2026 por problemas de salud que la llevaron a cancelar todas sus presentaciones.

Cuatro localidades disponibles para los tres días del festival

El Festival Estéreo Picnic 2027 reunirá a más de 70 artistas en su edición número 16 y contempla cuatro tipos de acceso: General, General+, VIP y la mencionada Futuro Picnic.

Los días individuales y el combo de tres días para la zona de menores ya están disponibles a través de Ticketmaster.co.